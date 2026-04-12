Sunderland, Brian Brobbey ile ilgili paylaşımıyla öfke ve şaşkınlık uyandırdı: 'Skandal'

Brian Brobbey, Pazar günü Sunderland - Tottenham Hotspur maçında Spurs kaptanı Cristian Romero'ya gereksiz bir itme hareketi yaparak olumsuz bir başrol oynadı. Arjantinli oyuncu muhtemelen ciddi bir diz sakatlığı geçirdi, ancak bu durum Sunderland'ın maçtan sonra Brobbey hakkında görünüşte talihsiz bir paylaşım yapmasını engellemedi.

Brobbey, Romero'ya itti ve bu da onun kaleci Antonín Kinský ile çirkin bir şekilde çarpışmasına neden oldu. Defans oyuncusu dizini oldukça kötü bir şekilde incitmiş gibi görünüyordu ve mecburen kenara çekilmek zorunda kaldı. Kinský kafasından yaralandı, ancak maçı tamamlayabildi.

Romero sahadayken gözyaşlarını tutamadı ve muhtemelen bir süre sahalardan uzak kalacak. Arjantin medyası, iç bağ yaralanmasından korkulduğunu ve bunun Dünya Kupası'nı tehlikeye atabileceğini yazıyor.

Brobbey'in itmesinin olası üzücü sonuçları göz önüne alındığında, sosyal medyada birçok kişi, Sunderland'ın öğleden sonra Brobbey'in bir fotoğrafını "Onu durdurmaya çalışın" başlığıyla paylaşmasını anlaşılmaz buluyor.

"Dört sarı kart alabilirdi," yazan yorum, gönderinin altında en çok beğenilenlerden biri. "O itişle Romero'nun sezonunu bitirmiş olabilir. Bugün yaptığı hiçbir şeyi alkışlamamalıydınız. Bu, tehlikeli bir emsal teşkil ediyor."

"Brobbey az önce bir oyuncunun sezonunu ve belki de Dünya Kupası'nı bitirdi," diyor başka bir yorum. "Skandal bir paylaşım." Bir başkası alaycı bir şekilde şöyle yazıyor: "Gerçekten klas. İki oyuncuyu sakatladı. Aferin."

"Uzun zamandır gördüğüm en iğrenç davranışlardan biri," diyor bir başka yorum. "Bunu yayınlamaya karar vermeleri, kulüp hakkında her şeyi anlatıyor."

Arjantin'de de olaydan haberdar oldular. Orada, milli takımın vazgeçilmez oyuncularından Romero'nun Dünya Kupası'nı kaçıracağından korkuluyor. Bu durum Brobbey'e çok sayıda ırkçı tepki getirdi.