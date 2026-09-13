Sunderland - AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Sunderland - AZ Alkmaar: Maç detayları

Ligi Europa - Hafta 1 16 Eyl 2026 - 15:00 Stadium of Light

Sunderland A.F.C. ile AZ Alkmaar, 16 Eylül 2026'da saat 19.00 GMT'de (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

Avrupa futbolu Wearside'a geri dönüyor

Sunderland, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması serüvenine Hollanda ekibi AZ Alkmaar karşısında Stadium of Light'ta başlayacak. Hafta sonunda Premier League'de alınan zorlu yenilginin ardından Régis Le Bris'in ekibi, ışıklar altında yeniden çıkışa geçmeyi ve taraftarı önünde kritik erken puanları almayı hedefliyor. AZ Alkmaar açısından ise ligdeki beraberliğin ardından Kuzey Doğu İngiltere'ye yapılacak bu deplasman, Avrupa sahnesindeki kimliğini ortaya koymak ve kıtadaki ivmesini artırmak için bir fırsat sunuyor.

Getty Images

Siyah Kediler'in Arsenal karşısındaki aksiliği

Sunderland, çarşamba günkü maça Premier League'in 4. haftasında (12 Eylül) sahasında Arsenal'a 2-0 yenildikten sonra toparlanma hedefiyle çıkıyor. İlk yarıda golsüz eşitliği korumasına rağmen Sunderland, 57. dakikada Bruno Guimarães'in golüne engel olamadı; son bölümde Bukayo Saka'nın penaltıdan kaydettiği gol de galibiyeti konuk ekibe getirdi. Bu sonuç, Brentford deplasmanındaki 1-1'lik beraberlik ve Hull City karşısındaki 1-0'lık EFL Cup galibiyetini içeren yenilgisiz haftayı sona erdirdi.

Getty Images

Kaaskoppen'in AFAS Stadyumu'nda paylaştığı puan

AZ Alkmaar, Eredivisie'nin 6. haftasında (11 Eylül) sahasında Willem II ile 1-1 berabere kaldıktan sonra İngiltere'ye gidiyor. AZ adına skoru 32. dakikada kaptan Jordy Clasie açtı, ancak Willem II'de Devin Haen 81. dakikada eşitliği sağladı. Bu sonuç, SC Heerenveen deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyetin hemen ardından geldi ve Maarten Martens'in ekibini Avrupa mesaisi öncesinde Eredivisie tablosunun üst yarısında sağlam şekilde tuttu.

Sunderland'ın iç saha desteği AZ Alkmaar'ın taktik kalkanını kırabilecek mi?

İngiliz ve Hollanda ekipleri arasındaki karşılaşmalar, taktik açıdan dinamik zıtlıkları düzenli olarak öne çıkarır. Sunderland'ın fizik gücüne dayalı orta blok oyunu ile Granit Xhaka ve Enzo Le Fée üzerinden ürettiği enerji, Jordy Clasie ve Calvin Stengs liderliğindeki AZ'nin topa sahip olarak oyun kurma düzenini zorlayacak. Öte yandan Brian Brobbey, AZ'nin savunma yapısına karşı Sunderland hücum hattının referans noktası olmayı hedefleyecek. 1. hafta öncesinde lig aşamasında maksimum ivmenin söz konusu olduğu bu çarşamba mücadelesi, ilk düdükten itibaren yüksek tempolu bir drama vaat ediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Regis Le Bris, bu Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde muhtemel ilk 11'ini doğrulamadı ve kulüp şu aşamada herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi paylaşmadı. Maça yaklaştıkça yeni bilgiler geldikçe takım haberleri buraya eklenecek.

AZ Alkmaar cephesinde de teknik direktör Leeroy Echteld, Wearside deplasmanı için kadro planını henüz açıklamadı. Konuk ekip için şu anda herhangi bir sakatlık ya da ceza verisi bulunmuyor; en güncel bilgiler ortaya çıktıkça buraya yansıtılacak.

Form durumu

Sunderland bu maça son dört resmi karşılaşmasında aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle geliyor; son maçında ise 5 Eylül'de Premier League'de Brentford ile 1-1 berabere kaldı. Ondan önce Fulham'ı 1-0 mağlup etti ve Ipswich Town'a 2-1 yenildi. Hazırlık maçları da dahil son beş karşılaşmada Siyah Kediler beş gol atıp üç gol yedi.

AZ Alkmaar ise Eredivisie'deki son beş maçının tamamını kazanarak mükemmel bir form grafiğiyle geliyor. Son sonucu, 6 Eylül'de SC Heerenveen deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyet oldu; bundan bir hafta önce de Go Ahead Eagles'ı 5-2'lik skorla farklı geçti. Echteld'in ekibi oldukça üretken bir görüntü sergilerken, yenilmezlik serisi sezonun başlangıcına kadar uzanıyor.

İkili rekabet geçmişi

Sunderland ile AZ Alkmaar arasındaki önceki karşılaşmalara dair herhangi bir ikili rekabet verisi bulunmuyor. Bu maç, iki kulüp arasında Avrupa düzeyinde yeni bir sayfayı temsil ediyor.