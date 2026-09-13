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Sunderland - AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Sunderland - Alkmaar
Ligi Europa
Sunderland
Alkmaar

Sunderland A.F.C. ile AZ Alkmaar arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçına kapsamlı ön bakış. Çarşamba gecesi Stadium of Light'taki bu açılış karşılaşması öncesinde son iç saha sonuçlarını, form durumlarını ve öne çıkan başlıkları ele alıyoruz.

Sunderland - AZ Alkmaar: Maç detayları

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Ligi Europa - Hafta 1
Stadium of Light

Sunderland A.F.C. ile AZ Alkmaar, 16 Eylül 2026'da saat 19.00 GMT'de (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

Avrupa futbolu Wearside'a geri dönüyor

Sunderland, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması serüvenine Hollanda ekibi AZ Alkmaar karşısında Stadium of Light'ta başlayacak. Hafta sonunda Premier League'de alınan zorlu yenilginin ardından Régis Le Bris'in ekibi, ışıklar altında yeniden çıkışa geçmeyi ve taraftarı önünde kritik erken puanları almayı hedefliyor. AZ Alkmaar açısından ise ligdeki beraberliğin ardından Kuzey Doğu İngiltere'ye yapılacak bu deplasman, Avrupa sahnesindeki kimliğini ortaya koymak ve kıtadaki ivmesini artırmak için bir fırsat sunuyor.

Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

Siyah Kediler'in Arsenal karşısındaki aksiliği

Sunderland, çarşamba günkü maça Premier League'in 4. haftasında (12 Eylül) sahasında Arsenal'a 2-0 yenildikten sonra toparlanma hedefiyle çıkıyor. İlk yarıda golsüz eşitliği korumasına rağmen Sunderland, 57. dakikada Bruno Guimarães'in golüne engel olamadı; son bölümde Bukayo Saka'nın penaltıdan kaydettiği gol de galibiyeti konuk ekibe getirdi. Bu sonuç, Brentford deplasmanındaki 1-1'lik beraberlik ve Hull City karşısındaki 1-0'lık EFL Cup galibiyetini içeren yenilgisiz haftayı sona erdirdi.

AZ Alkmaar v NEC Nijmegen - Dutch KNVB BekerGetty Images

Kaaskoppen'in AFAS Stadyumu'nda paylaştığı puan

AZ Alkmaar, Eredivisie'nin 6. haftasında (11 Eylül) sahasında Willem II ile 1-1 berabere kaldıktan sonra İngiltere'ye gidiyor. AZ adına skoru 32. dakikada kaptan Jordy Clasie açtı, ancak Willem II'de Devin Haen 81. dakikada eşitliği sağladı. Bu sonuç, SC Heerenveen deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyetin hemen ardından geldi ve Maarten Martens'in ekibini Avrupa mesaisi öncesinde Eredivisie tablosunun üst yarısında sağlam şekilde tuttu.

Sunderland'ın iç saha desteği AZ Alkmaar'ın taktik kalkanını kırabilecek mi? 

İngiliz ve Hollanda ekipleri arasındaki karşılaşmalar, taktik açıdan dinamik zıtlıkları düzenli olarak öne çıkarır. Sunderland'ın fizik gücüne dayalı orta blok oyunu ile Granit Xhaka ve Enzo Le Fée üzerinden ürettiği enerji, Jordy Clasie ve Calvin Stengs liderliğindeki AZ'nin topa sahip olarak oyun kurma düzenini zorlayacak. Öte yandan Brian Brobbey, AZ'nin savunma yapısına karşı Sunderland hücum hattının referans noktası olmayı hedefleyecek. 1. hafta öncesinde lig aşamasında maksimum ivmenin söz konusu olduğu bu çarşamba mücadelesi, ilk düdükten itibaren yüksek tempolu bir drama vaat ediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Sunderland vs Alkmaar Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • R. Le Bris

Regis Le Bris, bu Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde muhtemel ilk 11'ini doğrulamadı ve kulüp şu aşamada herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi paylaşmadı. Maça yaklaştıkça yeni bilgiler geldikçe takım haberleri buraya eklenecek.

AZ Alkmaar cephesinde de teknik direktör Leeroy Echteld, Wearside deplasmanı için kadro planını henüz açıklamadı. Konuk ekip için şu anda herhangi bir sakatlık ya da ceza verisi bulunmuyor; en güncel bilgiler ortaya çıktıkça buraya yansıtılacak.

Form durumu

SUN

SUN - Form

IPS
K2-1
FUL
K1-0
BRE
B1-1
HUL
K1-0
ARS
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5
AZ

AZ - Form

UTR
K1-4
SIT
K0-2
GAE
K5-2
HEE
K2-3
WII
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Sunderland bu maça son dört resmi karşılaşmasında aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle geliyor; son maçında ise 5 Eylül'de Premier League'de Brentford ile 1-1 berabere kaldı. Ondan önce Fulham'ı 1-0 mağlup etti ve Ipswich Town'a 2-1 yenildi. Hazırlık maçları da dahil son beş karşılaşmada Siyah Kediler beş gol atıp üç gol yedi.

AZ Alkmaar ise Eredivisie'deki son beş maçının tamamını kazanarak mükemmel bir form grafiğiyle geliyor. Son sonucu, 6 Eylül'de SC Heerenveen deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyet oldu; bundan bir hafta önce de Go Ahead Eagles'ı 5-2'lik skorla farklı geçti. Echteld'in ekibi oldukça üretken bir görüntü sergilerken, yenilmezlik serisi sezonun başlangıcına kadar uzanıyor.

İkili rekabet geçmişi

Sunderland ile AZ Alkmaar arasındaki önceki karşılaşmalara dair herhangi bir ikili rekabet verisi bulunmuyor. Bu maç, iki kulüp arasında Avrupa düzeyinde yeni bir sayfayı temsil ediyor.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
LyonLyonOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
00000000
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
MarseilleMarseilleOM
00000000
1
BeşiktaşBeşiktaşBJK
00000000
1
AlkmaarAlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sparta PragSparta PragSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
1
AnderlechtAnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
00000000
1
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
00000000
1
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
00000000
1
AC MilanAC MilanMIL
00000000
1
OlympiakosOlympiakosOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
NK CeljeNK CeljeCEL
00000000
1
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
SalzburgSalzburgSAL
00000000
1
JuventusJuventusJUV
00000000
1
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
00000000
1
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
1
Lech PoznanLech PoznanLCH
00000000
1
CelticCelticCEL
00000000
1
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
00000000
1
LillestroemLillestroemLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
LevskiLevskiLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
1/8 Turuna Yükselme

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