24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Ligi Europa
team-logoSunderland
Stadium of Light
team-logoAlkmaar
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE

Yardımcı olanlar:

Sunderland - AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi maç ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Sunderland - Alkmaar
Ligi Europa
Sunderland
Alkmaar

Sunderland A.F.C. ile AZ Alkmaar arasında UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak maçın kapsamlı ön izlemesi. Çarşamba gecesi Stadium of Light'ta oynanacak bu açılış karşılaşması öncesinde son iç saha sonuçlarını, form durumunu ve öne çıkan başlıkları inceliyoruz.

Sunderland - AZ Alkmaar: Maç detayları

crest
Ligi Europa - Hafta 1
Stadium of Light

Sunderland A.F.C. ile AZ Alkmaar, 16 Eylül 2026'da GMT 19.00'da (EST 15.00 / BST 20.00 / SAST 21.00) karşı karşıya gelecek.

Avrupa futbolu Wearside'a geri dönüyor

Sunderland, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması serüvenine Hollanda ekibi AZ Alkmaar karşısında başlamak için Stadium of Light'a dönüyor. Hafta sonundaki zorlu Premier League yenilgisinin ardından Régis Le Bris'in ekibi, ışıklar altında yeniden toparlanıp kendi taraftarı önünde kritik ilk puanları almayı hedefliyor. AZ Alkmaar için ise ligde alınan beraberliğin ardından İngiltere'nin kuzeydoğusuna yapılacak yolculuk, Avrupa'daki kimliğini ortaya koyma ve kıtada ivme yakalama fırsatı sunuyor.

Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

Sunderland'ın Arsenal karşısındaki aksiliği

Sunderland, çarşamba günkü maça Premier League'de 4. hafta kapsamında 12 Eylül'de Arsenal'a sahasında 2-0 kaybettikten sonra toparlanma hedefiyle çıkıyor. İlk yarıda gol yemeden direnen Sunderland, 57. dakikada Bruno Guimarães'in golüne engel olamadı, ardından Bukayo Saka'nın son bölümde penaltıdan attığı gol konuk ekibin galibiyetini perçinledi. Bu sonuç, Brentford deplasmanındaki 1-1'lik beraberlik ve Hull City'ye karşı alınan 1-0'lık EFL Cup galibiyetini içeren yenilgisiz haftayı sona erdirdi.

AZ Alkmaar v NEC Nijmegen - Dutch KNVB BekerGetty Images

AZ Alkmaar'ın AFAS Stadyumu'nda paylaştığı puan

AZ Alkmaar, Eredivisie'de 6. hafta kapsamında 11 Eylül'de sahasında Willem II ile 1-1 berabere kaldıktan sonra İngiltere'ye gidiyor. AZ adına skoru 32. dakikada kaptan Jordy Clasie açtı, ancak Willem II'de Devin Haen 81. dakikada eşitliği sağladı. Bu sonuç, SC Heerenveen deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyetin hemen ardından geldi ve Maarten Martens'in ekibini Avrupa mesaisi öncesinde Eredivisie tablosunun üst yarısında sağlam şekilde tuttu.

Sunderland'ın iç saha atmosferi AZ Alkmaar'ın taktik kalkanını aşabilecek mi? 

İngiliz ve Hollanda ekipleri arasındaki eşleşmeler, sürekli olarak dinamik taktik karşıtlıkları ön plana çıkarır. Sunderland'ın orta bloktaki fizik gücü ve Granit Xhaka ile Enzo Le Fée üzerinden yakaladığı enerji, Jordy Clasie ve Calvin Stengs liderliğindeki AZ'nin topla çıkış oyununu test edecek. Öte yandan Brian Brobbey, AZ'nin savunma düzenine karşı Sunderland hücum hattının merkezini oluşturmaya çalışacak. 1. haftada lig aşamasında azami ivmenin söz konusu olduğu bu çarşamba akşamı mücadelesi, ilk düdükten itibaren yüksek tempolu bir drama vaat ediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Sunderland: Roefs; Mukiele, Ballard, Danso, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Angulo, Le Fee, Fofana; Brobbey

AZ Alkmaar: De Busser; Dijkstra, Goes, Schouten, Chavez; Clasie, Koopmeiners; Stengs, Kwakman, Daal; Meerdink

Takım haberleri ve kadrolar

Sunderland vs Alkmaar Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • R. Le Bris

Regis Le Bris, bu Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde muhtemel ilk 11'ini henüz doğrulamadı ve kulüp şu aşamada herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi paylaşmadı. Maç saatine yaklaştıkça yeni takım haberleri geldikçe buraya eklenecek.

AZ Alkmaar cephesinde de teknik direktör Leeroy Echteld, Wearside deplasmanı için kadro planını henüz açıklamadı. Konuk ekip için şu anda herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor ve son bilgiler geldikçe buraya yansıtılacak.

Form durumu

SUN

SUN - Form

IPS
K2-1
FUL
K1-0
BRE
B1-1
HUL
K1-0
ARS
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5
AZ

AZ - Form

UTR
K1-4
SIT
K0-2
GAE
K5-2
HEE
K2-3
WII
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Sunderland bu maça son dört resmi karşılaşmasında aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle çıkıyor. Takımın son maçında 5 Eylül'de Premier League'de Brentford ile 1-1 berabere kaldığı belirtiliyor. Ondan önce Fulham'ı 1-0 mağlup etti ve Ipswich Town'a 2-1 yenildi. Siyah Kediler, hazırlık dönemi de dahil son beş maçında beş gol attı ve üç gol yedi.

AZ Alkmaar ise Eredivisie'deki son beş maçının tamamını kazanarak müthiş bir form grafiğiyle geliyor. Sonuç olarak en son 6 Eylül'de SC Heerenveen deplasmanında 3-2 kazandı, bundan bir hafta önce ise Go Ahead Eagles'ı 5-2 gibi farklı bir skorla geçti. Echteld'in ekibi gol yollarında çok üretken ve yenilmezlik serisi sezonun başlangıcına kadar uzanıyor.

İkili rekabet

Sunderland ile AZ Alkmaar arasında daha önce oynanan maçlara ilişkin herhangi bir ikili rekabet verisi bulunmuyor. Bu karşılaşma, iki kulüp arasında Avrupa sahnesinde yeni bir sayfayı temsil ediyor.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
LyonLyonOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
00000000
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
MarseilleMarseilleOM
00000000
1
BeşiktaşBeşiktaşBJK
00000000
1
AlkmaarAlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sparta PragSparta PragSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
1
AnderlechtAnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
00000000
1
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
00000000
1
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
00000000
1
AC MilanAC MilanMIL
00000000
1
OlympiakosOlympiakosOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
NK CeljeNK CeljeCEL
00000000
1
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
SalzburgSalzburgSAL
00000000
1
JuventusJuventusJUV
00000000
1
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
00000000
1
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
1
Lech PoznanLech PoznanLCH
00000000
1
CelticCelticCEL
00000000
1
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
00000000
1
LillestroemLillestroemLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
LevskiLevskiLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
1/8 Turuna Yükselme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin