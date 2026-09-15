Sunderland - AZ Alkmaar: Maç detayları

Ligi Europa - Hafta 1 16 Eyl 2026 - 15:00 Stadium of Light

Sunderland A.F.C. ile AZ Alkmaar, 16 Eylül 2026'da GMT 19.00'da (EST 15.00 / BST 20.00 / SAST 21.00) karşı karşıya gelecek.

Avrupa futbolu Wearside'a geri dönüyor

Sunderland, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması serüvenine Hollanda ekibi AZ Alkmaar karşısında başlamak için Stadium of Light'a dönüyor. Hafta sonundaki zorlu Premier League yenilgisinin ardından Régis Le Bris'in ekibi, ışıklar altında yeniden toparlanıp kendi taraftarı önünde kritik ilk puanları almayı hedefliyor. AZ Alkmaar için ise ligde alınan beraberliğin ardından İngiltere'nin kuzeydoğusuna yapılacak yolculuk, Avrupa'daki kimliğini ortaya koyma ve kıtada ivme yakalama fırsatı sunuyor.

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Sunderland'ın Arsenal karşısındaki aksiliği

Sunderland, çarşamba günkü maça Premier League'de 4. hafta kapsamında 12 Eylül'de Arsenal'a sahasında 2-0 kaybettikten sonra toparlanma hedefiyle çıkıyor. İlk yarıda gol yemeden direnen Sunderland, 57. dakikada Bruno Guimarães'in golüne engel olamadı, ardından Bukayo Saka'nın son bölümde penaltıdan attığı gol konuk ekibin galibiyetini perçinledi. Bu sonuç, Brentford deplasmanındaki 1-1'lik beraberlik ve Hull City'ye karşı alınan 1-0'lık EFL Cup galibiyetini içeren yenilgisiz haftayı sona erdirdi.

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AZ Alkmaar'ın AFAS Stadyumu'nda paylaştığı puan

AZ Alkmaar, Eredivisie'de 6. hafta kapsamında 11 Eylül'de sahasında Willem II ile 1-1 berabere kaldıktan sonra İngiltere'ye gidiyor. AZ adına skoru 32. dakikada kaptan Jordy Clasie açtı, ancak Willem II'de Devin Haen 81. dakikada eşitliği sağladı. Bu sonuç, SC Heerenveen deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyetin hemen ardından geldi ve Maarten Martens'in ekibini Avrupa mesaisi öncesinde Eredivisie tablosunun üst yarısında sağlam şekilde tuttu.

Sunderland'ın iç saha atmosferi AZ Alkmaar'ın taktik kalkanını aşabilecek mi?

İngiliz ve Hollanda ekipleri arasındaki eşleşmeler, sürekli olarak dinamik taktik karşıtlıkları ön plana çıkarır. Sunderland'ın orta bloktaki fizik gücü ve Granit Xhaka ile Enzo Le Fée üzerinden yakaladığı enerji, Jordy Clasie ve Calvin Stengs liderliğindeki AZ'nin topla çıkış oyununu test edecek. Öte yandan Brian Brobbey, AZ'nin savunma düzenine karşı Sunderland hücum hattının merkezini oluşturmaya çalışacak. 1. haftada lig aşamasında azami ivmenin söz konusu olduğu bu çarşamba akşamı mücadelesi, ilk düdükten itibaren yüksek tempolu bir drama vaat ediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Sunderland: Roefs; Mukiele, Ballard, Danso, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Angulo, Le Fee, Fofana; Brobbey

AZ Alkmaar: De Busser; Dijkstra, Goes, Schouten, Chavez; Clasie, Koopmeiners; Stengs, Kwakman, Daal; Meerdink

Takım haberleri ve kadrolar

Regis Le Bris, bu Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde muhtemel ilk 11'ini henüz doğrulamadı ve kulüp şu aşamada herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi paylaşmadı. Maç saatine yaklaştıkça yeni takım haberleri geldikçe buraya eklenecek.

AZ Alkmaar cephesinde de teknik direktör Leeroy Echteld, Wearside deplasmanı için kadro planını henüz açıklamadı. Konuk ekip için şu anda herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor ve son bilgiler geldikçe buraya yansıtılacak.

Form durumu

Sunderland bu maça son dört resmi karşılaşmasında aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle çıkıyor. Takımın son maçında 5 Eylül'de Premier League'de Brentford ile 1-1 berabere kaldığı belirtiliyor. Ondan önce Fulham'ı 1-0 mağlup etti ve Ipswich Town'a 2-1 yenildi. Siyah Kediler, hazırlık dönemi de dahil son beş maçında beş gol attı ve üç gol yedi.

AZ Alkmaar ise Eredivisie'deki son beş maçının tamamını kazanarak müthiş bir form grafiğiyle geliyor. Sonuç olarak en son 6 Eylül'de SC Heerenveen deplasmanında 3-2 kazandı, bundan bir hafta önce ise Go Ahead Eagles'ı 5-2 gibi farklı bir skorla geçti. Echteld'in ekibi gol yollarında çok üretken ve yenilmezlik serisi sezonun başlangıcına kadar uzanıyor.

İkili rekabet

Sunderland ile AZ Alkmaar arasında daha önce oynanan maçlara ilişkin herhangi bir ikili rekabet verisi bulunmuyor. Bu karşılaşma, iki kulüp arasında Avrupa sahnesinde yeni bir sayfayı temsil ediyor.