Sunderland - Arsenal: Maç detayları

Premier Lig - Hafta 4 12 Eyl 2026 - 15:00 Stadium of Light

Sunderland ile Arsenal, 12 Eylül 2026'da saat 19.00 GMT'de (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

Kuzey Doğu'da cumartesi gecesi Premier League heyecanı

Sunderland, 2026/27 Premier League sezonunun 4. haftasında şampiyonluk adaylarından Arsenal'ı Stadium of Light'ta ağırlamak için sahasına dönüyor. Deplasmanda alınan zorlu beraberliğin ardından Kara Kediler, ligin formda ekiplerinden birine karşı iç sahadaki gücünü test etmeyi hedefliyor. Arsenal ise hafta içindeki Şampiyonlar Ligi deplasmanının ardından ve ligde yüzde 100'lük performansını korurken, zirvedeki ivmesini sürdürmek için deplasmandan üç puanla ayrılmayı kritik görüyor.

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Kara Kediler'in 3. hafta direnci: Le Fée'nin penaltısı Brentford deplasmanında puanı getirdi

Sunderland, cumartesi gününe 3. haftada (5 Eylül) Gtech Community Stadium'da Brentford deplasmanında aldığı sağlam 1-1'lik beraberliğin ardından giriyor. 56. dakikada Vitaly Janelt'e golü yedikten sonra Sunderland maça yeniden ortak oldu ve 81. dakikada bir penaltı kazandı; orta saha oyuncusu Enzo Le Fée de topu soğukkanlılıkla ağlara gönderdi. Bu sonuç, 2. haftada Fulham'a karşı iç sahada alınan 1-0'lık galibiyetin üzerine geldi ve Régis Le Bris'in ekibine Premier League'deki ilk üç maçında dört puan kazandırdı.

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Arsenal'ın 3. hafta zaferi: Havertz ve Ødegaard derbi geri dönüşüne öncülük etti

Arsenal, 3. haftada (6 Eylül) Emirates Stadyumu'nda Londra rakibi Chelsea'yi 2-1 yendiği dramatik iç saha galibiyetinin ardından Tyne and Wear'a özgüvenli bir şekilde gidiyor. İkinci dakikada Morgan Rogers'ın attığı erken gole rağmen Mikel Arteta'nın ekibi güçlü bir yanıt verdi. Kai Havertz 24. dakikada skoru eşitledi, takım kaptanı Martin Ødegaard ise ikinci yarının başlarında fileleri havalandırarak Arsenal'ın üç maçta dokuz puanla kusursuz serisini sürdürmesini sağladı.

Stadium of Light atakes: İç sahadaki derin savunma blokuna karşı şampiyonluk adayları

Tarihsel olarak Stadium of Light deplasmanları, konuk ekipler için fiziksel bir sınav anlamına geliyor. Kevin Danso ve Granit Xhaka'nın demirlediği Sunderland savunma düzeni, Arsenal'ın merkezden oyun kurulumunu bozmayı hedefleyecek. Arsenal ise buna karşılık Martin Ødegaard ile Bukayo Saka'nın yaratıcı hareketliliğine güvenecek. Sezonun daha başında kritik lig sıralamaları söz konusuyken, cumartesi günkü mücadele ilk düdükten itibaren yoğun bir savaşa sahne olma vaadi taşıyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Regis Le Bris, maç öncesinde doğrulanmış bir sakatlık ya da ceza sorunuyla karşı karşıya değil ve Sunderland bu aşamada muhtemel ilk 11'ini açıklamadı. Daha fazla güncellemenin başlama saatine yakın gelmesi bekleniyor.

Arsenal, Jurrien Timber ve William Saliba'dan sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak. Mikel Arteta muhtemel ilk 11'i doğrulamadı ve takım haberleri geldikçe güncellenecek.

Form durumu

Sunderland maça, son beş resmi karşılaşmasında aldığı üç galibiyet ve bir yenilginin yanı sıra bu seriye dahil olan bir hazırlık maçı galibiyetiyle çıkıyor. En son sonucu 30 Ağustos'ta Fulham'a karşı alınan 1-0'lık Premier League galibiyetiydi ve ayrıca sezon öncesi hazırlık maçında Rennes'i 2-1 mağlup etti. Tek yenilgi ise 22 Ağustos'ta Stadium of Light'ta 2-1 kazanan Ipswich Town'a karşı geldi.

Arsenal, tüm kulvarlardaki son beş maçının tamamını kazandı; bu süreçte 10 gol attı ve yalnızca bir gol yedi. Son karşılaşması 31 Ağustos'ta Aston Villa deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetti. Ayrıca sezon açılışında Coventry City'yi 3-0 mağlup etti ve Community Shield'da Manchester City'yi 3-0 yendi. Bu form serisi, Premier League'de üst üste gol yemeden kazanılan maçları da içeriyor.

İkili rekabetteki geçmiş

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma 7 Şubat 2026'da oynandı ve Arsenal, Premier League'de Emirates Stadyumu'nda Sunderland'i 3-0 mağlup etti. Ondan önce taraflar Kasım 2025'te Stadium of Light'ta 2-2 berabere kaldı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Arsenal üç galibiyet aldı; bir beraberlik ve bir yenilgisi bulunuyor. Bu süreçte Arsenal 14 gol atarken Sunderland dört gol kaydetti.