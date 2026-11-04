Atletico Madrid, 21 yaşındaki gelecek vadeden oyuncuyu transfer etmek için girişimlerini artırırken Sunderland de Almeria'nın orta saha oyuncusu Stefan Dzodic'in peşine düştü. Sırp oyuncunun İspanya'nın güneyindeki kulübünde 40 milyon avroluk (33 milyon sterlin/45 milyon dolar) serbest kalma maddesi bulunuyor. Dzodic, başka birkaç İngiliz kulübünün de ilgisini çekti.

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İngiliz kulüpleri Sırp yeteneği takip ediyor

TEAMtalk'a göre Sunderland, İspanya ikinci liginde oynayan oyun kurucuyu Premier League ekipleri Bournemouth, Brentford ve Brighton and Hove Albion ile birlikte takip ediyor. Bu arada Atletico, 2027'de olası bir transferin zeminini hazırlamak için genç oyuncunun temsilcileriyle ön görüşmeler yaptı. Yarışta şu anda İspanya'nın başkentindeki kulüp önde olsa da İngiltere'nin en üst liginden talipler, rakip teklifler sunma ihtimalini elemiş değil.

Uzun sözleşme Almeria'nın elini güçlendiriyor

1,91 m boyundaki merkez orta saha oyuncusunu kadroya katmak zorlu müzakereler gerektirecek çünkü mevcut sözleşmesi 2032'ye kadar sürüyor. Almeria ile Atletico'nun yönetimleri arasındaki ilişkiler iyi olsa da Endülüs kulübü pazarlıklarda güçlü bir konumda ve oyuncu için belirlediği değeri düşürmesine gerek yok.

İngiliz gözlemciler, uzun boylu oyun kurucuyu 2025'te Montpellier'den bedelsiz olarak İspanya'ya transfer olup ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmasından bu yana yakından izliyor. Dört İngiliz kulübünden hiçbiri henüz resmî teklif yapmadı. Ancak Atletico'nun temsilcileriyle erkenden temasa geçmesi, birçok kulübün transfer listesinde yer alan oyuncuyu kaçırmak istemeyen diğer talipleri harekete geçirebilir.

Orta sahadaki çok yönlülüğü yükselen profilini güçlendiriyor

Fransa'da Sırp bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Dzodic, fiziği ve top ayağındayken sergilediği sakinlikle Avrupa genelindeki transfer sorumlularının dikkatini çekti. Hem savunmanın önünde hem de daha ileri bir rolde oynayabilen genç futbolcu, İspanya ikinci liginin kilit isimlerinden biri hâline geldi.

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Orta saha oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 10 maçta bir gol ve bir asist kaydetti. Bu sezonun başlarında Sırbistan A Millî Takımı formasını ilk kez giymesi de yükselen itibarını pekiştirdi.

Ocak ayının ardından yazın transfer yarışı bekleniyor

Almeria, La Liga'ya yükselme mücadelesinde güçlü bir konumda olduğu için bir talip serbest kalma bedelinin tamamını ödemediği sürece kışın satışa onay verme baskısı altında değil. Bu nedenle Dzodic'in, perde arkasındaki görüşmeler sürerken ocak transfer dönemini La Liga'ya yükselmeyi hedefleyen Almeria'da geçirmesi bekleniyor. Atletico gelecek yaz için yarışta en avantajlı konumda olmaya devam ediyor. Ancak Sunderland ve diğer İngiliz kulüplerinin ilgisi, yarışın hâlâ tüm ihtimallere açık olduğu anlamına geliyor.