Sunderland 2026/27 biletleri nasıl alınır: Ortalama fiyatlar, ağırlama paketleri ve kombine bilet bilgileri

Kuzey Doğu, futbola tutkuyla bağlı taraftarların merkezlerinden biri ve Sunderland taraftarları, 2026/27 sezonuna girerken yeniden Premier League’de olmanın keyfini çıkarıyor. En üst seviye maçlara ve derbi atmosferine yönelik heyecan, Wearside’da bir kez daha nabızları hızlandırıyor.

Yeniden üst düzeyde kalıcı hale gelen kulüpte, sadık taraftar kitleleri yaklaşan sezonda Premier League biletleri için büyük ilgi gösterecek.

GOAL, 2026/27 Premier League sezonunda Sunderland maçlarına nasıl bilet alabileceğinize dair tüm ayrıntıları sizin için derledi.

Yaklaşan Sunderland 2026/27 maçları ve biletler

Sunderland Premier League biletleri nasıl alınır?

Sunderland maçları için tek maçlık biletlerden sezonluk biletlere ve ek ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunları genellikle kulübün resmi bilet portalı eticketing.co.uk/safc üzerinden satın alabilirsiniz.

İşte bilmeniz gerekenler:

Genel satış: Genel giriş Sunderland biletleri, satış penceresi açılır açılmaz satışa çıkar. Bu da genellikle maçtan üç ila dört hafta öncesine denk gelir. Birçok üst düzey kulübün aksine Sunderland, temel bilet satın alma erişimi için geleneksel ücretli üyelik sistemi uygulamıyor. Standart Sunderland biletlerinin çoğu doğrudan genel satışa sunuluyor ki bu, Premier League biletleri için alışılmadık bir durum.

Genel giriş Sunderland biletleri, satış penceresi açılır açılmaz satışa çıkar. Bu da genellikle maçtan üç ila dört hafta öncesine denk gelir. Birçok üst düzey kulübün aksine Sunderland, temel bilet satın alma erişimi için geleneksel ücretli üyelik sistemi uygulamıyor. Standart Sunderland biletlerinin çoğu doğrudan genel satışa sunuluyor ki bu, Premier League biletleri için alışılmadık bir durum. Derbiler : Tyne-Wear derbisinde Newcastle United’a karşı oynanacak maç ya da "Big Six" rakiplerine karşı karşılaşmalar gibi talebin yüksek olduğu fikstürler için Sunderland bileti almaya çalışıyorsanız, hesabınızda belgelenmiş bir satın alma geçmişine ihtiyacınız olacak.

: Tyne-Wear derbisinde Newcastle United’a karşı oynanacak maç ya da "Big Six" rakiplerine karşı karşılaşmalar gibi talebin yüksek olduğu fikstürler için Sunderland bileti almaya çalışıyorsanız, hesabınızda belgelenmiş bir satın alma geçmişine ihtiyacınız olacak. Black Cat Points: Zorunlu bir üyelik sistemi bulunmasa da taraftarlar, deplasman maçlarına ve iç sahadaki kupa karşılaşmalarına katılarak Black Cat Points (BCP) kazanıyor. Talebin arzı açık ara aştığı yüksek talep gören maçlarda bilet önceliği, BCP toplamına göre belirleniyor.

Sunderland Premier League biletleri ne kadar?

Sunderland’ın iç saha maçlarında yetişkin biletlerinin gişe fiyatı, doğrudan kulübün gişesinden satın alındığında £28 ile £45 arasında değişiyor.

Fiyatlar, maç kategorisine ve Doğu Tribünü, Batı Tribünü, Premier Concourse ve Aile Bölgeleri genelindeki koltuk konumuna göre değişiklik gösteriyor. Bu kategoriler, A* Kategori vitrin maçlardan C Kategori maçlara kadar uzanıyor.

65 yaş üstü Senior taraftarlar, 22 yaş altı Young Adult taraftarlar, 18 yaş altı Junior taraftarlar ve 14 yaş altı çocuklar için tüm tribünlerde indirimli fiyatlandırma uygulanıyor.

Sunderland sezonluk biletleri nasıl alınır?

2026/27 Premier League sezonu boyunca Stadium of Light’taki her iç saha maçı için ayrılmış bir koltuğu garanti altına almanın tek yolu sezonluk bilet almak.

Artan talep nedeniyle Sunderland’ın 38.000’i aşan sezonluk bilet kontenjanı, 2026/27 sezonu için tamamen tükendi.

Bu sezon için yetişkin sezonluk bilet fiyatları £610’dan başlayıp premium concourse alanlarında £810+ seviyesine kadar çıkıyordu.

Gelecek sezonlar için sezonluk bilet almak isteyen taraftarların kulübün internet sitesindeki resmi bekleme listesine katılması gerekiyor.

76 Yards ve Banks on the Wear gibi sezonluk ağırlama paketleri, yemek seçenekleriyle birlikte garantili sezonluk koltuk arayan taraftarlar için hâlâ mevcut.

Stadium of Light çevresinde nerede kalınır?

Stadium of Light’ta bir maç için Sunderland’a mı gidiyorsunuz? Stadyumun şehir merkezine yakın nehir kıyısındaki konumu, merkezden ve çevre bölgelerden kolay ulaşım sağlıyor. Yakındaki yerel mağazalar, kafeler ve ulaşım bağlantıları da futbolseverler için ideal bir ortam sunuyor.

Şehir merkezi, bol yemek seçeneği, gece hayatı ve alışveriş imkânının yanı sıra bölge genelinde iyi metro bağlantıları sunarak konaklamak için kullanışlı bir üs oluşturuyor. Stadyuma kısa bir yürüyüş ya da yolculuk mesafesinde olması, hem eğlence hem de pratiklik arayan ziyaretçiler için uygun bir seçenek haline getiriyor.

Daha sakin bir konaklama için Roker ve Seaburn gibi sahil bölgeleri deniz manzarası, sahil yürüyüşleri ve daha rahat bir tempo sunuyor. Üstelik araba ya da metro ile stadyuma ulaşım da oldukça kolay.

Sunderland AFC maçları için konaklama mı arıyorsunuz? Aşağıdaki harita üzerinden, her bütçeye uygun seçeneklerle birlikte şehri ve imkânlarını inceleyebilirsiniz.

Stadium of Light’ın tarihi

Stadium of Light, Sunderland’da bulunan tamamen koltuklu bir futbol stadyumudur. 1997’de ilk kez kapılarını açtığından bu yana Sunderland AFC’nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. 49.000 kapasitesiyle Stadium of Light, İngiltere’nin en büyük 10. futbol stadyumu konumunda.

Basit tasarımının, gelecekte yapılabilecek yeniden geliştirme çalışmalarına imkân tanımak amacı taşıdığı belirtiliyor. Bu da kapasiteyi 64.000’e çıkarabilir. Stadyuma bu isim, Kuzey Doğu’nun kömür madenciliği mirasını ve üzerine kurulduğu eski Monkwearmouth Colliery sahasını yansıtmak için başkan Bob Murray tarafından verildi.

Stadium of Light, Sunderland maçlarının yanı sıra İngiltere erkek ve kadın milli takımlarının maçlarına da ev sahipliği yaptı. Euro 2004 elemeleri sırasında 2003’te oynanan maçta 47.667 seyirci, İngiltere’nin burada Türkiye’yi 2-0 yendiğini gördü.

Futbolun dışında stadyum, Beyonce, Rihanna, Oasis, Coldplay ve Elton John gibi dünyanın en büyük müzik yıldızlarından bazılarının performanslarına da ev sahipliği yaptı.