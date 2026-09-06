ESPN yorumcusu Hans Kraay junior, analizinde ev sahibi Ajax’ın oyununu fazla ağır ve yavaş bulduğunu, bunda ter Stegen’in de payı olduğunu söyledi.

Eski profesyonel futbolcu (kariyerinde PSV Eindhoven da var) “Ter Stegen’in bütün bunları gayet normal bulduğu izlenimine kapıldım. Öylece on dakika boyunca dolaşıp durdu. Bunu gerçekten inanılmaz buldum!” dedi.

Kraay’a göre ter Stegen oyunu yavaşlattı. Bununla birlikte, uzun yıllar Barcelona’da forma giyen kaleci ve kaptanın kiralık olarak Ajax’a katılmasını “harika” bulduğunu söyledi. Ancak “Sanki Ajax’ın 1-2 geride olduğunu hiç bilmiyormuş gibi bir izlenim verdi. Şuna bir bak, adamım” ifadelerini kullandı.

Eski kaleciden ter Stegen’e övgü: "Takımdaki en iyi futbolcu"

Buna karşılık Ronald Waterreus’tan ter Stegen’e açık destek geldi. PSV ve Manchester City’nin eski kalecisi, ayrıca Hollanda Milli Takımı’nda da birkaç kez görev yapan Waterreus, Alman file bekçisinin “takımdaki en iyi futbolcu” olduğunu ve bu nedenle teknik direktör Michel’in sisteminde geriden oyun kurulumuna dahil edildiğini söyledi. 56 yaşındaki isim, “Böyle bir dünya yıldızının Hollanda’da oynamasından memnunum” dedi.

Ter Stegen ve Ajax, şampiyon Eindhoven’a karşı oynanan dev maçı sonunda 3-1 kaybetti ve böylece bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı. Karşılaşmanın en büyük tartışma konusu ise PSV yıldızı Ruben van Bommel’in sert faulü oldu; bu pozisyonda Ajaxlı Aaron Bouwman sakatlandı. Bayern Münih’in eski yıldızının oğlu olan Van Bommel, bu müdahalesi nedeniyle sadece sarı kart gördü.