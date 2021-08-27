Sumudica'nın takımı karıştı: Kulübün sahibi, başkanı dövdürmeye çalıştı
Son yıllarda eski başarılı günlerinden ziyade sıklıkla kaosla anılan Romanya futbolu yine büyük bir krizle gündeme geldi. Altı haftası geride kalan Romanya Ligi'nde oynadığı tüm maçları kazanarak liderlik koltuğunda oturan CFR Cluj'ta kulübün sahibi, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a elenmesiyle adeta çıldırdı.
Karşılaşmanın ardından korumalarına verdiği talimatla teknik direktörlüğünü Süper Lig'de Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da da görev yapan Marius Sumudica'nın yaptığı takımın başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin dövülmesini isteyen kulübün sahibi Ioan Varga soyunma odası koridorlarında kavgaya neden oldu.
Sumudica tesislere alınmadı
Yaşanan bu gelişmeyi teknik direktör Marius Sumudica'nın görevden alınması takip ederken, 50 yaşındaki çalıştırıcı takımının sabah yapılan antrenmanı sırasında güvenlik görevlileri tarafından tesislere alınmadı. Takımının ligde oynadığı bütün maçları kazandığını belirten Sumudica, kulübün kendisine herhangi bir bildirim yapmadığını söyledi.
Romanya'da geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan CFR Cluj, bu şampiyonluğun ardından teknik direktörü Eduard Iordanescu'yu elinde tutmayı başaramamış ve 43 yaşındaki çalıştırıcı kulübün şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi FCSB'ye imza atmıştı.
Editörün Seçtikleri
- Pique, Ligue 1'in yayın haklarını satın aldı: Messi'nin PSG ile ilk maçı ücretsiz
- Haftanın en komik futbol tweetleri (25 Ağustos)
- YORUM | Jose Mourinho, Abdullah Avcı'yı nasıl uyardı?
- Premier Lig kulüplerinden Kırmızı Liste kararı: Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu milli takımda oynayabilecek mi?
Sumudica'yı göreve getiren Cluj, Şampiyonlar Ligi ön elemesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nden de elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.