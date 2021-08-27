Sumudica'nın takımı karıştı: Kulübün sahibi, başkanı dövdürmeye çalıştı

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Kızılyıldız'a elenen CFR Cluj'da soyunma odasında gergin dakikalar yaşandı.

Son yıllarda eski başarılı günlerinden ziyade sıklıkla kaosla anılan Romanya futbolu yine büyük bir krizle gündeme geldi. Altı haftası geride kalan Romanya Ligi'nde oynadığı tüm maçları kazanarak liderlik koltuğunda oturan CFR Cluj'ta kulübün sahibi, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a elenmesiyle adeta çıldırdı.

According to Cluj sources, CFR's owner asked his bodyguards to go to the locker rooms and beat the club's president and also the club's lawyer, before announcing the president is sacked. Mental. Video via Akeks Pekovic pic.twitter.com/u0XfLIlnl8 — Emanuel Roşu (@Emishor) August 27, 2021

Karşılaşmanın ardından korumalarına verdiği talimatla teknik direktörlüğünü Süper Lig'de Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da da görev yapan Marius Sumudica'nın yaptığı takımın başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin dövülmesini isteyen kulübün sahibi Ioan Varga soyunma odası koridorlarında kavgaya neden oldu.

Sumudica tesislere alınmadı

Yaşanan bu gelişmeyi teknik direktör Marius Sumudica'nın görevden alınması takip ederken, 50 yaşındaki çalıştırıcı takımının sabah yapılan antrenmanı sırasında güvenlik görevlileri tarafından tesislere alınmadı. Takımının ligde oynadığı bütün maçları kazandığını belirten Sumudica, kulübün kendisine herhangi bir bildirim yapmadığını söyledi.

Romanya'da geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan CFR Cluj, bu şampiyonluğun ardından teknik direktörü Eduard Iordanescu'yu elinde tutmayı başaramamış ve 43 yaşındaki çalıştırıcı kulübün şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi FCSB'ye imza atmıştı.

Sumudica'yı göreve getiren Cluj, Şampiyonlar Ligi ön elemesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nden de elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

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