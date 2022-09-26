Marius Sumudica yönetiminde ligde ve süper kupada şampiyonluk yaşayan Astra Giurgiu'nun eski günlerinden eser yok.

Sumudica ile Romanya Ligi ve Romanya Süper Kupası kazanmışlardı

Üç sezon üst üste küme düştüler

10-0, 13-0 ve 19-0 gibi sonuçlara mahkum oldular

NE OLDU? Marius Sumudica yönetiminde 2015-17 yılları arasında oldukça iyi bir dönem geçiren Astra Giurgiu'nun eski günlerinden eser yok. Astra, 2015-16'da Romanya şampiyonu olurken bir sonraki sezon ön elemede West Ham'ı eleyip katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmıştı. Aynı dönem Romanya Süper Kupası'nı da kazanan Astra, 2019-20 sezonunun ardından ekonomik problemler nedeniyle hızlı bir düşüş yaşadı.

ASTRA'NIN SON DURUMU NASIL? Üç sezon üst üste küme düşen Astra, Romanya 3. Lig 4. Grup'ta mücadele ediyor ancak performansı umut verici değil. Geride kalan 5 haftada henüz puan alamayan ekip, kalesinde 48 gol gördü. Şu ana kadar oynadıkları maçlarda gol atamazken 10-0, 13-0, 19-0 gibi mağlubiyetlere mahkum oldular.

ASTRA NEDEN KÜME DÜŞTÜ? Kulübün mali problemleri büyürken pandeminin ardından yaşanan ekonomik kriz durumu perçinledi. Şubat 2021'de ise kulübün sahibi Ioan Niculae kara para aklamaktan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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