Sumudica: Günde 5 saat uyuyabiliyorum

Süper Lig'in sürpriz çıkışına imza atan ekibi Gazişehir Gaziantep'in başarısının sırrını teknik direktör Marius Sumudica anlattı.

Sezonun ilk haftasında 'ye 5-0 mağlup olan 'in küme düşeceği ön görülüyordu. Ancak kırmızı siyahlılar o karşılaşmadan sonra çıktığı hiçbir maçı kaybetmedi, topladığı 10 puanla da yukarılara tırmandı.

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fanatik Gazetesinden Çağrı Davran'a konuştu. Deneyimli teknik adamın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

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"1 gün benim için 1 hafta gibi geçti. Her gün çift antrenman yapıyor ve sadece futbolu düşünüyorduk. Şu ana kadar günde 5 saat ortalama uyuyabildim. Sürekli teknik ekibimle ve oyuncularla birlikteyim. ’ni yendik ve sonra Sivas’la berabere kaldık. Şanslıydık ki, aradaki milli takım arası, hazırlık adına çok iyi geldi."

"Ben hep kazanmak için sahaya çıkıyorum. Bulunduğumuz konum kesinlikle şans değil. İyi bir kimya ve doğru takımı kurduk. Hücumu düşünen ve agresif bir takım olduğumuz için bu noktadayız. Bu yüzden Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında rakiplerimiz, baskımızdan dolayı 2’şer kırmızı kart gördü."

"5-0 kaybettiğimiz Fenerbahçe karşılaşması öncesi tam kadro tek bir hazırlık maçı yapmamıştık. Zamanımız yoktu, birbirimizi tanımıyor, isimlerimizi bilmiyor, farklı dilleri konuşuyorduk. Kaybedebileceğimizi zaten biliyordum. Yeni bir sistem kurmak ve takımı görmek adına bu maç, benim için adeta bir hazırlık karşılaşması gibi geçti."