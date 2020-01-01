Sumudica 492 futbolcuyu geride bıraktı!

Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, Süper Lig'de bu sezonki 9. sarı kartını görerek 492 futbolcuyu geçmiş oldu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica renkli kişiliğiyle dikkat çektiği kadar bu sezon gördüğü kart sayılarıyla da dikkat çekiyor.

Deneyimli teknik adam takımının ile oynadığı maçta bu sezonki 9. sarı katını gördü. Deneyimli teknik adam bir pozisyon sonrası hakem Atilla Karaoğlan'a itiraz etmişti.

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Sumudica gördüğü bu sarı kartla aynı zamanda Süper Lig'de forma giyen 492 futbolcudan daha fazla sarı kart görmüş oldu.

Daha fazla takım

Rumen hocadan daha fazla kart gören ise sadece iki oyuncu var. forması giyen Aytaç Kara ve forması giyen Giovanni Sio 10 kez sarı kart gördüler.

"Anlamıyorum!"

Sumudica maç sonunda yaptığı açıklamada, "Alanyaspor kalecisi zaman geçiriyordu. Ben bunu hakeme söyledim. Hakem Alanya kalecisine sarı kart vereceğine geldi bana sartı kart gösterdi. Anlamıyorum yani! Statta kimse yoktu zaten. Taraftar yoktu. İzleyince görür herkes" ifadelerini kullandı.