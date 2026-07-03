Crysencio Summerville’e büyük ilgi var. The Guardian’ın haberine göre, Fulham da Hollanda milli takım oyuncusunu kadrosuna katma yarışına katıldı.

Daha önce Chelsea, Manchester United ve Tottenham Hotspur, Summerville'in durumunu yakından takip ediyordu. Kulübün Premier Lig'den küme düşmesi nedeniyle, her halükarda West Ham United'dan ayrılacağı görülüyor.

İngiliz basınına göre, Premier Lig'in geleneksel devleri dışında yer alan hırslı bir kulübe transfer olması en gerçekçi senaryo gibi görünüyor.

Harry Wilson, Leeds United’a bedelsiz transfer olacak gibi görünüyor; bu nedenle Fulham, kanatlarda takviye arayışında. Summerville de bu nedenle “The Cottagers”ın aday listesinde yer alıyor. Samuel Chukwueze geçen sezon AC Milan’dan kiralanmıştı, ancak Fulham’ın bu kanat oyuncusunu kalıcı olarak kadrosuna katıp katmayacağı henüz belirsiz.

West Ham, Summerville’i kadroda tutmanın zor olacağının farkında. Daha önce Mateus Fernandes, yaklaşık 99 milyon euroya Spurs’a satılmıştı. The Hammers, bir an önce en üst seviyeye dönmek istiyor ve bu nedenle teknik direktör Nuno Espírito Santo’ya güçlü bir kadro sağlamak istiyor.

The Guardian’a göre, Fernandes ve Summerville’den elde edilecek gelir, kulübün mali durumunu güçlendirmek için kaptan Jarrod Bowen’ın satılmasına gerek kalmamasını sağlayacak.

West Ham, Hollanda Milli Takımı adına oynadığı ilk beş uluslararası maçta iki gol ve iki asist kaydeden Summerville için en az 50 milyon euro talep ediyor. Kanat oyuncusunun Londra’daki sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor.