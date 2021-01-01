Sürpriz iddia: Fenerbahçe Gallardo için Diego Simeone'den referans aldı

Marcelo Gallardo'yu takımın başına geçirmek istediği öne sürülen Fenerbahçe, iddialara göre Arjantinli hoca için Diego Simeone'den de görüş aldı.

Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın beş puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de Erol Bulut'un koltuğu sallanırken, yeni teknik direktör iddialarının da ardı arkası kesilmiyor. İlk olarak Arjantin'in TNT Sports kanalının duyurduğu, Fenerbahçe'nin Marcelo Gallardo ile görüştüğü iddiası bugün Sabah gazetesinde de yer buldu.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun Gallardo için Atletico Madrid'de bir dönem birlikte çalıştığı eski teknik direktörü Diego Simeone'den görüş aldığı öne sürülen haberde Simeone'nin, olumlu referans verdiği kaydedildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Gallardo'nun yanı sıra Joachim Löw ile de temas kurduğu ve başkan Ali Koç'un yürüttüğü bu operasyonda olumlu adımların atıldığı kaydedildi. Habere göre Löw daha önce bir sezon çalıştığı ve Atatürk Kupası'nı kazandırdığı Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak baksa da henüz net bir cevap vermiş değil. Sarı-lacivertli takımın Almanya doğumlu eski futbolcusu Serhat Akın da Löw'ün Fenerbahçe için doğru adres olacağını belirtti.

Serhat Akın ne söyledi?

Erol Bulut'u eleştiren Serhat Akın, Bulut'un takımı iyi çalıştıramadığını ve bunun da oyuncuların form durumlarına yansıdığını söyledi.

"Joachim Löw'ün Almanya'yı bırakacağını çok önceden biliyordum. Mesut'u Almanya'ya kazandırmış, Fenerbahçe'yi seviyor. Sağdan soldan Löw'le anlaşıldığını duyuyorum.

"Şu an futbolcu olsam ve kenarda Erol Bulut ile Mehmet Yozgatlı'yı görsem bu beni motive etmez. Ama Löw eder. Formum yüzde 10-20 oranında artar.

"Erol Bulut'un takımı iyi motive ettiğine inanmıyorum. Takımı iyi çalıştıramıyor"

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