Süper Lig'in tarihi sezonu tarihi gece ile sona erdi, şampiyon Beşiktaş oldu

Beşiktaş, son haftalarda yaptığı hataları son maçta tekrarlamadı. Göztepe'yi 2-1 yenen Kara Kartal, 2020-21 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Türkiye'nin nefesini tuttuğu gecede mutlu sona ulaşan Beşiktaş oldu.

Süper Lig'de 2020-21 sezonu 42 hafta sürdü ama şampiyonu belirlemek 90 dakikaya sıkıştı.

Sezonun son virajına üç ezeli rakip şampiyonluk iddiasıyla girdi. Beşiktaş ile Galatasaray'ın başa baş girdiği haftada, Fenerbahçe de rakiplerinin iki puan gerisinde fırsat kolladı. Şampiyonluk 90 dakika boyunca birkaç kez el değiştirdi.

Tarihi gecede neler yaşadı?

Zorlu akşamda ilk düdükler çalındığında şampiyonluk Beşiktaş'a yakındı.

Üstelik gecenin ilk golü de Beşiktaş'tan geldi. Hırvat stoper Domagoj Vida, 10. dakikada attığı golle takımını İzmir deplasmanında 1-0 öne geçirdi.

Bir sonraki gol haberi Kayseri'den geldi. Kayserispor, 18. dakikada Pedro Henrique'nin golüyle öne geçti. Bu gol Kaysrispor'un ligde kalması için kritik bir öneme sahipti. Fakat ayrıca, Beşiktaş'ın önde olduğu dakikalarda hata yapma lüksü olmayan Fenerbahçe'yi yarışın dışına itti.

Fakat İzmir'de bir başka stoper sahneye çıktı. Alpaslan Öztürk 25. dakikada skora denge getirdi.

İzmir'de ilk yarı 1-1 bitti ama İstanbul'da devrenin son anlarında şok bir gol vardı. Galatasaray, eski oyuncusu Adem Büyük'ün attığı golle yenik duruma düştü.

Karşılaşmaların ilk yarısına üç takım da puan kaybıyla girdi. Fakat şampiyonluk unvanı başlangıçta olduğu gibi Beşiktaş'a yakındı.

İkinci yarıda ise İstanbul'da bambaşka bir Galatasaray vardı. Fatih Terim'in oyuna soktuğu iki isim Kerem Aktürkoğlu ve Şener Özbayraklı arka arkaya yaptığı asistlerle takım arkadaşlarını gollerle buluşturdu.

53. dakikada Halil Dervişoğlu skora denge getirdi, 60. dakikada Ryan Babel Galatasaray'ı öne geçirdi.

Bu sonuçların ardından şampiyonluk kupası İzmir'den İstanbul'a taşındı.

İki maçın berabere devam ettiği anlarda ise Fenerbahçe yeniden umutlandı ve bir penaltı kazandı. Fakat Jose Sosa 58. dakikada kazanılan penaltı fırsatını değerlendiremedi.

Bir diğer penaltı ise İzmir'de Fırat Aydınus tarafından çalındı ve sezonun kazananı belli oldu.

Cyle Larin ceza sahası içinde yerde kalınca Beşiktaş 69. dakikada penaltı kazandı.

Sezonun yıldız ismi Rachid Ghezzal, topu ve kaleci İrfan'ı ayrı köşelere gönderdi, şampiyonluk kupası bir kez daha yer değiştirdi.

Kalan sürede İzmir'de başka gol olmadı.

Şampiyonluk için üç gole ihtiyacı olan Galatasaray ise maçın son bölümünden sadece bir gol çıkarabildi. Uzatma anlarında Oğulcan Çağlayan'ın attığı gol Galatasaray'a yetmedi.

Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu oldu?

En son 2016-17 sezonunda şampiyon olan Beşiktaş, boş geçen üç sezonun ardından yeniden zirveye çıktı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki 16. şampiyonluğunu elde etti. Süper Lig'in en çok şampiyonluk kazanan üçüncü takımı olan Beşiktaş, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı üçe indirdi.