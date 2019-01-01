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Süper Lig

Süper Lig'in seyirci ortalaması ne? Passolig rekoru hangi takıma ait?

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twitter.com/GalatasaraySK
Süper Lig'de 2018-19 sezonunda seyirci ortalamaları nasıl oluştu?

Spor Toto Süper Lig'de, geçen sezona göre seyirci ortalaması arttı.

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Passolig yetkililerinden alınan bilgiye göre Süper Lig'in geçen sezonki maçlarını ortalama 12 bin 821 kişi izledi. Ligde bu sezon ise söz konusu sayı 14 bin 205'e çıktı. Süper Lig'deki seyirci ortalaması geçen sezona göre bin 384 kişi arttı.

Yabancı ilgisi artıyor 

Süper Lig'e farklı ülkeden insanların ilgisi de artmaya başladı.

Özellikle Galatasaray'ın Yuto Nagatomo'yu almasının ardından bu sezon da Beşiktaş'ın Shinji Kagawa transferiyle Japon taraftar sayısı bine yaklaştı. Japon futbolseverler, özellikle Galatasaray Passolig Kart'a ilgi gösterdi.

En çok Passolig Kart alan ülke vatandaşları da Almanya, Hollanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden oldu.

Passolig verilerine göre İngiliz vatandaşları en çok Fenerbahçe Passolig Kartı alırken, en az Beşiktaş Passolig Kartı temin etti.

Azerbaycan vatandaşları ise en çok Galatasaray Passolig Kartı çıkardı. 

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçını bin 500'den fazla yabancı uyruklu vatandaş izledi. 

Gençlerin ilgisi fazla

Passolig kartlarına 18 yaş altı futbolseverlerin ilgisi de fazla oldu ve bu sayı 400 bine yaklaştı.

80 yaş üzeri Passolig Kart sahibi taraftar sayısı ise 3 bin civarında bulunuyor.

Bu sezonun başından beri 500 bine yakın kişi Passolig ailesine katıldı. En fazla kart artışı sırasıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta oldu.

Gelirler de artıyor 

Süper Lig'de gelirler de artış gösterdi.

Geçen sezon Süper Lig kulüplerinin maç günü gelirleri, bir önceki sezona oranla yüzde 52 artarak 400 milyon lira yaklaşmıştı.

Ligde geçen sezon yer alan 18 takımın maç günü geliri ortalaması 22 milyon lira oldu. 2016-2017 sezonunda ligin ortalama maç günü geliri 15 milyon lirada kalmıştı.

Maç günü gelirlerinde 4 büyük takım, geçen sezon ortalama 87 milyon lira gelir elde etti. Maç günü gelirinde ilk sırada 40 bin seyirci ortalamasını aşan Galatasaray yer aldı. Sarı kırmızılı ekip, geçen sezon 128,5 milyon lira maç günü geliri elde etti. 

Takımların Passolig Kart sayısı

Süper Lig'deki takımların Passolig kart sayısı şöyle:

 Takım  Passolig Kart Sayısı
 Galatasaray  875.765
 Fenerbahçe  819.498
 Beşiktaş  722.451
 Trabzonspor  257.204
 Bursaspor  146.726
 Atiker Konyaspor  140.366
 Antalyaspor  111.017
 İs. M.. Kayserispor  72.051
 E.Y. Malatyaspor  70.407
 Göztepe 67.373
 Med. Başakşehir  57.941
 B. Bld. Erzurumspor  56.126
 D. Grup Sivasspor  55.976
 Çaykur Rizespor  42.212
 MKE Ankaragücü  40.750
 Akhisarspor 39.405 
 Aytemiz Alanyaspor  38.808
 Kasımpaşa   16.480

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