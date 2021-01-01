Süper Lig'in dibi yanıyor: Bu akşam hangi takım küme düşebilir?

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma yarışı çok çetin geçiyor.

Beşiktaş zirvede şampiyonluk için en avantajlı takım. Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçında yara aldı fakat hâlâ az da olsa umudu var. Keza Galatasaray da sonuna kadar savaşacak.

Yukarılarda durum bu. Aşağısı ise daha karışık. Potadakileri saymazsak 10. sıradaki Göztepe'den sonraki altı takım da tehlikeyi hissediyor.

Tabii ki 40 puanlı Kayserispor ile 43 puanlı Antalyaspor'un küme düşme ihtimali çok düşük. Zira alt sıralardaki takımların birbirleri ile maçları mevcut.

Sıra Takım Puan Averaj 11 Konyaspor 48 +1 12 Çaykur Rizespor 45 -15 13 Yeni Malatyaspor 44 -2 14 Başakşehir FK 44 -14 15 Kasımpaşa 43 -11 16 Antalyaspor 43 -14 17 Kayserispor 40 -16 18 Ankaragücü 38 -16 19 BB Erzurumspor 37 -25 20 Gençlerbirliği 35 -33 21 Denizlispor 28 -32

Denizlispor, Süper Lig'e veda etti

Bu sezon dört takımın alt lige düştüğü Süper Lig'de, alt sıralardaki takımların birbirleriyle oynayacakları maçlar da oldukça mühim. Ligin son sırasında yer alan Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olarak matematiksel olarak küme düştü.

BB Erzurumspor'u deplasmanda 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 mağlup eden Başakşehir ise altı puanlık maçta MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Başkent ekibi perşembe akşam evinde Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup olarak büyük yara aldı. İstanbul ekibi de henüz rahatlayabilmiş değil.

Yalçın Koşukavak'ı göreve getiren ve ilk maçta Denizlispor'u 6-3 mağlup edip küme düşme hattından çıkan Kayserispor ise büyük bir fırsata sahip. Bu hafta sonu Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, kritik maçtan 3 puanla ayrıldığı takdirde Yeni Malatyaspor'u da altına alacak ve ciddi bir avantaj sağlayacak.

Eğer bu gerçekleşirse, İrfan Buz'un ekibi için de tehlike çanları daha yakından çalmaya başlayacak.

İkili averajlarda hangi takımlar önde?

Küme düşme hattında sezonu aynı puanda tamamlayacak takımlar olabilir. Burada da sıralamayı belirlemek için ikili averaj devreye girecek. Denizlispor'u bir kenara koyarsak, diğer 10 takımın birbirleri arasındaki ikili averaj durumu şu şekilde:

Gençlerbirliği - BB Erzurumspor

Sıra Takım Puan Averaj 1 Gençlerbirliği 4 +1 2 BB Erzurumspor 1 -1

Gençlerbirliği - Kasımpaşa

Sıra Takım Puan Averaj 1 Kasımpaşa 3 +1 2 Gençlerbirliği 3 0

Gençlerbirliği - Kayserispor

Sıra Takım Puan Averaj 1 Gençlerbirliği 4 1+ 2 Kayserispor 1 -1

Gençlerbirliği - Ankaragücü

Sıra Takım Puan Averaj 1 Ankaragücü 4 +1 2 Gençlerbirliği 1 -1

Gençlerbirliği - Başakşehir

Sıra Takım Puan Averaj 1 Başakşehir 6 +2 2 Gençlerbirliği 0 -2

Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor

Sıra Takım Puan Averaj 1 Yeni Malatyaspor 4 +1 2 Gençlerbirliği 1 -1

Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor

Sıra Takım Puan Averaj 1 Gençlerbirliği 4 +1 2 Çaykur Rizespor 1 -1

Gençlerbirliği - Konyaspor

Sıra Takım Puan Averaj 1 Konyaspor 2 0 2 Gençlerbirliği 2 0

Gençlerbirliği ile Konyaspor, ligi aynı puanda bitirirse iki takım arasındaki genel averaja bakılacak. 38. hafta itibariyle Gençlerbirliği'nin averajı -27, Konyaspor'un averajı ise -4.

Gençlerbirliği - Antalyaspor

Sıra Takım Puan Averaj 1 Antalyaspor 6 +3 2 Gençlerbirliği 0 -3

BB Erzurumspor - Kasımpaşa

Sıra Takım Puan Averaj 1 BB Erzurumspor 3 +1 2 Kasımpaşa 0 -1

İki takım arasındaki rövanş maçı, 41. haftada Erzurum'da oynanacak.

BB Erzurumspor - Kayserispor

Sıra Takım Puan Averaj 1 BB Erzurumspor 4 +2 2 Kayserispor 1 -2

BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü

Sıra Takım Puan Averaj 1 BB Erzurumspor 3 0 2 MKE Ankaragücü 3 0

BB Erzurumspor ile MKE Ankaragücü, ligi aynı puanda bitirirse iki takım arasındaki genel averaja bakılacak. 38. hafta itibariyle BB Erzurumspor'un averajı -22, MKE Ankaragücü'nün averajı ise -14.

BB Erzurumspor - Başakşehir

Sıra Takım Puan Averaj 1 Başakşehir 6 +2 2 BB Erzurumspor 0 -2

BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor

Sıra Takım Puan Averaj 1 BB Erzurumspor 6 +3 2 Yeni Malatyaspor 0 -3

BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor

Sıra Takım Puan Averaj 1 BB Erzurumspor 4 +2 2 Çaykur Rizespor 1 -2

BB Erzurumspor - Konyaspor

Sıra Takım Puan Averaj 1 Konyaspor 6 +3 2 BB Erzurumspor 0 -3

BB Erzurumspor - Antalyaspor

Sıra Takım Puan Averaj 1 Antalyaspor 4 +2 2 BB Erzurumspor 1 -2

Kasımpaşa - Kayserispor

Sıra Takım Puan Averaj 1 Kaysersipor 6 +2 2 Kasımpaşa 0 -2

Kasımpaşa - MKE Ankaragücü

Sıra Takım Puan Averaj 1 MKE Ankaragücü 3 +1 2 Kasımpaşa 0 -1

İki takım arasındaki rövanş maçı, 41. haftada İstanbul'da oynanacak.

Kasımpaşa - Başakşehir

Sıra Takım Puan Averaj 1 Başakşehir 4 +1 2 Kasımpaşa 1 -1

Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor

Sıra Takım Puan Averaj 1 Yeni Malatyaspor 4 +2 2 Kasımpaşa 1 -2

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

Sıra Takım Puan Averaj 1 Kasımpaşa 4 +2 2 Çaykur Rizespor 1 -2

Kasımpaşa - Konyaspor

Sıra Takım Puan Averaj 1 Konyaspor 4 +1 2 Kasımpaşa 1 -1

Kasımpaşa - Antalyaspor

Sıra Takıkm Puan Averaj 1 Antalyaspor 2 0 2 Kasımpaşa 2 0

Kasımpaşa ile Antalyaspor, ligi aynı puanda bitirirse iki takım arasındaki genel averaja bakılacak. 38. hafta itibariyle Kasımpaşa'nın averajı -15, Antalyaspor'un averajı ise -12

Kayserispor - MKE Ankaragücü

Sıra Takım Puan Averaj 1 Kayserispor 4 +1 2 Ankaragücü 1 -1

Kayserispor - Başakşehir

Sıra Takım Puan Averaj 1 Kayserispor 3 +2 2 Başakşehir 0 -2

İki takım arasındaki rövanş maçı, 41. haftada İstanbul'da oynanacak.

Kayserispor - Yeni Malatyaspor

Sıra Takım Puan Averaj 1 Kayserispor 4 +1 2 Yeni Malatyaspor 1 -1

İki takım arasındaki rövanş maçı, 39. haftada Malatya'da oynanacak.

Kayserispor - Çaykur Rizespor

Sıra Takım Puan Averaj 1 Kayserispor 3 0 2 Çaykur Rizespor 3 0

Kayserispor ile Çaykur Rizespor, ligi aynı puanda bitirirse iki takım arasındaki genel averaja bakılacak. 38. hafta itibariyle Kayserispor'un averajı -16, Çaykur Rizespor'un averajı ise -12.

Kayserispor - Konyaspor

Sıra Takım Puan Averaj 1 Konyaspor 4 +1 2 Kayserispor 1 -1

Kayserispor - Antalyaspor

Sıra Takım Puan Averaj 1 Antalyaspor 6 +3 2 Kayserispor 0 -3

MKE Ankaragücü - Başakşehir

Sıra Takım Puan Averaj 1 Başakşehir 6 +2 2 MKE Ankaragücü 0 -2

İki takım arasındaki rövanş maçı 39. haftada İstanbul'da oynanacak.

MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor

Sıra Takım Puan Averaj 1 MKE Ankaragücü 3 +1 2 Yeni Malatyaspor 3 -1

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor

Sıra Takım Puan Averaj 1 Çaykur Rizespor 4 +2 2 MKE Ankaragücü 1 -2

MKE Ankaragücü - Konyaspor

Sıra Takım Puan Averaj 1 MKE Ankaragücü 4 +1 2 Konyaspor 1 -1

MKE Ankaragücü - Antalyaspor

Sıra Takım Puan Averaj 1 MKE Ankaragücü 3 0 2 Antralyaspor 3 0

Başakşehir - Yeni Malatyaspor

Sıra Takım Puan Averaj 1 Başakşehir 4 +2 2 Yeni Malatyaspor 1 -2

Başakşehir - Çaykur Rizespor

Sıra Takım Puan Averaj 1 Başakşehir 1 0 2 Çaykur Rizespor 1 0

İki takım arasındaki rövanş maçı 42. haftada Rize'de oynanacak.

Başakşehir - Konyaspor

Sıra Takım Puan Averaj 1 Başakşehir 4 +1 2 Konyaspor 1 -1

Başakşehir - Antalyaspor

Sıra Takım Puan Averaj 1 Başakşehir 4 +4 2 Antalyaspor 1 -4

Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

Sıra Takım Puan Averaj 1 Yeni Malatyaspor 6 +5 2 Çaykur Rizespor 0 -5

Yeni Malatyaspor - Konyaspor

Sıra Takım Puan Averaj 1 Konyaspor 4 +1 2 Yeni Malatyaspor 1 -1

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor

Sıra Takım Puan Averaj 1 Yeni Malatyaspor 4 +1 2 Antalyaspor 1 -1

Çaykur Rizepor - Konyaspor

Sıra Takım Puan Averaj 1 Çaykur Rizespor 4 +2 2 Konyaspor 1 -2

Çaykur Rizespor - Antalyaspor

Sıra Takım Puan Averaj 1 Çaykur Rizespor 6 +2 2 Antalyaspor 0 -2

Konyaspor - Antalyaspor

Sıra Takım Puan Averaj 1 Antalyapor 1 0 2 Konyaspor 1 0

İki takım arasındaki rövanş maçı 42. haftada Antalya'da oynanacak.