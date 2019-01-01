Süper Lig'in 3 istikrarlısı: Alanyaspor, Konyaspor ve Denizlispor

Süper Lig'in ilk 3 haftasında Alanyaspor, Konyaspor ve Denizlispor tüm maçlara aynı 11'le çıkarken en fazla oyuncuyu Beşiktaş ve Başakşehir oynattı.

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 320 futbolcu şans buldu. Bu oyunculardan 251'i ilk 11'de sahaya çıktı. Sezona Beşiktaş'a başladıktan sonra 'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Medipol 'den 'ye kiralanan Soner Aydoğdu 3 haftalık süreçte iki takımda birden forma giyen isimler oldu.

Teknik Direktörü Erol Bulut, Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Yukatel Teknik Direktörü Yücel İldiz, 3 müsabakada da ilk 11'lerini bozmadı.

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Bu 3 takımın kadro istikrarını bozmadığı Süper Lig'de Demir Grup ile MKE Ankaragücü'nde 10 futbolcu 3 maçta da ilk 11'de yer aldı. Bu takımların ardından Çaykur Rizespor, ve Kasımpaşa'da 9, , BtcTurk ile İstikbal Mobilya 8, Beşiktaş ve 7, , , Göztepe ve 6, Medipol Başakşehir'de ise 5 isim tüm maçlara ilk 11'de başladı.

En fazla oyuncu Beşiktaş ve Başakşehir'de

İlk 3 haftalık periyotta Beşiktaş ve Medipol Başakşehir 22 futbolcuya şans verdi. Kadro istikrarını bozmayan ekiplerden Konyaspor ile Yukatel Denizlispor ise 15 futbolcuyu sahaya sürdü.

Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Gençlerbirliği ile İstikbal Mobilya Kayserispor 19, Gazişehir Gaziantep, Göztepe ve Trabzonspor 18, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 17, Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa 16 oyuncuyla mücadele etti.