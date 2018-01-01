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Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı

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AA
Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

TFF, Süper Lig'in 16. haftasının oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

Cumartesi akşamı saat 19:00'da oynanacak olan Başakşehir - Galatasaray maçını Ümit Öztürk yönetecek.

Pazar akşamı saat 19:00'da oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Editörün Seçtikleri

Süper Lig'de 16. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

14 Aralık Cuma

20:30 | Göztepe - Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

15 Aralık Cumartesi

13:30 | Çaykur Rizespor - Alanyaspor: Cüneyt Çakır

13:30 | Sivasspor - Ankaragücü: Volkan Bayarslan

16:00 | Konyasspor - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

19:00 | Başakşehir - Galatasaray: Ümit Öztürk

16 Aralık Pazar

13:30 | Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan

16:00 | Kayserispor - Akhisarspor: Suat Arslanboğa

Haberin devamı aşağıda

19:00 | Beşiktaş - Trabzonspor: Halil Umut Meler

17 Aralık Pazartesi

20:00 | Fenerbahçe - BB Erzurumspor: Fırat Aydınus

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