Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı
TFF, Süper Lig'in 16. haftasının oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.
Cumartesi akşamı saat 19:00'da oynanacak olan Başakşehir - Galatasaray maçını Ümit Öztürk yönetecek.
Pazar akşamı saat 19:00'da oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'de 16. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
14 Aralık Cuma
20:30 | Göztepe - Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
15 Aralık Cumartesi
13:30 | Çaykur Rizespor - Alanyaspor: Cüneyt Çakır
13:30 | Sivasspor - Ankaragücü: Volkan Bayarslan
16:00 | Konyasspor - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
19:00 | Başakşehir - Galatasaray: Ümit Öztürk
16 Aralık Pazar
13:30 | Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
16:00 | Kayserispor - Akhisarspor: Suat Arslanboğa
19:00 | Beşiktaş - Trabzonspor: Halil Umut Meler
17 Aralık Pazartesi
20:00 | Fenerbahçe - BB Erzurumspor: Fırat Aydınus