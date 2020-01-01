Süper Lig'e yükselme ihtimalleri: BB Erzurumspor mu? Adana Demirspor mu? Akhisarspor mu? Bursaspor mu?

TFF 1. Lig'de Hatayspor'un ardından Süper Lig'e doğrudan yükselecek takım kim olacak? İşte ihtimaller...

Geçtiğimiz hafta 'u deplasmanda 2-1 mağlup eden , bitime 1 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantilemişti.

İlk iki sırayı alacak takımların direkt olarak Süper Lig'e yükseleceği TFF 1. Lig'de, son hafta öncesi 4 takımın ligi Hatayspor'un ardından ikinci bitirme şansı bulunuyor: , , Akhisarspor, ...

Aynı zamanda son play-off biletini almak için Karagümrük ve mücadele ediyor.

Daha fazla takım

Ligin alt tarafında ise ve arasında çekişme sürüyor.

TFF 1. Lig'de 34. haftanın programı şu şekilde:

Menemenspor - (17 Temmuz Cuma - 20:00)

BB Erzurumspor - Ümraniyespor (18 Temmuz Cumartesi - 17:30)

Akhisarspor - Keçiörengücü (18 Temmuz Cumartesi - 17:30)

Karagümrük - Adanaspor (18 Temmuz Cumartesi - 17:30)

Adana Demirspor - İstanbulspor (18 Temmuz Cumartesi - 17:30)

- Altay (18 Temmuz Cumartesi - 17:30)

Hatayspor - Bursaspor (18 Temmuz Cumartesi - 17:30)

Osmanlıspor - (19 Temmuz Pazar - 17:30)

- Boluspor (19 Temmuz Pazar - 17:30)

İşte olası senaryolar:

BB Erzurumspor

Galibiyet: Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden BB Erzurumspor, son hafta konuk edeceği Ümraniyespor'u mağlup ettiği takdirde, diğer maçların skorlarına bakmaksızın yeniden Süper Lig'e yükselmeyi başaracak.

Beraberlik: Adana Demirspor maçını kazanmamalı, Akhisarspor'un ise maçını kazansa bile aradaki averaj farkını kapatmamalı.

Mağlubiyet: Adana Demirspor, son maçında puan almamalı, Akhisarspor maçını kazanmamalı, Bursaspor ise maçını kazansa bile aradaki averaj farkını kapatmamalı.

Adana Demirspor

Galibiyet: BB Erzurumspor kazanmamalı, diğer maçların skorlarının bir önemi yok.

Beraberlik: BB Erzurumspor kaybetmeli, Akhisarspor kazanmamalı, Bursaspor maçının bir önemi yok.

Mağlubiyet: İkincilik şansı kalmıyor.

Akhisarspor

Galibiyet: BB Erzurumspor kaybetmeli (berabere kalması halinde Akhisarspor, genel averajdaki farkı kapatacak bir skorla galip gelmeli), Adana Demirspor kazanmamalı, Bursaspor maçının bir önemi yok.

Beraberlik: İkincilik şansı kalmıyor.

Mağlubiyet: İkincilik şansı kalmıyor

Bursaspor

Galibiyet: Akhisarspor kazanmamalı, Adana Demirspor puan almamalı, Erzurumspor kaybetmeli (berabere kalması halinde Bursaspor, genel averajdaki farkı kapatacak bir skorla galip gelmeli)

Beraberlik: İkincilik şansı kalmıyor

Mağlubiyet: İkincilik şansı kalmıyor

Oluşabilecek ikili veya üçlü averajlarda ise durum şu şekilde:

BB Erzurumspor - Akhisarspor: İkili averaj eşit, son hafta öncesi BB Erzurumspor'un genel averajda +5'lik üstünlüğü bulunuyor.

BB Erzurumspor - Adana Demirspor: İkili averajda Adana Demirspor'un üstünlüğü bulunuyor.

BB Erzurumspor - Bursaspor: İkili averaj eşit, son hafta öncesi BB Erzurumspor'un genel averajda +3'lük üstünlüğü bulunuyor.

BB Erzurumspor - Adana Demirspor - Bursaspor: Üçlü averajda Adana Demirspor'un üstünlüğü bulunuyor.

Son play-off bileti kimin olacak?

Ligin son haftasına Karagümrük 53, Altay ise 51 puanda giriyor.

Karagümrük, Adanaspor'u konuk edecek; Altay ise deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak.

İki takım arasındaki ikili averajda Karagümrük'ün üstünlüğü bulunuyor. Bu nedenle kırmızı-siyahlı ekip Adanaspor karşısında 1 puan bile alsa ligi altıncı sırada bitirebilecek.

Altay'ın tek şansı rakibinin mağlup olması ve kendi maçını kazanmasından oluşuyor.

Lige veda eden son takım kim olacak?

Adanaspor ve Eskişehirspor'un ardından lige veda eden son takım Osmanlıspor veya Boluspor'dan biri olacak.

Son hafta öncesi Boluspor'un 30, Osmanlıspor'un ise 27 puanı bulunuyor.

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Ligin 34. haftasında Osmanlıspor, Balıkesirpor'u konuk edecek; Boluspor ise Eskişehirspor'a konuk olacak.

Boluspor, Eskişehirspor karşısında 1 puan aldığı takdirde, Osmanlıspor'un maçından gelecek sonuca bakmaksızın ligde kalmayı başaracak.

Osmanlıspor'un ise maçını kazanıp, Eskişehirspor'un galibiyet haberini almaktan başka şansı bulunmuyor.