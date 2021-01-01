Süper Lig'e yükselen son takım, Paixao'nun son dakikadaki golüyle Altay oldu

Altay, 18 yıl beklediği Süper Lig'i Altınordu ile oynadığı finalin son dakikasında yakaladı.

Süper Lig'e yükselen son takım İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda belli oldu.

İki İzmir ekibini karşı karşıya getiren mücadelede Altay ve Altınordu kozlarını paylaştı.

İki takım da maça golcü oyuncuları Marco Paixao ve Enis Destan'ı yedek kulübesinde oturtarak başladı. Bu da az pozisyonlu bir maçın yaşanmasına neden oldu.

Oyuna ikinci yarının başında giren Paixao, 89. dakikada Altınordu savunmasının hatasını afftemedi ve fırsatçılığını konuşturarak topu filelerle buluşturdu.

Bu gol Altay'a Süper Lig kapısını açtı. 1-0 sona eren maçın ardından Altay; Adana Demirspor ve Giresunspor'u takip ederek Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

Süper Lig'den uzak 18 sene

Bir döneme kadar Süper Lig'de en çok puan toplayan beşinci takım olan Altay, 2000'li yıllarla beraber Süper Lig'den uzak kaldı.

Önce 1999-2000 sezonunda averajla küme düşen siyah-beyazlılar, 2002'de Real Kapsal yönetiminde geri döndüğü ligde sadece bir sezon barınabildi.

2002-03 sezonunda Bursaspor'un bir puan gerisinde kalan Altay, o sezondan sonra Süper Lig'den uzak kaldı ve aradan geçen 18 sezonda birçok defa play-off tecrübesi yaşasa da mutlu sona ulaşamadı.

Siyah-beyazlılar ilk play-off'unu 2006 yılında oynadı ama Ankara'da Sakaryaspor'a 4-1 yenildi.

Altay, ertesi sezon bir kez daha finale çıktı. Ankara'daki dramatik final tarihi anlara sahne oldu. Kasımpaşa ile oynadığı maçın son anlarına 2-1 önde giren Altay, son dakikalarda gelen gole engel olmadı. Uzatmalarda bir kez daha öne geçen İzmir ekibi, yine bir son dakika golü yedi. Penaltılar sonunda ise gülen Kasımpaşa oldu.

2008'i pas geçen Altay, 2009'da bu sefer Kasımpaşa'ya yarı finalde takıldı ve yine penaltılar sonunda eve dönmek zorunda kaldı.

2010 play-off'unda da yer alan Altay, bu sezon mutlu sona ulaştığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Konyaspor engelini aşamayarak Süper Lig hasretini dindiremedi.

Arka arkaya yaşanan play-off yenilgilerinin ardından Altay, 2010-11 sezonunda 1.Lig'e de veda etti. Kötü günler bununla da sınırlı kalmadı. 2014-15 sezonunda rota 3.Lig oldu.

Bu darbe, ayağa kalkmayı da beraberinde getirdi. 2017'de 3.Lig'de play-off oynayan Altay, Kocaelispor'u penaltılarla yenerek 2.Lig'e yükseldi.

2018'de ise Beyaz Grup'u zirvede bitirerek, play-off'a gerek kalmadan 1.Lig'e adımını attı.

2018-19 sezonunu 10., 2019-20 sezonunu 7. sırada bitiren Altay, bu sezon play-off'a katılarak Süper Lig'in yolunu tuttu.

Paixao'nun 76. golü

Altay'daki üçüncü sezonunu geçiren Portekizli santrfor Marco Paixao, TFF 1.Lig'deki 76. golünü attı.

Üç sezonda da gol krallığı tacını takan oyuncu, Süper Lig'e çıkma sevincini attığı golün ardından yaşadı.

Paixao, ayrıca 2018-2019 sezonundan bu yana Altınordu'ya karşı 7. maçında 8. golünü kaydetti.

36 yaşındaki oyuncunun Altay ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

Mustafa Denizli'den ikinci kupa

Sezonun son bölümünde Altay'ın başına geçen Mustafa Denizli, altyapısından yetiştiği ve 38 sene sonra geri döndüğü kulübünde şampiyonluk sevinci yaşayan isimlerden oldu.

Tecrübeli teknik direktör, alt liglerde dördüncü kez görev yaptı.

Manisaspor ve Eskişehirspor ile mutlu sona ulaşamayan Denizli, 2012-13 sezonunda Ç.Rizespor'u ilk ikiden Süper Lig'e çıkarmıştı.

Mustafa Denizli maçtan sonra ne dedi?

"Altay'da böyle bir gün yaşamak benim için çok değerli. Bütün gençliğimin geçtiği bu camiada yaşadıklarım çok farklı duygular hissettiriyor."

"Kendi adıma çok zor şartlarda hazırlandığımız maç oldu. Müthiş bir soğuk algınlığı var. Maça 4 serum, 3 iğne ile çıktım. Çok ağır bir üşütme geçirdim. Buna rağmen ayakta kalmaya çalıştım ve kaldım."

"Altınordu benim futbola başladığım yıllarda Süper Lig'in iyi takımlardan biriydi. Yıllar sonra onlarla teknik adam olarak finalde karşı karşıya gelmek ayrıca heyecan verici."

"Çok farklı bir çalışma dönemi geçirdim. Bu çalışma böyle sonlanır ve taçlanırsa ömrüme ömür katar, aksi takdirde ömrümden ömür yer hissi vardı. O kadar üzerinde durdum. Şükürler olsun böyle bir final yaptık."

"Altay layık olduğu yere geldi. Yıllar önce bıraktığımda Altay bugün geldiği yerdeydi. Döndüm yine aynı yerde. Bundan daha büyük bir mutluluk herhalde olmaz."

Çakır, üst üste 3. play-off finalinde

Karşılaşmayı yöneten hakem Cüneyt Çakır, üst üste 3. kez play-off final müsabakasında düdük çaldı.

Çakır, 2018-2019'da Hatayspor ile Gaziantep FK, 2019-2020 sezonunda da Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan final maçlarının ardından bu sezon da Altınordu-Altay karşılaşmasını yönetti.

Bu karşılaşmalarda Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Altay mutlu sona ulaştı.

Çakır ayrıca, 2009-10 sezonunda Altay ve Konyaspor arasındaki maçı da yönetmiş, 2-2 biten 90 dakika sonunda Konyaspor adını Süper Lig'e yazdırmıştı.

Penaltı serisi sona erdi

TFF 1. Lig play-off finalinde 6 sezonluk penaltı serisi sona erdi.

TFF 1. Lig'de son olarak 2013-2014 sezonu play-off finalinde Mersin İdman Yurdu, Samsunspor'u normal sürede 2-0 yenerek Süper Lig'e çıktı.

Ardından oynanan Samsunspor-Antalyaspor, Alanyaspor-Adana Demirspor, Eskişehirspor-Göztepe, Gaziantep FK -BB Erzurumspor, Hatayspor-Gaziantep FK ve Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçlarında kazanan ekibi penaltılar belirlemişti.

Altınordu ile Altay arasındaki final maçı ise son anlara kadar golsüz devam etti ama Paixao'nun golü maçın 90 dakikada sonlanmasını sağladı.