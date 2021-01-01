Süper Lig'e İzmir ekibi geliyor! Finalin adı Altay - Altınordu

Spor Toto Süper Lig'e kalacak son takımı belirlemek için oynana TFF 1. Lig play-off turunda finali Altay ve Altınordu oynayacak.

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımı belli edecek olan play - off maçlarında final karşılaşmasının iki takımı belli oldu.

İstanbulspor'u 3-2 ve 1-0 mağlup eden Altay ile Samsunspor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın rövanşında 2-2 berabere kalarak adını finale yazdıran Altınordu karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig tarihinde ilk kez iki İzmir ekibi karşı karşıya gelecek.

Final ne zaman oynanacak?

Süper Lig yolunda kritik bir 90 dakikaya sahne olacak olan TFF 1. Lig play - off finali 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Tek maç sonunda Süper Lig'e yükselen üçüncü takımın belirleneceği karşılaşmada eşitlik 90 dakika içerisinde bozulmazsa uzatma bölümüne geçilecek.

Uzatmalarda da eşitlik devam ettiği takdirde kazananı penaltı atışları belirleyecek.

Altay üçüncü kez finalde

Takımın başına Mustafa Denizli'yi getiren İzmir temsilcisi daha önce altı kez TFF 1. Lig play-off aşamasında yer aldı. Üçüncü kez fiale kadar yükselen siyah - beyazlılar, 2005-2006'da Sakaryaspor'a, 2006-2007 sezonunda ise Kasımpaşa'ya mağlup olarak Süper Lig'e yükselemedi.

2002/2003 sezonunda Süper Lig'e veda eden Altay, arka arkaya sekiz sezon TFF 1. Lig'de mücadele ettikten sonra bir dönem TFF 3. Lig'e kadar düştü.

2017/2018'de TFF 1. Lig'e geri dönen Altay'ın yeniden Süper Lig'e yükselmek için önünde son bir 90 dakika kaldı.

Altınordu'nun ilk heyecanı

Daha önce dört kez play - off oynama şansını son anda kaçıran Altınordu, ilk kez TFF 1. Lig'de play - off turuna kalmayı başardı.

Kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan ve yetiştirdiği genç oyuncularla adını duyuran İzmir ekibi, finalde Altay'a üstünlük kurması halinde tarihinde bir ilki daha yaşayarak adını Süper Lig'e yazdıracak.