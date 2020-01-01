Süper Lig'den kim, nasıl düşer? Kümede kalma hesapları

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala düşme potasındaki takımların da kaderi belli oluyor. İşte kümede kalma hesapları...

Süpr Lig'de 32. hafta gerde kaldı. Sürpriz sonuçların alındığı haftada Ankaragücü, ve ve maçlarını kazanarak umutlandı. Çaykur Rizespor ve haftayı mağlubiyetle kapatırken da son dakikada attığı golle beraberliği kurtardı.

32. haftada kümede kalma mücadelesi veren takımların adığı sonuçlar şöyle;

1-3 Gençlerbirliği

Daha fazla takım

Ankaragücü 1-0

Kayserispor 1-1 Gaziantep

2-0 Çaykur Rizespor

Denizlispor 2-1

Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş

Konyaspor 4-3

Haftanın maçı: Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor

7 takımın kümede kalma mücadelesi verdiği ligin 33. haftasında en kritik maç Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak. Aynı puanda bulunan iki ekipten kazanan son hafta öncesi büyük avantaj elde edecek.

Gençlerbirliği yenilse de kümede kalabilir

Son hafta ile berabere kalan Gençlerbirliği puan olarak en avantajlı takım. Ankara ekibi son hafta kazanırsa ligde kalmayı garantiliyor. Berabere kalması ve yenilmesi durumunda da kırmızı-siyahlı takım, rakiplerinin alacağı sonuçlara göre kümede kalma ihtimaline sahip.

Avantajlı elinde bulunduran bir diğer takım olan Denizlispor, ikili averajda Kayserispor ve Çaykur Rizespor'un önünde bulunuyor.

Ankaragücü'ne galibiyet şart

Kendisine en yakın olan Kayserispor, Rizespor ve Yeni Malatyaspor'un 3 puan gerisinde bulunan Ankaragücü, bu hafta kazanamazsa matematiksel olarak küme düşüyor. Sarı-lacivertliler 'u yenerek umutlarını son aftaya taşıyabilir.

Takımların kalan maçları

Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan takımların kalan maçları şöyle:

Gençlerbirliği: Demir Grup (D), Beşiktaş

Yukatel Denizlispor: Aytemiz (D), MKE Ankaragücü

İttifak Holding Konyaspor: Trabzonspor (D), Aytemiz Alanyaspor

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Çaykur Rizespor (D), Gaziantep FK

Çaykur Rizespor: BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe (D)

Hes Kablo Kayserispor: Medipol Başakşehir (D), Trabzonspor

MKE Ankaragücü: Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor (D)

33. haftada program şöyle;

Alanyaspor - Denizlispor

Trabzonspor - Konyaspor

Başakşehir - Kayserispor

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor

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Ankaragücü - Antalyaspor

Sivasspor - Gençlerbirliği

Puan durumu

Takım Puan Gençlerbirliği 36 Denizlispor 35 Konyaspor 33 Yeni Malatyaspor 32 Çaykur Rizespor 32 Kayserispor 32 Ankaragücü 29

Not: Sezon sonunda genel averaja değil, iki takımın arasında oynadığı maçlara bakılacak.