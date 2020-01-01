Süper Lig'den kim, nasıl düşer? Kümede kalma hesapları
Süpr Lig'de 32. hafta gerde kaldı. Sürpriz sonuçların alındığı haftada Ankaragücü, Konyaspor ve Denizlispor ve Gençlerbirliği maçlarını kazanarak umutlandı. Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor haftayı mağlubiyetle kapatırken Kayserispor da son dakikada attığı golle beraberliği kurtardı.
32. haftada kümede kalma mücadelesi veren takımların adığı sonuçlar şöyle;
Göztepe 1-3 Gençlerbirliği
Ankaragücü 1-0 Galatasaray
Kayserispor 1-1 Gaziantep
Kasımpaşa 2-0 Çaykur Rizespor
Denizlispor 2-1 Trabzonspor
Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş
Konyaspor 4-3 Başakşehir
Haftanın maçı: Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor
7 takımın kümede kalma mücadelesi verdiği ligin 33. haftasında en kritik maç Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak. Aynı puanda bulunan iki ekipten kazanan son hafta öncesi büyük avantaj elde edecek.
Gençlerbirliği yenilse de kümede kalabilir
Son hafta Fenerbahçe ile berabere kalan Gençlerbirliği puan olarak en avantajlı takım. Ankara ekibi son hafta kazanırsa ligde kalmayı garantiliyor. Berabere kalması ve yenilmesi durumunda da kırmızı-siyahlı takım, rakiplerinin alacağı sonuçlara göre kümede kalma ihtimaline sahip.
Avantajlı elinde bulunduran bir diğer takım olan Denizlispor, ikili averajda Kayserispor ve Çaykur Rizespor'un önünde bulunuyor.
Ankaragücü'ne galibiyet şart
Kendisine en yakın olan Kayserispor, Rizespor ve Yeni Malatyaspor'un 3 puan gerisinde bulunan Ankaragücü, bu hafta kazanamazsa matematiksel olarak küme düşüyor. Sarı-lacivertliler Antalyaspor'u yenerek umutlarını son aftaya taşıyabilir.
Takımların kalan maçları
Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan takımların kalan maçları şöyle:
Gençlerbirliği: Demir Grup Sivasspor (D), Beşiktaş
Yukatel Denizlispor: Aytemiz Alanyaspor (D), MKE Ankaragücü
İttifak Holding Konyaspor: Trabzonspor (D), Aytemiz Alanyaspor
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Çaykur Rizespor (D), Gaziantep FK
Çaykur Rizespor: BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe (D)
Hes Kablo Kayserispor: Medipol Başakşehir (D), Trabzonspor
MKE Ankaragücü: Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor (D)
33. haftada program şöyle;
Alanyaspor - Denizlispor
Trabzonspor - Konyaspor
Başakşehir - Kayserispor
Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor
Ankaragücü - Antalyaspor
Sivasspor - Gençlerbirliği
Puan durumu
|Takım
|Puan
|Gençlerbirliği
|36
|Denizlispor
|35
|Konyaspor
|33
|Yeni Malatyaspor
|32
|Çaykur Rizespor
|32
|Kayserispor
|32
|Ankaragücü
|29
Not: Sezon sonunda genel averaja değil, iki takımın arasında oynadığı maçlara bakılacak.