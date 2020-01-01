Süper Lig

Süper Lig'den kim, nasıl düşer? Kümede kalma hesapları

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ankaragucu sevinc 13072020
AA
Süper Lig'de bitime 2 hafta kala düşme potasındaki takımların da kaderi belli oluyor. İşte kümede kalma hesapları...

Süpr Lig'de 32. hafta gerde kaldı. Sürpriz sonuçların alındığı haftada Ankaragücü, Konyaspor ve Denizlispor ve Gençlerbirliği maçlarını kazanarak umutlandı. Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor haftayı mağlubiyetle kapatırken Kayserispor da son dakikada attığı golle beraberliği kurtardı.

32. haftada kümede kalma mücadelesi veren takımların adığı sonuçlar şöyle;

Göztepe 1-3 Gençlerbirliği

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    Ankaragücü 1-0 Galatasaray

    Kayserispor 1-1 Gaziantep

    Kasımpaşa 2-0 Çaykur Rizespor

    Denizlispor 2-1 Trabzonspor

    Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş

    Konyaspor 4-3 Başakşehir

    Haftanın maçı: Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor

    7 takımın kümede kalma mücadelesi verdiği ligin 33. haftasında en kritik maç Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak. Aynı puanda bulunan iki ekipten kazanan son hafta öncesi büyük avantaj elde edecek.

    Gençlerbirliği yenilse de kümede kalabilir

    Son hafta Fenerbahçe ile berabere kalan Gençlerbirliği puan olarak en avantajlı takım. Ankara ekibi son hafta kazanırsa ligde kalmayı garantiliyor. Berabere kalması ve yenilmesi durumunda da kırmızı-siyahlı takım, rakiplerinin alacağı sonuçlara göre kümede kalma ihtimaline sahip.

    Avantajlı elinde bulunduran bir diğer takım olan Denizlispor, ikili averajda Kayserispor ve Çaykur Rizespor'un önünde bulunuyor.

    Ankaragücü'ne galibiyet şart

    Kendisine en yakın olan Kayserispor, Rizespor ve Yeni Malatyaspor'un 3 puan gerisinde bulunan Ankaragücü, bu hafta kazanamazsa matematiksel olarak küme düşüyor. Sarı-lacivertliler Antalyaspor'u yenerek umutlarını son aftaya taşıyabilir.

    Takımların kalan maçları

    Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan takımların kalan maçları şöyle:

    Gençlerbirliği: Demir Grup Sivasspor (D), Beşiktaş

    Yukatel Denizlispor: Aytemiz Alanyaspor (D), MKE Ankaragücü

    İttifak Holding Konyaspor: Trabzonspor (D), Aytemiz Alanyaspor

    BtcTurk Yeni Malatyaspor: Çaykur Rizespor (D), Gaziantep FK

    Çaykur Rizespor: BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe (D)

    Hes Kablo Kayserispor: Medipol Başakşehir (D), Trabzonspor

    MKE Ankaragücü: Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor (D)

    33. haftada program şöyle;

    Alanyaspor - Denizlispor

    Trabzonspor - Konyaspor

    Başakşehir - Kayserispor

    Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor

    Haberin devamı aşağıda

    Ankaragücü - Antalyaspor

    Sivasspor - Gençlerbirliği

    Puan durumu

    Takım Puan
    Gençlerbirliği 36
    Denizlispor 35
    Konyaspor 33
    Yeni Malatyaspor 32
    Çaykur Rizespor 32
    Kayserispor 32
    Ankaragücü 29

    Not: Sezon sonunda genel averaja değil, iki takımın arasında oynadığı maçlara bakılacak.

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