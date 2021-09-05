Süper Lig'den giden oyuncu Brezilya'yı salladı: 90 dakikada dört gol birden attı

Süper Lig'de oldukça etkili bir grafik çizen yıldız futbolcu, yeni durağı olan Brezilya'da da iyi bir başlangıç yaptı.

Süper Lig'de altı sezon top koşturan ve ligde iz bırakan santrforlar arasında yer alan Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, yeni takımı Bahia formasıyla ilk 11'de yer aldığı ilk karşılaşmada rakip filelere dört gol attı.

Takımının sahasında Fortaleza'yı 4-2 yendiği maçta dört gole de imza atan 36 yaşındaki yıldız, formunu koruduğunu kanıtladı.

Maç sonunda mutluluğunu gizlemeyen ve kameraların önünde dans edip, şarkı söyleyen Rodallega, kulüp tarihinde bir maçta dört gol atan ikinci oldu. 52 yıldan bu yana Bahia formasıyla bir maçta dört gol atan ilk oyuncu olan Rodallega, geçtiğimiz sezon lige veda eden Denizlispor formasıyla 37 maçta oynamış ve 14 gol kaydetmişti.

Premier Lig'de de oynadı

Türkiye macerası Akhisar'da başlayan ve Trabzonspor forması da giyen Rodallega, daha önce Wigan Athletic ve Fulham formalarıyla Premier Lig'de de boy göstermişti. Bir dönem Kolombiya Milli Takımı'nın formasını da giyen Rodallega, ülkei için çıktığı 44 karşılaşmada rakip filelere sekiz gol atma başarısı göstermişti.

Öte yandan 4-2 kazandığı maç sonrasında sekiz maç sonra galip gelen ve bu skorla düşme hattının üç puan üzerine çıkan Bahia, biraz olsun nefes oldu. Bu maça dek oynadığı son sekiz maçta sadece bir puan toplayabilen Brezilya ekibi, 20 takımlı ligde 19 hafta sonunda topladığı 21 puanla puan durumunun 16'ncı sırasında yer alıyor.

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