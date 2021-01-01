Süper Lig'den düşen ilk takım, Ç.Rizespor'a yenilen Denizlispor oldu

Uzun süredir Süper Lig'in son sırasında yer alan Denizlispor, Ç.Rizespor'a yenilerek tüm umutlarını kaybetti.

Süper Lig'in 39. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor'un bitime 3 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın tek golünü 72. dakikada Braian Samudio kaydetti. Bu gol, Denizlispor'un lige vedası anlamına geldi.

Ligde 39. haftayı 28 puanla son sırada geçen Yukatel Denizlispor, dört takımın küme düşeceği ligde matematiksel olarak havlu atan ilk takım oldu.

Denizlispor'un 2020-21 sezonu performansı

Geçen sezon yükseldiği Süper Lig'de 35 puan toplayan Denizlispor, yeni sezona iddialı girmişti.

Sezon başında Neven Subotic transferiyle gündeme oturan Ege ekibi, sezona pek iyi başlayamadı. İlk maçında Göztepe'ye 5-1 mağlup olan Denizlispor, ilk galibiyeti için de beşinci haftayı bekledi.

Ligin ilk yarısını 14 puanla son sırada kapatan yeşil-siyahlılar ikinci yarıda da işleri toparlayamadı.

Denizlispor 37 maçta 36 gol atabildi ve 67 gol gördü.

Geçen yıl 4 farklı teknik adamın görev yaptığı yeşil-siyahlı ekibi bu sezon da Hırvat teknik adam Robert Prosinecki'nin ardından Kenan Atik, Yalçın Koşukavak, Hakan Kutlu ve Ali Tandoğan çalıştırdı ama bu isimlerin hiçbiri kötü gidişe çare olamadı.

Denizlispor'un Süper Lig yılları

Bu sezon 21. kez Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Denizlispor, 9 sezon aradan sonra 2019-2020'de Süper Lig'e dönmüştü.

Yeşil-siyahlı ekip Süper Lig'de ilk olarak 1983-1984'te yer aldıktan sonra 1987-1988, 1996-1997 ve 2009-2010 sezonlarında 3 kez lige veda etti.

Ege ekibi, Süper Lig'de iki kez sezonu beşinci sırada bitirerek en iyi derecesini elde etti. Ayrıca dört kez de Türkiye Kupası'nda yarı final oynadı.

Öte yandan 2002-03 sezonunda UEFA Kupası'nda dördüncü tura yükselme başarısı gösterdi.

Ali Tandoğan ne dedi?

Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında ligden düşmeyi yorumladı:

"Zamanında Denizlispor ile Süper Lig'e çıkan, şampiyonluk yaşayan, 5 yıl oynayıp takım kaptanlığını yapan bir oyuncu olarak belki de herkesten daha çok üzgünüm. Durum belliydi, biz son ana kadar takımın yanında olmak için Denizlispor formasının, Denizli halkının yanında olmak için buradaydık."

"Oyuncular da ellerinden geleni yaptılar. Gücümüz bu kadardı. Bundan daha fazlası olur muydu? Belki başka sebepler oluşsa olabilirdi. Ben oyuncularıma ellerinden geleni yaptıkları için teşekkür ederim. Fazla konuşacak bir şey yok. Üzgünüz. Bundan sonraki durumlara bakacağız."