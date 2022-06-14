Süper Lig'de 2022 yaz döneminde biten tüm transferler

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Süper Lig'de şu ana dek resmiyet kazanan bütün transferleri Goal Türkiye'den takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte hareketli günler de start alırken, kulüpler güçlenmeye devam ediyor.

Transfer dönemi boyunca ligdeki takımların gerçekleştirdiği tüm resmi transferleri Goal Türkiye'nin transfer penceresinden takip edebilirsiniz.

  1. Adana Demirspor
  2. Alanyaspor
  3. Ankaragücü
  4. Antalyaspor
  5. Başakşehir
  6. Beşiktaş
  7. Fatih Karagümrük
  8. Fenerbahçe
  9. Galatasaray
  10. Gaziantep FK
  11. Giresunspor
  12. Hatayspor
  13. İstanbulspor
  14. Kasımpaşa
  15. Kayserispor
  16. Konyaspor
  17. Sivasspor
  18. Trabzonspor
  19. Ümraniyespor

Adana Demirspor

Adana Demirspor'a gelenler

  • Kevin Rodrigues (Real Sociedad)
  • Abdurrahim Dursun (Trabzonspor)
  • Yusuf Sarı (Ç. Rizespor)
  • Ertaç Özbir (Y. Malatyaspor)

Adana Demirspor'dan ayrılanlar

Alanyaspor

Alanyaspor'a gelenler

Alanyaspor'dan ayrılanlar

Ankaragücü

Ankaragücü'ne gelenler

  • Giorgi Beridze (Ujpest)
  • Anastasios Chatzigiovanis (Panathinaikos)
  • Oğuz Ceylan (Gaziantep FK)

Ankaragücü'nden ayrılanlar

  • Geraldo (Ümraniyespor)

Antalyaspor

Antalyaspor'a gelenler

  • Soner Aydoğdu (Başakşehir)
  • Alperen Uysal (İstanbulspor)

Antalyaspor'dan ayrılanlar

Başakşehir

Başakşehir'e gelenler

  • Alper Karaman (Erokspor)
  • Lucas Biglia (Karagümrük)
  • Patryk Szysz (Zaglebie Lubin)
  • Francis Nzaba (Diable Noirs)

Başakşehir'den ayrılanlar

  • Soner Aydoğdu (Antalyaspor)

Beşiktaş

Beşiktaş'a gelenler

  • Gedson Fernandes (Benfica)

Beşiktaş'tan ayrılanlar

  • Rıdvan Yılmaz (Eintracht Frankfurt)
  • Oğuzhan Özyakup

Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük'e gelenler

  • Emir Tintiş (Galatasaray)

Fatih Karagümrük'ten ayrılanlar

  • Lucas Biglia (Başakşehir)

Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye gelenler

  • Lincoln Henrique (Santa Clara)
  • Bruma (PSV Einhoven) (kiralık)

Fenerbahçe'den ayrılanlar

Galatasaray

Galatasaray'a gelenler

Galatasaray'dan ayrılanlar

Gaziantep FK

Gaziantep FK'ya gelenler

  • Ertuğrul Ersoy (Le Havre)
  • Joao Figueiredo (Al Wasl)

Gaziantep FK'dan ayrılanlar

  • Oğuz Ceylan (ankaragücü)
  • Pawel Olkowski (Gornik Zabrze)

Giresunspor

Giresunspor'a gelenler

Giresunspor'dan ayrılanlar

Hatayspor

Hatayspor'a gelenler

Hatayspor'dan ayrılanlar

  • Munir (Al Wahda)

İstanbulspor

İstanbulspor'a gelenler

İstanbulspor'dan ayrılanlar

  • Alperen Uysal (Antalyaspor)

Kasımpaşa

Kasımpaşa'ya gelenler

Kasımpaşa'dan ayrılanlar

Kayserispor

Kayserispor'a gelenler

Kayserispor'dan ayrılanlar

  • Emre Demir (Barcelona B)
  • Yasir Subaşı (Konyaspor)

Konyaspor

Konyaspor'a gelenler

  • Konrad Michalak (Akhmat Grozny)

Konyaspor'dan ayrılanlar

  • Marin Anicic (Sarajevo)

Sivasspor

Sivasspor'a gelenler

  • Murat Paluli (Göztepe)

Sivasspor'dan ayrılanlar

  • Ahmet Oğuz (Konyaspor)

Trabzonspor

Trabzonspor'a gelenler

Trabzonspor'dan ayrılanlar

  • Abdurrahim Dursun (Adana Demirspor)

Ümraniyespor

Ümraniyespor'a gelenler

  • Ermir Lenjani (Grasshoppers)
  • Allyson (Bandırmaspor)
  • Geraldo (Ankaragücü)
  • Durel Avounou (Le Havre)

Ümraniyespor'dan ayrılanlar

  • Alim Öztürk (Samsunspor)
  • Fuat Bayuk (İskenderunspor)