Süper Lig'de 2022 yaz döneminde biten tüm transferler
Süper Lig'de yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte hareketli günler de start alırken, kulüpler güçlenmeye devam ediyor.
Transfer dönemi boyunca ligdeki takımların gerçekleştirdiği tüm resmi transferleri Goal Türkiye'nin transfer penceresinden takip edebilirsiniz.
- Adana Demirspor
- Alanyaspor
- Ankaragücü
- Antalyaspor
- Başakşehir
- Beşiktaş
- Fatih Karagümrük
- Fenerbahçe
- Galatasaray
- Gaziantep FK
- Giresunspor
- Hatayspor
- İstanbulspor
- Kasımpaşa
- Kayserispor
- Konyaspor
- Sivasspor
- Trabzonspor
- Ümraniyespor
Adana Demirspor
Adana Demirspor'a gelenler
- Kevin Rodrigues (Real Sociedad)
- Abdurrahim Dursun (Trabzonspor)
- Yusuf Sarı (Ç. Rizespor)
- Ertaç Özbir (Y. Malatyaspor)
Adana Demirspor'dan ayrılanlar
Alanyaspor
Alanyaspor'a gelenler
Alanyaspor'dan ayrılanlar
Ankaragücü
Ankaragücü'ne gelenler
- Giorgi Beridze (Ujpest)
- Anastasios Chatzigiovanis (Panathinaikos)
- Oğuz Ceylan (Gaziantep FK)
Ankaragücü'nden ayrılanlar
- Geraldo (Ümraniyespor)
Antalyaspor
Antalyaspor'a gelenler
- Soner Aydoğdu (Başakşehir)
- Alperen Uysal (İstanbulspor)
Antalyaspor'dan ayrılanlar
Başakşehir
Başakşehir'e gelenler
- Alper Karaman (Erokspor)
- Lucas Biglia (Karagümrük)
- Patryk Szysz (Zaglebie Lubin)
- Francis Nzaba (Diable Noirs)
Başakşehir'den ayrılanlar
- Soner Aydoğdu (Antalyaspor)
Beşiktaş
Beşiktaş'a gelenler
- Gedson Fernandes (Benfica)
Beşiktaş'tan ayrılanlar
- Rıdvan Yılmaz (Eintracht Frankfurt)
- Oğuzhan Özyakup
Fatih Karagümrük
Fatih Karagümrük'e gelenler
- Emir Tintiş (Galatasaray)
Fatih Karagümrük'ten ayrılanlar
- Lucas Biglia (Başakşehir)
Fenerbahçe
Fenerbahçe'ye gelenler
- Lincoln Henrique (Santa Clara)
- Bruma (PSV Einhoven) (kiralık)
Fenerbahçe'den ayrılanlar
Galatasaray
Galatasaray'a gelenler
Galatasaray'dan ayrılanlar
Gaziantep FK
Gaziantep FK'ya gelenler
- Ertuğrul Ersoy (Le Havre)
- Joao Figueiredo (Al Wasl)
Gaziantep FK'dan ayrılanlar
- Oğuz Ceylan (ankaragücü)
- Pawel Olkowski (Gornik Zabrze)
Giresunspor
Giresunspor'a gelenler
Giresunspor'dan ayrılanlar
Hatayspor
Hatayspor'a gelenler
Hatayspor'dan ayrılanlar
- Munir (Al Wahda)
İstanbulspor'a gelenler
İstanbulspor'dan ayrılanlar
- Alperen Uysal (Antalyaspor)
Kasımpaşa
Kasımpaşa'ya gelenler
Kasımpaşa'dan ayrılanlar
Kayserispor
Kayserispor'a gelenler
Kayserispor'dan ayrılanlar
- Emre Demir (Barcelona B)
- Yasir Subaşı (Konyaspor)
Konyaspor
Konyaspor'a gelenler
- Konrad Michalak (Akhmat Grozny)
Konyaspor'dan ayrılanlar
- Marin Anicic (Sarajevo)
Sivasspor
Sivasspor'a gelenler
- Murat Paluli (Göztepe)
Sivasspor'dan ayrılanlar
- Ahmet Oğuz (Konyaspor)
Trabzonspor
Trabzonspor'a gelenler
Trabzonspor'dan ayrılanlar
- Abdurrahim Dursun (Adana Demirspor)
Ümraniyespor
Ümraniyespor'a gelenler
- Ermir Lenjani (Grasshoppers)
- Allyson (Bandırmaspor)
- Geraldo (Ankaragücü)
- Durel Avounou (Le Havre)
Ümraniyespor'dan ayrılanlar
- Alim Öztürk (Samsunspor)
- Fuat Bayuk (İskenderunspor)