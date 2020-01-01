Süper Lig

Süper Lig'deki ilk 5 haftalık fikstür açıklandı

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TFF, 12 Haziran'da başlayacak olan sezonun kalan bölümü için 27., 28., 29., 30. ve 31. hafta fikstürlerini duyurdu.

Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlatılacağını gün içinde resmen duyuran Türkiye Futbol Federasyonu, ilk 5 haftalık fikstürü de açıkladı.

İlk 5 haftanın fikstürü şöyle: 

27. HAFTA

12 Haziran Cuma

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    21:45 | Fenerbahçe - Kayserispor

    21:45 | Göztepe - Trabzonspor

    13 Haziran Cumartesi

    19:15 | Başakşehir - Alanyaspor

    21:45 | Beşiktaş - Antalyaspor

    21:45 | Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

    14 Haziran Pazar

    19:15 | Gençlerbirliği - Konyaspor

    21:45 | Gaziantep FK - Ankaragücü

    21:45 | Çaykur Rizespor - Galatasaray 

    15 Haziran Pazartesi

    21:45 | Sivasspor - Denizlispor

    28. HAFTA

    19 Haziran Cuma

    21:45 | Ankaragücü - Başakşehir

    20 Haziran Cumartesi

    19:15 | Kayserispor - Gençlerbirliği 

    21:45 | Yeni Malatyaspor - Göztepe

    21:45 | Denizlispor - Beşiktaş

    21 Haziran Pazar

    19:15 | Kasımpaşa - Fenerbahçe

    21:45 | Konyaspor - Sivasspor

    21:45 | Galatasaray - Gaziantep FK

    21 Haziran Pazartesi

    21:45 | Antalyaspor - Rizespor

    21:45 | Alanyaspor - Trabzonspor

    29. HAFTA

    26 Haziran Cuma

    21:45 | Beşiktaş - Konyaspor

    27 Haziran Cumartesi

    19:15 | Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

    21:45 | Göztepe - Alanyaspor

    21:45 | Trabzonspor - Ankaragücü

    28 Haziran Pazar

    19:15 | Sivasspor - Kayserispor

    21:45 |  Çaykur Rizespor - Denizlispor

    21:45 | Gaziantep FK - Antalyaspor

    21:45 | Başakşehir - Galatasaray

    29 Haziran Pazartesi

    21:45 | Gençlerbirliği - Kasımpaşa

    30. HAFTA

    3 Temmuz Cuma

    21:45 | Denizlispor - Gaziantep FK

    4 Temmuz Cumartesi 

    19:15 | Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği 

    19:15 | Ankaragücü - Alanyaspor

    21:45 | Antalyaspor - Başakşehir

    21:45 | Fenerbahçe - Göztepe

    5 Temmuz Pazar

    19:15 | Kasımpaşa - Sivasspor

    21:45 | Konyaspor - Çaykur Rizespor

    21:45 | Galatasaray - Trabzonspor

    6 Temmuz Pazartesi

    21:45 | Kayserispor - Beşiktaş

    31. HAFTA

    7 Temmuz Salı

    19:15 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe

    21:45 | Başakşehir - Denizlispor

    8 Temmuz Çarşamba

    19:15 | Sivasspor - Yeni Malatyaspor

    19:15 | Trabzonspor - Antalyaspor

    21:45 | Göztepe - Ankaragücü

    21:45 | Alanyaspor - Galatasaray

    9 Temmuz Perşembe

    Haberin devamı aşağıda

    19:15 | Çaykur Rizespor - Kayserispor

    21:45 | Beşiktaş - Kasımpaşa

    21:45 | Gaziantep FK - Konyaspor

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