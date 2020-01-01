Süper Lig'deki ilk 5 haftalık fikstür açıklandı
Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlatılacağını gün içinde resmen duyuran Türkiye Futbol Federasyonu, ilk 5 haftalık fikstürü de açıkladı.
İlk 5 haftanın fikstürü şöyle:
27. HAFTA
12 Haziran Cuma
21:45 | Fenerbahçe - Kayserispor
21:45 | Göztepe - Trabzonspor
13 Haziran Cumartesi
19:15 | Başakşehir - Alanyaspor
21:45 | Beşiktaş - Antalyaspor
21:45 | Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
14 Haziran Pazar
19:15 | Gençlerbirliği - Konyaspor
21:45 | Gaziantep FK - Ankaragücü
21:45 | Çaykur Rizespor - Galatasaray
15 Haziran Pazartesi
21:45 | Sivasspor - Denizlispor
28. HAFTA
19 Haziran Cuma
21:45 | Ankaragücü - Başakşehir
20 Haziran Cumartesi
19:15 | Kayserispor - Gençlerbirliği
21:45 | Yeni Malatyaspor - Göztepe
21:45 | Denizlispor - Beşiktaş
21 Haziran Pazar
19:15 | Kasımpaşa - Fenerbahçe
21:45 | Konyaspor - Sivasspor
21:45 | Galatasaray - Gaziantep FK
21 Haziran Pazartesi
21:45 | Antalyaspor - Rizespor
21:45 | Alanyaspor - Trabzonspor
29. HAFTA
26 Haziran Cuma
21:45 | Beşiktaş - Konyaspor
27 Haziran Cumartesi
19:15 | Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
21:45 | Göztepe - Alanyaspor
21:45 | Trabzonspor - Ankaragücü
28 Haziran Pazar
19:15 | Sivasspor - Kayserispor
21:45 | Çaykur Rizespor - Denizlispor
21:45 | Gaziantep FK - Antalyaspor
21:45 | Başakşehir - Galatasaray
29 Haziran Pazartesi
21:45 | Gençlerbirliği - Kasımpaşa
30. HAFTA
3 Temmuz Cuma
21:45 | Denizlispor - Gaziantep FK
4 Temmuz Cumartesi
19:15 | Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
19:15 | Ankaragücü - Alanyaspor
21:45 | Antalyaspor - Başakşehir
21:45 | Fenerbahçe - Göztepe
5 Temmuz Pazar
19:15 | Kasımpaşa - Sivasspor
21:45 | Konyaspor - Çaykur Rizespor
21:45 | Galatasaray - Trabzonspor
6 Temmuz Pazartesi
21:45 | Kayserispor - Beşiktaş
31. HAFTA
7 Temmuz Salı
19:15 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe
21:45 | Başakşehir - Denizlispor
8 Temmuz Çarşamba
19:15 | Sivasspor - Yeni Malatyaspor
19:15 | Trabzonspor - Antalyaspor
21:45 | Göztepe - Ankaragücü
21:45 | Alanyaspor - Galatasaray
9 Temmuz Perşembe
19:15 | Çaykur Rizespor - Kayserispor
21:45 | Beşiktaş - Kasımpaşa
21:45 | Gaziantep FK - Konyaspor