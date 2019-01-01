Süper Lig'de yeni sezon fikstürü 17 Temmuz'da çekilecek

Türk futbolseverlerin heyecanla beklediği tarih yaklaştı. Süper Lig'de yeni sezon fikstürü 17 Temmuz Çarşamba günü çekiliyor.

Futbolda 2019-20 Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi, 17 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.

Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

Öte yandan, fikstür çekimi ise 18 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de yine aynı salonda gerçekleştirilecek.