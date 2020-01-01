Süper Lig'de ve Avrupa'da transfer sezonu ne zaman başlayacak? Transfer sezonu ne zaman bitecek?

Verilen aranın ardından Süper Lig, Premier Lig, Serie A ve La Liga kaldığı yerden devam edecek. Peki transfer dönemleri ne zaman başlayacak?

Mart ayından bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın önemli liglerinde maçlar oynanmıyor.

Aradan dönen ilk büyük lig olan 'nın ardından diğer liglerde de heyecan kaldığı yerden devam edecek.

Süper Lig 12 Haziran, 11 Haziran, Premier Lig 17 Haziran, ise 20 Haziran'da futbolseverlerle buluşucak.

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Maçların sonuçlarıyla birlikte, merak edilen bir diğer konu ise transferler.

Yaşanan ekonomik zorluklar, liglerin bitiş tarihinin sarkması gibi nedenler transfer dönemini hiç olmadığı kadar ilgi çekici bir hale getiriyor.

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Transfer sezonu ne zaman başlayacak?

FIFA, her lige 2019/20 sezonunun bitimine 4 hafta kala transfer penceresini açabilme izni vermeyi planlıyor.

Bu kararla birlikte cuma gününden itibaren 28. hafta karşılaşmalarıyla oynanacak Süper Lig'de transfer sezonu da 7 Temmuz itibariyle başlayacak.

Transfer sezonu ne zaman bitecek?

Normal şartlar altında 12 hafta devam eden transfer döneminin süresi bu sene de korunacak ve 2020'de transfer dönemi 1 Ekim'de sona erecek.