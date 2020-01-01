Süper Lig

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan teknik direktörler

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Okan Buruk Fatih Terim Galatasaray v Basaksehir 11222019
AA
Başakşehir'le tarihi bir şampiyonluğun altına imzasını atan Okan Buruk, listeye girmeyi başardı.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu Başaşkehir şampiyon olarak tamamladı.

Lig tarihinde altıncı farklı şampiyon olan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk da tarihe adını yazdırdı.

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İşte Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan teknik direktörler:

Editörün Seçtikleri

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    Sezon Şampiyon takım Şampiyon teknik direktör
    1959 Fenerbahçe Ignac Molnar (Macaristan)
    1959-60 Beşiktaş Andras Kuttik (Macaristan)
    1960-61 Fenerbahçe Laszlo Szekely (Macaristan)
    1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç
    1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç
    1693-64 Fenerbahçe Miroslav Kokotovic (Yugoslavya)
    1694-65 Fenerbahçe Oscar Hold (İngiltere)
    1695-66 Beşiktaş Ljubisa Spajic (Yugoslavya)
    1966-67 Beşiktaş Ljubisa Spajic (Yugoslavya)
    1967-68 Fenerbahçe Ignac Molnar (Macaristan)
    1968-69 Galatasaray Tomislav Kaloperovic (Yugoslavya)
    1969-70 Fenerbahçe Traian Ionescu (Romanya)
    1970-71 Galatasaray Brian Birch (İngiltere)
    1971-72 Galatasaray Brian Birch (İngiltere)
    1972-73 Galatasaray Brian Birch (İngiltere)
    1973-74 Fenerbahçe Didi (Brezilya)
    1974-75 Fenerbahçe Didi (Brezilya)
    1975-76 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı
    1976-77 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı
    1977-78 Fenerbahçe Tomislav Kaloperovic (Yugoslavya)
    1978-79 Trabzonspor Özkan Sümer
    1979-80 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı
    1980-81 Trabzonspor Özkan Sümer
    1981-82 Beşiktaş Dorde Milic (Yugoslavya)
    1982-83 Fenerbahçe Branko Stankovic (Yugoslavya)
    1983-84 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı
    1984-85 Fenerbahçe Todor Veselinovic (Yugoslavya)
    1985-86 Beşiktaş Branko Stankovic (Yugoslavya)
    1986-87 Galatasaray Jupp Derwall (Almanya)
    1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli
    1988-89 Fenerbahçe Todor Veselinovic (Yugoslavya)
    1989-90 Beşiktaş Gordon Milne (İngiltere)
    1990-91 Beşiktaş Gordon Milne (İngiltere)
    1991-92 Beşiktaş Gordon Milne (İngiltere)
    1992-93 Galatasaray Karl-Heinz Feldkamp (Almanya)
    1993-94 Galatasaray Reiner Hollmann (Almanya)
    1994-95 Beşiktaş Christoph Daum (Almanya)
    1995-96 Fenerbahçe Carlos Alberto Parreira (Brezilya)
    1996-97 Galatasaray Fatih Terim
    1997-98 Galatasaray Fatih Terim
    1998-99 Galatasaray Fatih Terim
    1999-00 Galatasaray Fatih Terim
    2000-01 Fenerbahçe Mustafa Denizli
    2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu (Romanya)
    2002-03 Beşiktaş Mircea Lucescu (Romanya)
    2003-04 Fenerbahçe Christoph Daum (Almanya)
    2004-05 Fenerbahçe Christoph Daum (Almanya)
    2005-06 Galatasaray Eric Gerets (Belçika)
    2006-07 Fenerbahçe Zico (Brezilya)
    2007-08 Galatasaray Cevat Güler
    2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli
    2009-10 Bursaspor Ertuğrul Sağlam
    2010-11 Fenerbahçe Aykut Kocaman
    2011-12 Galatasaray Fatih Terim
    2012-13 Galatasaray Fatih Terim
    2013-14 Fenerbahçe Ersun Yanal
    2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu
    2015-16 Beşiktaş Şenol Güneş
    2016-17 Beşiktaş Şenol Güneş
    2017-18 Galatasaray Fatih Terim
    2018-19 Galatasaray Fatih Terim
    2019-20 Başakşehir Okan Buruk

    Fatih Terim, 8 şampiyonlukla Süper Lig tarihinin en çok şampiyon olan teknik direktörü konumunda bulunuyor. Fatih Terim'i 4 şampiyonlukla Ahmet Suat Özyazıcı takip ediyor.

    Brian Birch, Gordon Milne, Christoph Daum ve Mustafa Denizli'nin ise 3'er şampiyonlukları bulunuyor.

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