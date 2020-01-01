Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan teknik direktörler

Başakşehir'le tarihi bir şampiyonluğun altına imzasını atan Okan Buruk, listeye girmeyi başardı.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu Başaşkehir şampiyon olarak tamamladı.

Lig tarihinde altıncı farklı şampiyon olan 'de teknik direktör Okan Buruk da tarihe adını yazdırdı.

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İşte Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan teknik direktörler:

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Sezon Şampiyon takım Şampiyon teknik direktör 1959 Ignac Molnar (Macaristan) 1959-60 Beşiktaş Andras Kuttik (Macaristan) 1960-61 Fenerbahçe Laszlo Szekely (Macaristan) 1961-62 Gündüz Kılıç 1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç 1693-64 Fenerbahçe Miroslav Kokotovic (Yugoslavya) 1694-65 Fenerbahçe Oscar Hold (İngiltere) 1695-66 Beşiktaş Ljubisa Spajic (Yugoslavya) 1966-67 Beşiktaş Ljubisa Spajic (Yugoslavya) 1967-68 Fenerbahçe Ignac Molnar (Macaristan) 1968-69 Galatasaray Tomislav Kaloperovic (Yugoslavya) 1969-70 Fenerbahçe Traian Ionescu (Romanya) 1970-71 Galatasaray Brian Birch (İngiltere) 1971-72 Galatasaray Brian Birch (İngiltere) 1972-73 Galatasaray Brian Birch (İngiltere) 1973-74 Fenerbahçe Didi ( ) 1974-75 Fenerbahçe Didi (Brezilya) 1975-76 Ahmet Suat Özyazıcı 1976-77 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı 1977-78 Fenerbahçe Tomislav Kaloperovic (Yugoslavya) 1978-79 Trabzonspor Özkan Sümer 1979-80 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı 1980-81 Trabzonspor Özkan Sümer 1981-82 Beşiktaş Dorde Milic (Yugoslavya) 1982-83 Fenerbahçe Branko Stankovic (Yugoslavya) 1983-84 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı 1984-85 Fenerbahçe Todor Veselinovic (Yugoslavya) 1985-86 Beşiktaş Branko Stankovic (Yugoslavya) 1986-87 Galatasaray Jupp Derwall ( ) 1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli 1988-89 Fenerbahçe Todor Veselinovic (Yugoslavya) 1989-90 Beşiktaş Gordon Milne (İngiltere) 1990-91 Beşiktaş Gordon Milne (İngiltere) 1991-92 Beşiktaş Gordon Milne (İngiltere) 1992-93 Galatasaray Karl-Heinz Feldkamp (Almanya) 1993-94 Galatasaray Reiner Hollmann (Almanya) 1994-95 Beşiktaş Christoph Daum (Almanya) 1995-96 Fenerbahçe Carlos Alberto Parreira (Brezilya) 1996-97 Galatasaray Fatih Terim 1997-98 Galatasaray Fatih Terim 1998-99 Galatasaray Fatih Terim 1999-00 Galatasaray Fatih Terim 2000-01 Fenerbahçe Mustafa Denizli 2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu (Romanya) 2002-03 Beşiktaş Mircea Lucescu (Romanya) 2003-04 Fenerbahçe Christoph Daum (Almanya) 2004-05 Fenerbahçe Christoph Daum (Almanya) 2005-06 Galatasaray Eric Gerets ( ) 2006-07 Fenerbahçe Zico (Brezilya) 2007-08 Galatasaray Cevat Güler 2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli 2009-10 Ertuğrul Sağlam 2010-11 Fenerbahçe Aykut Kocaman 2011-12 Galatasaray Fatih Terim 2012-13 Galatasaray Fatih Terim 2013-14 Fenerbahçe Ersun Yanal 2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu 2015-16 Beşiktaş Şenol Güneş 2016-17 Beşiktaş Şenol Güneş 2017-18 Galatasaray Fatih Terim 2018-19 Galatasaray Fatih Terim 2019-20 Başakşehir Okan Buruk

Fatih Terim, 8 şampiyonlukla Süper Lig tarihinin en çok şampiyon olan teknik direktörü konumunda bulunuyor. Fatih Terim'i 4 şampiyonlukla Ahmet Suat Özyazıcı takip ediyor.

Brian Birch, Gordon Milne, Christoph Daum ve Mustafa Denizli'nin ise 3'er şampiyonlukları bulunuyor.