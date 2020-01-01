Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan teknik direktörler
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AA
Süper Lig'de 2019-20 sezonunu Başaşkehir şampiyon olarak tamamladı.
Lig tarihinde altıncı farklı şampiyon olan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk da tarihe adını yazdırdı.
İşte Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan teknik direktörler:
|Sezon
|Şampiyon takım
|Şampiyon teknik direktör
|1959
|Fenerbahçe
|Ignac Molnar (Macaristan)
|1959-60
|Beşiktaş
|Andras Kuttik (Macaristan)
|1960-61
|Fenerbahçe
|Laszlo Szekely (Macaristan)
|1961-62
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|1962-63
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|1693-64
|Fenerbahçe
|Miroslav Kokotovic (Yugoslavya)
|1694-65
|Fenerbahçe
|Oscar Hold (İngiltere)
|1695-66
|Beşiktaş
|Ljubisa Spajic (Yugoslavya)
|1966-67
|Beşiktaş
|Ljubisa Spajic (Yugoslavya)
|1967-68
|Fenerbahçe
|Ignac Molnar (Macaristan)
|1968-69
|Galatasaray
|Tomislav Kaloperovic (Yugoslavya)
|1969-70
|Fenerbahçe
|Traian Ionescu (Romanya)
|1970-71
|Galatasaray
|Brian Birch (İngiltere)
|1971-72
|Galatasaray
|Brian Birch (İngiltere)
|1972-73
|Galatasaray
|Brian Birch (İngiltere)
|1973-74
|Fenerbahçe
|Didi (Brezilya)
|1974-75
|Fenerbahçe
|Didi (Brezilya)
|1975-76
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|1976-77
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|1977-78
|Fenerbahçe
|Tomislav Kaloperovic (Yugoslavya)
|1978-79
|Trabzonspor
|Özkan Sümer
|1979-80
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|1980-81
|Trabzonspor
|Özkan Sümer
|1981-82
|Beşiktaş
|Dorde Milic (Yugoslavya)
|1982-83
|Fenerbahçe
|Branko Stankovic (Yugoslavya)
|1983-84
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|1984-85
|Fenerbahçe
|Todor Veselinovic (Yugoslavya)
|1985-86
|Beşiktaş
|Branko Stankovic (Yugoslavya)
|1986-87
|Galatasaray
|Jupp Derwall (Almanya)
|1987-88
|Galatasaray
|Mustafa Denizli
|1988-89
|Fenerbahçe
|Todor Veselinovic (Yugoslavya)
|1989-90
|Beşiktaş
|Gordon Milne (İngiltere)
|1990-91
|Beşiktaş
|Gordon Milne (İngiltere)
|1991-92
|Beşiktaş
|Gordon Milne (İngiltere)
|1992-93
|Galatasaray
|Karl-Heinz Feldkamp (Almanya)
|1993-94
|Galatasaray
|Reiner Hollmann (Almanya)
|1994-95
|Beşiktaş
|Christoph Daum (Almanya)
|1995-96
|Fenerbahçe
|Carlos Alberto Parreira (Brezilya)
|1996-97
|Galatasaray
|Fatih Terim
|1997-98
|Galatasaray
|Fatih Terim
|1998-99
|Galatasaray
|Fatih Terim
|1999-00
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2000-01
|Fenerbahçe
|Mustafa Denizli
|2001-02
|Galatasaray
|Mircea Lucescu (Romanya)
|2002-03
|Beşiktaş
|Mircea Lucescu (Romanya)
|2003-04
|Fenerbahçe
|Christoph Daum (Almanya)
|2004-05
|Fenerbahçe
|Christoph Daum (Almanya)
|2005-06
|Galatasaray
|Eric Gerets (Belçika)
|2006-07
|Fenerbahçe
|Zico (Brezilya)
|2007-08
|Galatasaray
|Cevat Güler
|2008-09
|Beşiktaş
|Mustafa Denizli
|2009-10
|Bursaspor
|Ertuğrul Sağlam
|2010-11
|Fenerbahçe
|Aykut Kocaman
|2011-12
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2012-13
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2013-14
|Fenerbahçe
|Ersun Yanal
|2014-15
|Galatasaray
|Hamza Hamzaoğlu
|2015-16
|Beşiktaş
|Şenol Güneş
|2016-17
|Beşiktaş
|Şenol Güneş
|2017-18
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2018-19
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2019-20
|Başakşehir
|Okan Buruk
Fatih Terim, 8 şampiyonlukla Süper Lig tarihinin en çok şampiyon olan teknik direktörü konumunda bulunuyor. Fatih Terim'i 4 şampiyonlukla Ahmet Suat Özyazıcı takip ediyor.
Brian Birch, Gordon Milne, Christoph Daum ve Mustafa Denizli'nin ise 3'er şampiyonlukları bulunuyor.