Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri: Başakşehir nasıl şampiyon olur, Trabzonspor nasıl şampiyon olur?

Süper Lig'de bitime iki hafta kala şampiyonluk yolunda Başakşehir avantajlı ama Trabzonspor'un da umutları sürüyor...

Süper Lig'de 32. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk yarışında da son düzlüğe girildi.

Kalan iki haftada Medipol ve 'un şampiyonluk senaryolarını ele alıyoruz...

KALAN MAÇLAR Başakşehir (D) Trabzonspor Kayserispor (D)

Başakşehir nasıl şampiyon olur?

Medipol Başakşehir, kalan iki maçında bir galibiyet alması halinde Trabzonspor'un alacağı sonuçlardan bağımsız olarak şampiyon olacak.

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Turuncu-lacivetliler kalan iki maçta da puan kaybı yaşaması halinde ise Trabzonspor'un en az bir maçında puan kaybetmesini bekleyecek.

Trabzonspor nasıl şampiyon olur?

Trabzonspor'un şampiyon olabilmesi için kalan iki maçında en az 4 puan toplaması gerekiyor. Tabii bu durumda bordo-mavililerin Başakşehir'in puan kayıplarını beklemekten başka şansı yok.

Trabzonspor kalan iki haftada 4 puan toplarsa, şampiyonluk için Medipol Başakşehir'in iki maçını da kaybetmesi gerekiyor. Bu senaryoda sezon sonunda iki takımın puanları eşit olacak.

Bordo-mavili ekip kalan iki maçını da kazanması halinde ise Medipol Başakşehir'in iki maçında da puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Eğer Medipol Başakşehir kalan iki maçında da beraberlikle sahadan ayrılır ve Trabzonspor kalan maçlarını kazanırsa, iki takım sezon sonunda puanlarını eşitleyecek.

Puanlar eşit olursa kim şampiyon olacak?

Süper Lig'de sezon sonunda puan eşitliği durumunda ikili averaja bakılıyor.

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İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan ilk maç 2-2, Trabzon'da oynanan ikinci maç ise 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

TFF mevzuatına göre ikili averajda iki takım arasında oynanan maçlarda alınan puanlara bakılırken, deplasman golü kuralı ise geçerli olmuyor.

Kısacası sezon sonundaki puan eşitliği senaryosunda genel averajda üstün olan takım şampiyon olacak.