Süper Lig'de şampiyon olan takımların kapattıkları puan farkları
Süper Lig’de 18 hafta geride kaldı. Lider Sivasspor, Vodafone Park’ta Beşiktaş’ı 2-1 yenip rakibiyle arasındaki puan farkını 10’a çıkardı.
Galatasaray ise sahasında Denizlispor’u 2-1 yenip 10 puanlık farkının açılmasına engelledi.
Bugüne dek en büyük puan farkını kapatıp şampiyonluğa ulaşan takımlar 9’ar puanla Galatasaray ve Fenerbahçe oldu.
Sarı Kırmızılılar 1997-98 sezonunda, Fenerbahçe ise 2010-11 sezonunda 9 puan geriden gelip ipi göğüsledi.
Lig tarihinde 10 puanlık farkı kapatıp şampiyonluğa ulaşan bir takım henüz yok.
Yani Galatasaray veya Beşiktaş’tan biri bu sezon şampiyonluğa ulaşırsa lig tarihinde bir ilk yaşanacak.
Ligin güncel formatına kavuştuğu 1994-95 sezonundan bu yana şampiyon olan takımların kapattıkları en büyük puan farkları şu şekilde:
|SEZON
|TAKIM
|PUAN FARKI
|1994-95
|Beşiktaş
|4
|1995-96
|Fenerbahçe
|5
|1996-97
|Galatasaray
|3
|1997-98
|Galatasaray
|9
|1998-99
|Galatasaray
|4
|1999-00
|Galatasaray
|3
|2000-01
|Fenerbahçe
|5
|2001-02
|Galatasaray
|2
|2002-03
|Beşiktaş
|2
|2003-04
|Fenerbahçe
|8
|2004-05
|Fenerbahçe
|2
|2005-06
|Galatasaray
|6
|2006-07
|Fenerbahçe
|6
|2007-08
|Galatasaray
|2
|2008-09
|Beşiktaş
|6
|2009-10
|Bursaspor
|8
|2010-11
|Fenerbahçe
|9
|2011-12
|Galatasaray
|5
|2012-13
|Galatasaray
|0
|2013-14
|Fenerbahçe
|3
|2014-15
|Galatasaray
|3
|2015-16
|Beşiktaş
|3
|2016-17
|Beşiktaş
|3
|2017-18
|Galatasaray
|2
|2018-19
|Galatasaray
|8