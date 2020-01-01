Süper Lig'de şampiyon olan takımların kapattıkları puan farkları

Galatasaray ve Beşiktaş, 18. hafta sonunda zirvenin 10 puan gerisinde yer aldı. Peki lig tarihinde bu farkı kapatıp şampiyon olabilen takım var mı?

Süper Lig’de 18 hafta geride kaldı. Lider , Vodafone Park’ta Beşiktaş’ı 2-1 yenip rakibiyle arasındaki puan farkını 10’a çıkardı.

ise sahasında ’u 2-1 yenip 10 puanlık farkının açılmasına engelledi.

Bugüne dek en büyük puan farkını kapatıp şampiyonluğa ulaşan takımlar 9’ar puanla Galatasaray ve oldu.

Sarı Kırmızılılar 1997-98 sezonunda, Fenerbahçe ise 2010-11 sezonunda 9 puan geriden gelip ipi göğüsledi.

Lig tarihinde 10 puanlık farkı kapatıp şampiyonluğa ulaşan bir takım henüz yok.

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Yani Galatasaray veya Beşiktaş’tan biri bu sezon şampiyonluğa ulaşırsa lig tarihinde bir ilk yaşanacak.

Ligin güncel formatına kavuştuğu 1994-95 sezonundan bu yana şampiyon olan takımların kapattıkları en büyük puan farkları şu şekilde: