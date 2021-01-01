Süper Lig'de şampiyon bu akşam belli olacak mı? İşte tüm senaryolar

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son iki haftaya taşıdığı şampiyonluk yarışı nefes kesiyor.

Spor Toto Süper Lig'de düğüm bu akşam çözülebilir. 39. haftada birbirinden önemli karşılaşmalar ligin hem zirvesindeki durumu şekillendirecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk şansını son iki haftaya taşımayı başardı. Fenerbahçe, Sivasspor'u yenip Beşiktaş'ın kaybetmesini ve son haftaya lider girmeyi amaçlıyor. Denizli deplasmanındaki Galatasaray ise hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin takılmasını umuyor.

Beşiktaş - Fatih Karagümrük

Galatasaray derbisinde 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Dolmabahçe'de saat 20.30'da Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Son iki haftaya büyük bir avantajla giren siyah-beyazlılar, ipleri elinde bulunduruyor.

Sergen Yalçın'ın talebeleri, bu akşamki karşılaşmayı kazanıp şampiyonluk kapısını aralamak istiyor. Beşiktaş, rakipleri kazansa bile bu akşam galip geldiği takdirde hafta sonu Göztepe karşısında alacağı bir puan ile şampiyon olacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son iki maçını da kazanacağını var sayarsak siyah-beyazlılara bu iki haftada şampiyonluk için dört puan gerekiyor.

Eğer Fenerbahçe ve Galatasaray bu akşam puan kaybederse Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü devirdiği takdirde şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Fenerbahçe - Sivasspor

Emre Belözoğlu'nun gelişiyle büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, şampiyonluk umudunu son iki haftaya taşımayı başardı. Sekiz haftada altı galibiyet iki beraberlik alan sarı-lacivertliler, son iki maçı da kazanıp Beşiktaş'ın takılmasını bekleyecek.

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için siyah-beyazlıların son iki maçta en az üç puan kaybetmesi gerekiyor. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk umudunu son haftaya taşımak için bu akşam, ligde 17 maçtır yenilmeyen Sivasspor'u devirmek zorunda.

Saat 20.30'da başlayacak maçta gözler sahada, kulaklar ise karşı yakadaki Dolmabahçe'de olacak.

Denizlispor - Galatasaray

Derbide Beşiktaş'ı 3-1 mağlup edip şampiyonluk umudunu son iki haftaya taşımayı başaran Galatasaray, saat 20.30'da başlayacak mücadelede küme düşmesi garantilenen Denizlispor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılıların kazanmakttan başka çaresi yok.

Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için son iki haftada Beşiktaş'ın en az üç, Fenerbahçe'nin ise en az iki puan kaybetmesi gerekiyor. Fakat Beşiktaş üç puan kaybetse bile, Galatasaray ile ikili averajı eşit olduğu için iki takım arasında genel averaja bakılacak.

Beşiktaş'ın averajı son iki haftaya girilirken +45. Galatasaray'ın averajı ise +39. Yani sarı-kırmızlıların bu senaryoda şampiyon olabilmesi için son iki haftada aradaki averaj farkını kapatıp Galatasaray'ın önüne geçmesi gerekecek.

Eğer siyah-beyazlılar son iki haftada en az dört puan kaybederse, Fenerbahçe'nin de en az iki puan kaybetmesi halinde Galatasaray alacağı altı puan ile şampiyonluğa uzanabilecek.

Spor Toto Süper Lig'de ilk üç sıranın puan durumu