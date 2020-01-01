Süper Lig'de perde Trabzonspor - Beşiktaş maçıyla açılıyor
Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Sezonun ilk maçı 11 Eylül Cuma günü oynanacak.
İlk yarısı 24 Ocak 2021'de sona erecek ligin ikinci yarısı 29 Ocak 2021'de oynanacak müsabakalar ile başlayacak.
16 Mayıs 2021'de sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.
Bu sezon 21 takımla 40 haftada tamamlanacak Süper Lig'de devre arası verilmeyecek.
Konyaspor, 1. haftayı bay geçecek. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki derbi mücadeleleri 3, 10 ve 19. haftalarda oynanacak.
Süper Lig 2020-21 sezonu 1. hafta maçları şöyle:
MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Demir Grup Sivasspor - Alanyaspor
Göztepe - Yukatel Denizlispor
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
Galatasaray - Gaziantep FK
Derbi haftaları
Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor
Trabzonspor - Beşiktaş
Derbi haftaları
3.hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
6.hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
10.hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
15.hafta: Trabzonspor - Galatasaray
19.hafta: Beşiktaş - Galatasaray