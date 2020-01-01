Süper Lig

Süper Lig'de perde Trabzonspor - Beşiktaş maçıyla açılıyor

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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sezonun ilk maçı 11 Eylül Cuma günü oynanacak.

İlk yarısı 24 Ocak 2021'de sona erecek ligin ikinci yarısı 29 Ocak 2021'de oynanacak müsabakalar ile başlayacak.

16 Mayıs 2021'de sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.

Bu sezon 21 takımla 40 haftada tamamlanacak Süper Lig'de devre arası verilmeyecek.

Konyaspor, 1. haftayı bay geçecek. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki derbi mücadeleleri 3, 10 ve 19. haftalarda oynanacak.

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    Süper Lig 2020-21 sezonu 1. hafta maçları şöyle:

    MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

    Demir Grup Sivasspor - Alanyaspor

    Göztepe - Yukatel Denizlispor

    Kayserispor - Kasımpaşa

    Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

    Hatayspor - Başakşehir

    Galatasaray - Gaziantep FK

    Derbi haftaları

    Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor

    Trabzonspor - Beşiktaş

    Antalyaspor - Gençlerbirliği

    Derbi haftaları

    3.hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

    6.hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

    Haberin devamı aşağıda

    10.hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

    15.hafta: Trabzonspor - Galatasaray

    19.hafta: Beşiktaş - Galatasaray

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