Süper Lig'de perde Trabzonspor - Beşiktaş maçıyla açılıyor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sezonun ilk maçı 11 Eylül Cuma günü oynanacak.



İlk yarısı 24 Ocak 2021'de sona erecek ligin ikinci yarısı 29 Ocak 2021'de oynanacak müsabakalar ile başlayacak.



16 Mayıs 2021'de sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.



Bu sezon 21 takımla 40 haftada tamamlanacak Süper Lig'de devre arası verilmeyecek.

, 1. haftayı bay geçecek. , ve Beşiktaş arasındaki derbi mücadeleleri 3, 10 ve 19. haftalarda oynanacak.

Daha fazla takım

Süper Lig 2020-21 sezonu 1. hafta maçları şöyle:

MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Demir Grup -

- Yukatel

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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

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Galatasaray - Gaziantep FK

Derbi haftaları

Fatih Karagümrük -

- Beşiktaş

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Derbi haftaları

3.hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

6.hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

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10.hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

15.hafta: Trabzonspor - Galatasaray

19.hafta: Beşiktaş - Galatasaray