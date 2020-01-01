Süper Lig'de pas yüzdesi en yüksek 20 oyuncu
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Süper Lig'de 8. hafta geride kaldı. Alanyaspor'un liderliğiyle tamamlanan 8 haftalık periyotta bazı sürpriz oyuncular öne çıkmayı başardı.
İsabetli pas istatiklerinde Beşiktaş'ın yaşlanmayan yıldızı Atiba Hutchinson başı çekiyor. Bu sezon Süper Lig'de transfer olan Lucas Biglia kendini ilk 20 içerisinde üstlerde bulurken Alanyasporlu Steven Caulker da savunmacılar arasında en önde yer aldı.
İşte Süper Lig'in pas isabet yüzdesi en yüksek 20 oyuncusu;
|Oyuncu
|Takım
|Maç
|İsabetli pas
|Pas %
|Atiba Hutchinson
|Beşiktaş
|6
|384
|92.98
|Berbard Mensah
|Beşiktaş
|6
|201
|92.2
|Luiz Gustavo
|Fenerbahçe
|8
|359
|91.35
|Tarkan Serbest
|Kasımpaşa
|8
|388
|90.65
|Manolis Siopis
|Alanyaspor
|6
|212
|90.6
|Lucas Biglia
|Karagümrük
|7
|389
|90.47
|Amir Hadziahmetovic
|Konyaspor
|4
|212
|90.21
|Abdulkadir Parmak
|Trabzonspor
|5
|223
|89.92
|Steven Caulker
|Alanyaspor
|7
|424
|89.83
|Edgar Ie
|Trabzonspor
|8
|305
|89.71
|Carlos Ponck
|Başakşehir
|5
|250
|89.61
|Ismail Aissati
|Denizlispor
|7
|315
|89.24
|Welinton
|Beşiktaş
|7
|428
|89.17
|Domagoj Vida
|Beşiktaş
|6
|372
|89
|Fabricio Baiano
|Rizespor
|7
|246
|88.81
|Marcel Tisserand
|Fenerbahçe
|6
|230
|88.46
|Younes Belhanda
|Galatasaray
|7
|244
|88.41
|Campanharo
|Kayserispor
|7
|251
|88.38
|Loret Sadiku
|Kasımpaşa
|7
|232
|88.21
|Georgios Tzavellas
|Alanyaspor
|7
|351
|87.97
* En az 200 isabetli pas veren oyuncular arasında