Süper Lig

Süper Lig'de pas yüzdesi en yüksek 20 oyuncu

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atiba hutchinson besiktas 06112020
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Beşiktaş istediği sonuçları alamasa da pas isabeti söz konusu olunca öne çıkan bir çok oyuncuya sahip.

Süper Lig'de 8. hafta geride kaldı. Alanyaspor'un liderliğiyle tamamlanan 8 haftalık periyotta bazı sürpriz oyuncular öne çıkmayı başardı.

İsabetli pas istatiklerinde Beşiktaş'ın yaşlanmayan yıldızı Atiba Hutchinson başı çekiyor. Bu sezon Süper Lig'de transfer olan Lucas Biglia kendini ilk 20 içerisinde üstlerde bulurken Alanyasporlu Steven Caulker da savunmacılar arasında en önde yer aldı.

İşte Süper Lig'in pas isabet yüzdesi en yüksek 20 oyuncusu;

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım
    Oyuncu Takım Maç İsabetli pas Pas %
    Atiba Hutchinson Beşiktaş 6 384 92.98
    Berbard Mensah Beşiktaş 6 201 92.2
    Luiz Gustavo Fenerbahçe 8 359 91.35
    Tarkan Serbest Kasımpaşa 8 388 90.65
    Manolis Siopis Alanyaspor 6 212 90.6
    Lucas Biglia Karagümrük 7 389 90.47
    Amir Hadziahmetovic Konyaspor 4 212 90.21
    Abdulkadir Parmak Trabzonspor 5 223 89.92
    Steven Caulker Alanyaspor 7 424 89.83
    Edgar Ie Trabzonspor 8 305 89.71
    Carlos Ponck Başakşehir 5 250 89.61
    Ismail Aissati Denizlispor 7 315 89.24
    Welinton Beşiktaş 7 428 89.17
    Domagoj Vida Beşiktaş 6 372 89
    Fabricio Baiano Rizespor 7 246 88.81
    Marcel Tisserand Fenerbahçe 6 230 88.46
    Younes Belhanda Galatasaray 7 244 88.41
    Campanharo Kayserispor 7 251 88.38
    Loret Sadiku Kasımpaşa 7 232 88.21
    Georgios Tzavellas Alanyaspor 7 351 87.97

    * En az 200 isabetli pas veren oyuncular arasında

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