Süper Lig'de kaç takım yer aldı? Süper Lig'de hangi şehirler temsil edildi?
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Gazişehir FK, Denizlispor ve Gençlerbirliği'nden sonra Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu. Gaziantep ekibi, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.
Süper Lig'de mücadele eden takımların listesi:
|Adaletspor
|Adana Demirspor
|Adanaspor
|Akçaabat Sebatspor
|Akhisarspor
|Alanyaspor
|Altay
|Altınordu
|Ankara Demirspor
|Ankaragücü
|Antalyaspor
|Aydınspor
|Bakırköyspor
|Balıkesirspor
|Beşiktaş
|Beykozspor 1908
|Beyoğluspor
|Boluspor
|Bucaspor
|Bursaspor
|BB Erzurumspor
|Dardanelspor
|Denizlispor
|Diyabakırspor
|Elazğspor
|Erzurumspor
|Eskişehirspor
|Fatih Karagümrük
|Fenerbahçe
|Feriköy
|Galatasaray
|Gaziantepspor
|Gazişehir FK
|Gençlerbirliği
|Giresunspor
|Göztepe
|Hacettepe Spor
|İstanbul Başakşehir
|İstanbulspor
|İzmirspor
|Kahramanmaraşspor
|Karabükspor
|Karşıyaka
|Kasımpaşa
|Kayseri Erciyesspor
|Kayserispor
|Keçiörengücü
|Kocaelispor
|Konyaspor
|Malatyaspor
|Manisaspor
|Mersin İdmanyurdu
|MKE Kırıkkalespor
|Orduspor
|Osmanlıspor
|Petrol Ofisi
|Rizespor
|Sakaryaspor
|Samsunspor
|Sarıyerspor
|Siirtspor
|Sivasspor
|Şekerspor
|Trabzonspor
|Türk Telekomspor
|Vanspor
|Vefaspor
|Yeni Malatyaspor
|Yeşildirekspor
|Yozgatspor
|Zeytinburnuspor
|Zonguldakspor
Süper Lig'de temsil edilen şehirler
|Adana
|Ankara
|Antalya
|Aydın
|Balıkesir
|Bolu
|Bursa
|Çanakkale
|Denizli
|Diyarbakır
|Elazığ
|Erzurum
|Eskişehir
|Gaziantep
|Giresun
|İstanbul
|İzmir
|Kahramanmaraş
|Karabük
|Kayseri
|Kırıkkale
|Kocaeli
|Konya
|Malatya
|Manisa
|Mersin
|Ordu
|Rize
|Sakarya
|Samsun
|Siirt
|Sivas
|Trabzon
|Van
|Yozgat
|Zonguldak