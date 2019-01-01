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Süper Lig

Süper Lig'de kaç takım yer aldı? Süper Lig'de hangi şehirler temsil edildi?

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tff.org
Gazişehir, TFF 1. Lig Play Off finalinde Hatayspor'u yenerek ilk kez Süper Lig'e yükseldi ve bunu başaran tarihteki 72. takım oldu.

Gazişehir FK, Denizlispor ve Gençlerbirliği'nden sonra Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu. Gaziantep ekibi, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

Süper Lig'de mücadele eden takımların listesi:

Adaletspor
Adana Demirspor
Adanaspor
Akçaabat Sebatspor
Akhisarspor
Alanyaspor
Altay
Altınordu
Ankara Demirspor
Ankaragücü
Antalyaspor
Aydınspor
Bakırköyspor
Balıkesirspor
Beşiktaş
Beykozspor 1908
Beyoğluspor
Boluspor
Bucaspor
Bursaspor
BB Erzurumspor
Dardanelspor
Denizlispor
Diyabakırspor
Elazğspor
Erzurumspor
Eskişehirspor
Fatih Karagümrük
Fenerbahçe
Feriköy
Galatasaray
Gaziantepspor
Gazişehir FK
Gençlerbirliği
Giresunspor
Göztepe
Hacettepe Spor
İstanbul Başakşehir
İstanbulspor
İzmirspor
Kahramanmaraşspor
Karabükspor
Karşıyaka
Kasımpaşa
Kayseri Erciyesspor
Kayserispor
Keçiörengücü
Kocaelispor
Konyaspor
Malatyaspor
Manisaspor
Mersin İdmanyurdu
MKE Kırıkkalespor
Orduspor
Osmanlıspor
Petrol Ofisi
Rizespor
Sakaryaspor
Samsunspor
Sarıyerspor
Siirtspor
Sivasspor
Şekerspor
Trabzonspor
Türk Telekomspor
Vanspor
Vefaspor
Yeni Malatyaspor
Yeşildirekspor
Yozgatspor
Zeytinburnuspor
Zonguldakspor

Süper Lig'de temsil edilen şehirler

Adana
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir
Bolu
Bursa
Çanakkale
Denizli
Diyarbakır
Elazığ
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Kayseri
Kırıkkale
Kocaeli
Konya
Malatya
Manisa
Mersin
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sivas
Trabzon
Van
Yozgat
Zonguldak

 

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