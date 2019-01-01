Süper Lig'de kaç takım yer aldı? Süper Lig'de hangi şehirler temsil edildi?

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Gazişehir, TFF 1. Lig Play Off finalinde Hatayspor'u yenerek ilk kez Süper Lig'e yükseldi ve bunu başaran tarihteki 72. takım oldu.