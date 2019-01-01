Süper Lig'de ilk hafta puan kaybeden takımlar şampiyon olabiliyor mu?

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yeni sezona puan kaybı ile başladı. Peki, Süper Lig'e puan kaybıyla başlayan takımlar şampiyon olabiliyor mu?

Süper Lig'de 2019-20 Cemil Usta Sezonu, - karşılaşmasıyla başladı.

, Gazişehir karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle sezona iyi bir giriş yaptı.

Son şampiyon Galatasaray, galibiyet parolasıyla çıktığı Denizlispor karşılaşmasında 2-0'lık beklenmedik bir mağlubiyet aldı.

Şampiyonluk hedefi ile yola çıkan takımlardan Beşiktaş ve de ilk maçlarından puansız ayrılırken ise karşısında bir puana razı oldu.

Süper Lig'e puan kaybıyla başlayan takımlar şampiyon olabiliyor mu?

Sezona istediği gibi giriş yapamayan takımlardan;

Beşiktaş, galibiyetle başlayamadığı 26 sezonda 2 kez

Galatasaray, galibiyetle başlayamadığı 20 sezonda 8 kez

Trabzonspor, galibiyetle başlayamadığı 18 sezonda 3 kez

şampiyon olabildi.

Sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe ise galibiyetle başlayamadığı 22 sezonda 6 kez şampiyonluk yarışını kazanabildi.

Süper Lig'de hangi takımın kaç şampiyonluğu var?

Bu sezonla birlikte toplam 71 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de 3'ü İstanbul ve 2'si Anadolu takımı olmak üzere toplam 5 takım şampiyonluk sevinci yaşamayı başardı.

Futbol Federasyonu'na göre

Galatasaray'ın 22,

Fenerbahçe'nin 19

Beşiktaş'ın 15

Trabzonspor'un 6

'un 1

şampiyonluğu bulunuyor.

2019-2020 Cemil Usta Sezonu

Süper Lig'de 2019-20 sezonu 1970'li yıllarda Trabzonspor forması giyen ve bordo mavililerin efsanesi haline gelen Cemil Usta'nın adıyla oynanacak.

17 Mayıs 2020'de oynanacak karşılaşmalarla sona erecek Cemil Usta Sezonu'nda 12 şehirden 18 takımın mücadele edecek.

Toplam 17 statta oynanacak maçlarda 43 üst klasman hakemi görev yapacak.

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Süper Lig tarihinde ilkler ve enler

Süper Lig ilk olarak 1959 yılında başlarken ilk şampiyon Fenerbahçe oldu.

1959-1960 sezonundan itibaren bugünkü formatıyla oynanmaya başlayan Lig'de bazı ilkler ve enler ise şöyle: