Süper Lig'de ilk hafta puan kaybeden takımlar şampiyon olabiliyor mu?
Süper Lig'de 2019-20 Cemil Usta Sezonu, Denizlispor - Galatasaray karşılaşmasıyla başladı.
Fenerbahçe, Gazişehir karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle sezona iyi bir giriş yaptı.
Son şampiyon Galatasaray, galibiyet parolasıyla çıktığı Denizlispor karşılaşmasında 2-0'lık beklenmedik bir mağlubiyet aldı.
Şampiyonluk hedefi ile yola çıkan takımlardan Beşiktaş ve Başakşehir de ilk maçlarından puansız ayrılırken Trabzonspor ise Kasımpaşa karşısında bir puana razı oldu.
Süper Lig'e puan kaybıyla başlayan takımlar şampiyon olabiliyor mu?
Sezona istediği gibi giriş yapamayan takımlardan;
- Beşiktaş, galibiyetle başlayamadığı 26 sezonda 2 kez
- Galatasaray, galibiyetle başlayamadığı 20 sezonda 8 kez
- Trabzonspor, galibiyetle başlayamadığı 18 sezonda 3 kez
şampiyon olabildi.
Sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe ise galibiyetle başlayamadığı 22 sezonda 6 kez şampiyonluk yarışını kazanabildi.
Süper Lig'de hangi takımın kaç şampiyonluğu var?
Bu sezonla birlikte toplam 71 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de 3'ü İstanbul ve 2'si Anadolu takımı olmak üzere toplam 5 takım şampiyonluk sevinci yaşamayı başardı.
Türkiye Futbol Federasyonu'na göre
- Galatasaray'ın 22,
- Fenerbahçe'nin 19
- Beşiktaş'ın 15
- Trabzonspor'un 6
- Bursaspor'un 1
şampiyonluğu bulunuyor.
2019-2020 Cemil Usta Sezonu
Süper Lig'de 2019-20 sezonu 1970'li yıllarda Trabzonspor forması giyen ve bordo mavililerin efsanesi haline gelen Cemil Usta'nın adıyla oynanacak.
17 Mayıs 2020'de oynanacak karşılaşmalarla sona erecek Cemil Usta Sezonu'nda 12 şehirden 18 takımın mücadele edecek.
Toplam 17 statta oynanacak maçlarda 43 üst klasman hakemi görev yapacak.
Süper Lig tarihinde ilkler ve enler
Süper Lig ilk olarak 1959 yılında başlarken ilk şampiyon Fenerbahçe oldu.
1959-1960 sezonundan itibaren bugünkü formatıyla oynanmaya başlayan Lig'de bazı ilkler ve enler ise şöyle:
- En çok puan toplayan takım Fenerbahçe (3493)
- En çok galibiyet alan takım Fenerbahçe (1145)
- En çok gol atan takım Fenerbahçe (3555)
- En uzun süre liderlik koltuğunda oturan takım Galatasaray (556 hafta)
- En uzun süre yenilmeyen takım Beşiktaş (48 maç)
- Deplasmanda en uzun süre yenilmeyen takım Galatasaray (40 maç)
- Deplasmandaki en uzun galibiyet serisi Fenerbahçe (12 maç)
- Şampiyonluğunu en erken ilan eden takım Fenerbahçe
- En farklı galibiyet Beşiktaş (Adana Demirspor, 10-0)
- Namağlup tek şampiyon Beşiktaş (1991-1992)
- Küme düşen ilk ve tek şampiyon Bursaspor