Süper Lig

Süper Lig'de ikinci yarının ilk üç haftasının programı açıklandı

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TFF
20. haftadaki Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakası 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

TFF, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 18, 19 ve 20. hafta programını açıkladı.

Buna göre 20. haftadaki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

Ligde ikinci yarının ilk üç haftasındaki program şu şekilde:

- 18. HAFTA

17 Ocak Cuma :

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20:00 Ankaragücü - Konyaspor

18 Ocak Cumartesi :

14:00 Alanyaspor - Kayserispor

17:00 Başakşehir - Yeni Malatyaspor

20:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

19 Ocak Pazar :

13:30 Antalyaspor - Göztepe

16:00 Trabzonspor - Kasımpaşa

16:00 Galatasaray - Denizlispor

19:00 Beşiktaş - Sivasspor

20 Ocak Pazartesi :

20:00 Rizespor - Gençlerbirliği

- 19. HAFTA

24 Ocak Cuma :

20:00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK

25 Ocak Cumartesi :

14:00 Kayserispor - Ankaragücü

17:00 Kasımpaşa - Alanyaspor

20:00 Fenerbahçe - Başakşehir

26 Ocak Pazar :

13:30 Denizlispor - Antalyaspor

16:00 Göztepe - Beşiktaş

19:00 Konyaspor - Galatasaray

27 Ocak Pazartesi :

20:00 Sivasspor - Rizespor

20:00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

- 20. HAFTA

31 Ocak Cuma :

20:00 Başakşehir - Gençlerbirliği

1 Şubat Cumartesi :

14:00 Antalyaspor - Konyaspor

17:00 Rizespor - Beşiktaş

20:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

2 Şubat Pazar :

13:30 Ankaragücü - Kasımpaşa

16:00 Gaziantep FK - Sivasspor

16:00 Alanyaspor - Yeni Malatyaspor

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19:00 Galatasaray - Kayserispor

3 Şubat Pazartesi :

20:00 Denizlispor - Göztepe

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