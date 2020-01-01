Süper Lig'de ikinci yarının ilk üç haftasının programı açıklandı
TFF, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 18, 19 ve 20. hafta programını açıkladı.
Buna göre 20. haftadaki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 18, 19 ve 20. Hafta programı açıklandı pic.twitter.com/GSKjaOcDzc— TFF (@TFF_Org) January 3, 2020
Ligde ikinci yarının ilk üç haftasındaki program şu şekilde:
- 18. HAFTA
17 Ocak Cuma :
20:00 Ankaragücü - Konyaspor
18 Ocak Cumartesi :
14:00 Alanyaspor - Kayserispor
17:00 Başakşehir - Yeni Malatyaspor
20:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
19 Ocak Pazar :
13:30 Antalyaspor - Göztepe
16:00 Trabzonspor - Kasımpaşa
16:00 Galatasaray - Denizlispor
19:00 Beşiktaş - Sivasspor
20 Ocak Pazartesi :
20:00 Rizespor - Gençlerbirliği
- 19. HAFTA
24 Ocak Cuma :
20:00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK
25 Ocak Cumartesi :
14:00 Kayserispor - Ankaragücü
17:00 Kasımpaşa - Alanyaspor
20:00 Fenerbahçe - Başakşehir
26 Ocak Pazar :
13:30 Denizlispor - Antalyaspor
16:00 Göztepe - Beşiktaş
19:00 Konyaspor - Galatasaray
27 Ocak Pazartesi :
20:00 Sivasspor - Rizespor
20:00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
- 20. HAFTA
31 Ocak Cuma :
20:00 Başakşehir - Gençlerbirliği
1 Şubat Cumartesi :
14:00 Antalyaspor - Konyaspor
17:00 Rizespor - Beşiktaş
20:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
2 Şubat Pazar :
13:30 Ankaragücü - Kasımpaşa
16:00 Gaziantep FK - Sivasspor
16:00 Alanyaspor - Yeni Malatyaspor
19:00 Galatasaray - Kayserispor
3 Şubat Pazartesi :
20:00 Denizlispor - Göztepe