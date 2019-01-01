Süper Lig'de ikili ve üçlü averaj hesapları: Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş...

Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı da kızışmaya başladı. Peki zirvede ikili averaj ve üçlü averaj durumları nasıl?

'de şampiyonluk düğümü son haftalarda oynanacak karşılaşmalarla çözülecek.

Lig yarışında son haftalara girilirken , ve Beşiktaş arasındaki şampiyonluk mücadelesinde gözler ikili averaj ve üçlü averajdaki son duruma da çevrildi.

Bilindiği üzere Spor Toto Süper Lig kurallarına göre iki takımın sezonu eşit puanlarda tamamlaması halinde ikili averaj, üç takımın aynı puanlarda tamamlaması halinde ise üçlü averaj kuralları devreye giriyor.

İkili averaj: Başakşehir - Galatasaray

Başakşehir 1-1 Galatasaray

Galatasaray ?-? Başakşehir

Başakşehir ile Galatasaray arasındaki ikili averaj üstünlüğü, iki takım arasında ligin 33. haftasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.

1-1'lik eşitlikle sona eren maçın ardından iki takım arasında ikili averajdaki üstün takım, Galatasaray - Başakşehir maçını kazanan taraf olacak. Eğer ikinci maç da beraberlikle sona ererse, ikili averaj kuralında deplasman golü kuralı geçerli olmadığı için lig genelindeki gol averajlarında üstün olan taraf, sıralamada da üst sırada yer alacak.

İkili averaj: Galatasaray - Beşiktaş

Beşiktaş 1-0 Galatasaray

Galatasaray ?-? Beşiktaş

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki ikili averaj üstünlüğü, iki takım arasında ligin 31. haftasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.

İlk maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, rakibine oranla avantajlı durumda. Galatasaray'ın ikili averajda rakibine üstünlük sağlayabilmesi için ikinci maçı en az iki gol farkla kazanması gerekiyor. Eğer iki takım arasındaki mücadele bir farklı Galatasaray üstünlüğüyle sona ererse, ikili averaj kuralında deplasman golü kuralı geçerli olmadığı için lig genelindeki gol averajlarında üstün olan taraf, sıralamada da üst sırada yer alacak.

İkili averaj: Başakşehir - Beşiktaş

Başakşehir 1-0 Beşiktaş

Beşiktaş 2-1 Başakşehir

Başakşehir ile Beşiktaş arasında ikili averaj üstünlüğü bulunmuyor. İkili averaj kuralında deplasman kuralı geçerli olmadığı ve iki takım da her iki maçı birer farkla kazandığı için iki takımın puan eşitliği halinde ligdeki genel gol averajına bakılacak.

Üçlü averaj: Başakşehir - Galatasaray - Beşiktaş

TAKIM O G B M Av. P 1- Beşiktaş 3 2 0 1 +2 6 2- Başakşehir 3 1 1 1 +1 4 3- Galatasaray 2 0 1 0 0 1

Üç takım arasındaki üçlü averaj durumu, ligin son haftalarında üç takım arasında oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.