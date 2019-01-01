Süper Lig'de ikili ve üçlü averaj hesapları: Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk düğümü son haftalarda oynanacak karşılaşmalarla çözülecek.
Lig yarışında son haftalara girilirken Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki şampiyonluk mücadelesinde gözler ikili averaj ve üçlü averajdaki son duruma da çevrildi.
Bilindiği üzere Spor Toto Süper Lig kurallarına göre iki takımın sezonu eşit puanlarda tamamlaması halinde ikili averaj, üç takımın aynı puanlarda tamamlaması halinde ise üçlü averaj kuralları devreye giriyor.
İkili averaj: Başakşehir - Galatasaray
- Başakşehir 1-1 Galatasaray
- Galatasaray ?-? Başakşehir
Başakşehir ile Galatasaray arasındaki ikili averaj üstünlüğü, iki takım arasında ligin 33. haftasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.
1-1'lik eşitlikle sona eren maçın ardından iki takım arasında ikili averajdaki üstün takım, Galatasaray - Başakşehir maçını kazanan taraf olacak. Eğer ikinci maç da beraberlikle sona ererse, ikili averaj kuralında deplasman golü kuralı geçerli olmadığı için lig genelindeki gol averajlarında üstün olan taraf, sıralamada da üst sırada yer alacak.
İkili averaj: Galatasaray - Beşiktaş
- Beşiktaş 1-0 Galatasaray
- Galatasaray ?-? Beşiktaş
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki ikili averaj üstünlüğü, iki takım arasında ligin 31. haftasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.
İlk maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, rakibine oranla avantajlı durumda. Galatasaray'ın ikili averajda rakibine üstünlük sağlayabilmesi için ikinci maçı en az iki gol farkla kazanması gerekiyor. Eğer iki takım arasındaki mücadele bir farklı Galatasaray üstünlüğüyle sona ererse, ikili averaj kuralında deplasman golü kuralı geçerli olmadığı için lig genelindeki gol averajlarında üstün olan taraf, sıralamada da üst sırada yer alacak.
İkili averaj: Başakşehir - Beşiktaş
- Başakşehir 1-0 Beşiktaş
- Beşiktaş 2-1 Başakşehir
Başakşehir ile Beşiktaş arasında ikili averaj üstünlüğü bulunmuyor. İkili averaj kuralında deplasman kuralı geçerli olmadığı ve iki takım da her iki maçı birer farkla kazandığı için iki takımın puan eşitliği halinde ligdeki genel gol averajına bakılacak.
Üçlü averaj: Başakşehir - Galatasaray - Beşiktaş
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|Av.
|P
|1- Beşiktaş
|3
|2
|0
|1
|+2
|6
|2- Başakşehir
|3
|1
|1
|1
|+1
|4
|3- Galatasaray
|2
|0
|1
|0
|0
|1
Üç takım arasındaki üçlü averaj durumu, ligin son haftalarında üç takım arasında oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.