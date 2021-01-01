Süper Lig'de hem ligde hem kupada şampiyon olan kaç takım var?

Aynı anda hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı kazanan 4 takım var.

Hem Süper Lig'de hem de kupada aynı anda şampiyon olan tam 4 takım var. Aralarında bu 2 kupayı birlikte en çok kazanan takım ise Galatasaray.

>>Yeni De Jong'lar, yeni De Ligt'ler: Ajax'ın gelecek vadeden 10 genç futbolcusu

Galatasaray - 7

1962-1963, 1972-1973, 1992-1993, 1988-1999, 1999-2000, 2014-2015, 2018-2019 sezonlarında, hem ligde hem de kupada şampiyonluk yaşayarak her 2 kupayı da aynı anda en çok kazanan takım oldu.

Ayrıca Galatasaray, 22 kez Süper Lig şampiyonu ve 18 kez Türkiye Kupası şampiyonu oldu ve her iki kupada da rekoru elinde bulunduruyor.

Fenerbahçe - 3

Fenerbahçe, 1967-1968, 1973-1974, 1982-1983 yıllarında her 2 kupayı da kazandı ve bu ikiliyi 3 kez aynı anda kazanarak listenin ikinci sırasında yer aldı.

Fenerbahçei toplamda 19 kez lig şampiyonluğu yaşarken 6 kez de Türkiye Kupası'nı kazandı.

Beşiktaş - 3

Beşiktaş, 1989-1990 ile 2008-2009 yıllarında lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan Beşiktaş bu başarıyı 2020-2021 sezonunda tekrarlayarak sayıyı üçe çıkardı.

Toplamda 15 kez lig şampiyonu oldu ve 9 kez Türkiye Kupası'nı kazandı.

Trabzonspor- 2

1976-1977 ve 1983-1984 yıllarında hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, toplamda 6 kez lig şampiyonluğu yaşadı ve 8 kez kupayı kazandı.