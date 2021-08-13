Süper Lig'de hasret sona eriyor: Şampiyonlar, açılış maçlarını kazanabiliyor mu?

Süper Lig'de son 10 sezonun şampiyonları, 10 açılış maçının sekizini kazanmayı başardı.

Türkiye'de futbol hasreti bugün sona eriyor.

Spor Toto Süper Lig'in 2021-22 sezonu bu akşam oynanacak Beşiktaş - Çaykur Rizespor karşılaşması ile başlıyor.

Açılış haftalarında illa ki sürprizler olur. Zira takımların oturması zaman alır. Belki de bu, sadece bir bahaneden ibaret de olabilir.

Genelde ilk hafta sonunda yapılan açıklamalar, "Takımımız henüz hazır değil. 3-4 hafta sonra gerçek takımı göreceksiniz" yönünde olur.

Goal Türkiye , Süper Lig'de son 10 sezonda dört büyüklerin açılış maçlarını karşılaştırdı.

Tabloda Galatasaray ve Beşiktaş liderliği paylaşıyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor ise bu iki takımı takip ediyor.

Bununla birlikte son 10 sezonun şampiyonu olan takımların yalnızca ikisinin ilk haftada puan kaybettiği dikkat çekiyor.

2011-12 sezonunun şampiyonu Galatasaray, ligin ilk haftasında Başakşehir deplasmanında 2-0 mağlup olmuştu. Ayrıca 2019-20 sezonu şampiyonu Başakşehir de söz konusu sezonun ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybetti.

Bu iki karşılaşma dışında son 10 sezonda şampiyonluk yaşayan takımlar, diğer sekiz maçı kazanmayı başardı.

Beşiktaş'ın son 10 sezonu

Siyah-beyazlılar, geride bıraktığımız 10 sezonda yedi galibiyet, bir beraberlik iki de mağlubyet aldı ve 22 puan topladı.

Kartal'ı açılış maçlarında mağlup eden takımlar, 2011-12 sezonunda Eskişehirspor, 2019-20 sezonunda ise Sivasspor oldu.

Siyah-beyazlılar, 2012-13 sezonunun açılış maçında ise Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak iki puan kaybetti.

Son şampiyon Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun açılış mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etmişti.

Tarih Sezon Maç Sonuç 10 Eylül 2011 2011-12 Eskişehirspor 2-1 Beşiktaş Mağlubiyet 19 Ağustos 2012 2012-13 Başakşehir 1-1 Beşiktaş Beraberlik 18 Ağustos 2013 2013-14 Beşiktaş 2-0 Trabzonspor Galibiyet 30 Ağustos 2014 2014-15 Mersin İdmanyurdu 0-1 Beşiktaş Galibiyet 16 Ağustos 2015 2015-16 Mersin İdmanyurdu 2-5 Beşiktaş Galibiyet 20 Ağustos 2016 2016-17 Beşiktaş 4-1 Aytemiz Alanyaspor Galibiyet 13 Ağustos 2017 2017-18 Beşiktaş 2-0 Antalyaspor Galibyet 12 Ağustos 2018 2018-19 Beşiktaş 2-1 Akhisarspor Galibiyet 17 Ağustos 2019 2019-20 Sivasspor 3-0 Beşiktaş Mağlubiyet 13 Eylül 2020 2020-21 Trabzonspor 1-3 Beşiktaş Galibiyet

Galatasaray'ın son 10 sezonu

Sarı-kırmızılılar da tıpkı Beşiktaş gibi son 10 sezonda yedi galibiyet, bir beraberlik iki de mağlubiyet alarak 22 puan topladı.

Aslan; 2011-12 sezonunda Başakşehir'e 2-1, 2019-20 sezonunda ise Denizlispor'a 2-0 kaybetti.

2015-16 sezonunun ilk haftasında da Sivasspor ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun ilk haftasında Gaziante FK'yi 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Tarih Sezon Maç Sonuç 11 Eylül 2011 2011-12 Başakşehir 2-0 Galatasaray Mağlubiyet 20 Ağustos 2012 2012-13 Galatasaray 2-1 Kaasımpaşa Galibiyet 19 Ağustos 2013 2013-14 Galatasaray 2-1 Gaziantepspor Galibiyet 30 Ağustos 2014 2014-15 Bursaspor 0-2 Galatasaray Galibiyet 15 Ağustos 2015 2015-16 Sivasspor 2-2 Galatasaray Beraberlik 22 Ağustos 2016 2016-17 Galatasaray 1-0 Karabükspor Galibiyet 14 Ağustos 2017 2017-18 Galatasaray 4-1 Kayserspor Galibiyet 10 Ağustos 2018 2018-19 Ankaragücü 1-3 Galatasaray Galibiyet 16 Ağustos 2019 2019-20 Denizlispor 2-0 Galatasaray Mağlubiyet 12 Eylül 2020 2020-21 Galatasaray 3-1 Gaziantep FK Galibiyet

Fenerbahçe'nin son 10 sezonu

Sarı-lacivertliler, son 10 sezonun açılış haftasında Beşiktaş ve Galatasaray'a göre biraz daha geride.

Kanarya, söz konusu 10 mücadelede altı galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet alarak 20 puan topladı.

Bu süreçte Konyaspor ve Başakşehir'e mağlup olan Fenerbahçe, Elazğıspor ve Göztepe ile de berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimz sezon ise açılış maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Tarih Sezon Maç Sonuç 12 Eylül 2011 2011-12 Fenerbahçe 1-0 Orduspor Galibiyet 18 Ağustos 2012 2012-13 Elazığspor 1-1 Fenerbahçe Beraberlik 17 Ağustos 2013 2013-14 Konyaspor 3-2 Fenerbahçe Mağlubiyet 31 Ağustos 2014 2014-15 Fenerbahçe 3-2 Karabükspor Galibiyet 14 Ağustos 2015 2015-16 Fenerbahçe 2-0 Eskişehirspor Galibiyet 21 Ağustos 2016 2016-17 Başakşehir 1-0 Fenerbahçe Mağlubiyet 12 Ağustos 2017 2017-18 Göztepe 2-2 Fenerbahçe Beraberlik 11 Ağustos 2018 2018-19 Fenerbahçe 2-1 Bursaspor Galibiyet 19 Ağustos 2019 2019-20 Fenerbahçe 5-0 Gaziantep FK Galibiyet 11 Eylül 2020 2020-21 Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe Galibiyet

Trabzonspor'un son 10 sezonu

Yeni sezona Abdulah Avcı ile şampiyonluk parolasıyla giren bordo-mavililer, son 10 sezonun açılış maçlarında üç galibyet dört mağlubiyet üç mağlubiyet aldı.

Yeni sezonu pazartesi akşamı Yen Malatyaspor deplasmanında açacak olan Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezonun açılış maçında evinde Beşiktaş'a 3-1 mağlup olmuştu.

Tarih Sezon Maç Sonuç 10 Eylül 2011 2011-12 Manisaspor 1-1 Trabzonspor Beraberlik 18 Ağustos 2012 2012-13 Karabükspor 1-1 Trabzonspor Beraberlik 18 Ağustos 2013 2013-14 Beşiktaş 2-0 Trabzonspor Mağlubiyet 31 Ağustos 2014 2014-15 Kayseri Erciyesspor 0-0 Trabzonspor Beraberlik 15 Ağustos 2015 2015-16 Trabzonspor 1-0 Bursaspor Galibiyet 20 Ağustos 2016 2016-17 Trabzonspor 2-0 Kasımpaşa Galibiyet 13 Ağustos 2017 2017-18 Trabzonspor 2-0 Konyaspor Galibiyet 12 Ağustos 2018 2018-19 Başakşehir 2-0 Trabzonspor Mağlubiyet 18 Ağustos 2019 2019-20 Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor Beraberlik 13 Eylül 2020 2020-21 Trabzonspor 1-3 Beşiktaş Mağlubiyet

Büyük resim

Son şampiyon Beşiktaş, Rachid Ghezaal ve Valentin Rosier'i kadroda tutmakla kalmadı Alex Teixeira gibi bir yeteneği de kadrosuna kattı ve tabii ki şampiyonluğun doğal favorilerinden.

Galatasaray, sezona biraz problemli başlıyor fakat St. Johnstone ile oynanan rövanş maçı Süper Lig'in başlamasına saatler kala taraftarı umut verdi. Mohamed Mostafa'nın formsuzluğunda Mbaye Diagne'nin gol yükünü çekmeye başlaması Fatih Terim'i sevindirmiş olmalı. Keza Sofiane Fergouli'nin perşembe akşamki oyunu da.

Fenerbahçe, sezona geçtiğimiz sezondan çok farklı bir oyun yapısıyla giriyor. Vitor Pereira 3-4-3 kurgusunu takıma aşılamaya çalışıyor. Giresunspor deplasmanında son oynanan hazırlık maçında özellikle ilk yarıdaki oyun taraftarları mutlu etti.

Trabzonspor da tıpkı Galatasaray gibi sezonu erken açanlardan. Molde'yi deplasmanda penaltı atışlarıyla eleyen bordo-maviller, Jose Mourinho'nun Roma'sı ile karşılaşacak.

Ama ondan önce Süper Lig'de Yeni Malatyaspor deplasmanına odaklanmalılar.

Abdullah Avcı ile sezona giriyorlar ve geçen sezonki formlarını sürdürürlerse Hamsik, Gervinho gibi transferleri de göz önünde bulundurursak şampiyonluk yarışında olmaları asla sürpriz değil.

Sonuç olarak dört takım da oldukça iddialı bir şekilde yeni sezona giriyor.

Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları