Süper Lig'de hasret sona eriyor: Şampiyonlar, açılış maçlarını kazanabiliyor mu?
Türkiye'de futbol hasreti bugün sona eriyor.
Spor Toto Süper Lig'in 2021-22 sezonu bu akşam oynanacak Beşiktaş - Çaykur Rizespor karşılaşması ile başlıyor.
Açılış haftalarında illa ki sürprizler olur. Zira takımların oturması zaman alır. Belki de bu, sadece bir bahaneden ibaret de olabilir.
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Genelde ilk hafta sonunda yapılan açıklamalar, "Takımımız henüz hazır değil. 3-4 hafta sonra gerçek takımı göreceksiniz" yönünde olur.
Goal Türkiye , Süper Lig'de son 10 sezonda dört büyüklerin açılış maçlarını karşılaştırdı.
Tabloda Galatasaray ve Beşiktaş liderliği paylaşıyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor ise bu iki takımı takip ediyor.
Bununla birlikte son 10 sezonun şampiyonu olan takımların yalnızca ikisinin ilk haftada puan kaybettiği dikkat çekiyor.
2011-12 sezonunun şampiyonu Galatasaray, ligin ilk haftasında Başakşehir deplasmanında 2-0 mağlup olmuştu. Ayrıca 2019-20 sezonu şampiyonu Başakşehir de söz konusu sezonun ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybetti.
Bu iki karşılaşma dışında son 10 sezonda şampiyonluk yaşayan takımlar, diğer sekiz maçı kazanmayı başardı.
Beşiktaş'ın son 10 sezonu
Siyah-beyazlılar, geride bıraktığımız 10 sezonda yedi galibiyet, bir beraberlik iki de mağlubyet aldı ve 22 puan topladı.
Kartal'ı açılış maçlarında mağlup eden takımlar, 2011-12 sezonunda Eskişehirspor, 2019-20 sezonunda ise Sivasspor oldu.
Siyah-beyazlılar, 2012-13 sezonunun açılış maçında ise Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak iki puan kaybetti.
Son şampiyon Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun açılış mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etmişti.
|Tarih
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|10 Eylül 2011
|2011-12
|Eskişehirspor 2-1 Beşiktaş
|Mağlubiyet
|19 Ağustos 2012
|2012-13
|Başakşehir 1-1 Beşiktaş
|Beraberlik
|18 Ağustos 2013
|2013-14
|Beşiktaş 2-0 Trabzonspor
|Galibiyet
|30 Ağustos 2014
|2014-15
|Mersin İdmanyurdu 0-1 Beşiktaş
|Galibiyet
|16 Ağustos 2015
|2015-16
|Mersin İdmanyurdu 2-5 Beşiktaş
|Galibiyet
|20 Ağustos 2016
|2016-17
|Beşiktaş 4-1 Aytemiz Alanyaspor
|Galibiyet
|13 Ağustos 2017
|2017-18
|Beşiktaş 2-0 Antalyaspor
|Galibyet
|12 Ağustos 2018
|2018-19
|Beşiktaş 2-1 Akhisarspor
|Galibiyet
|17 Ağustos 2019
|2019-20
|Sivasspor 3-0 Beşiktaş
|Mağlubiyet
|13 Eylül 2020
|2020-21
|Trabzonspor 1-3 Beşiktaş
|Galibiyet
Galatasaray'ın son 10 sezonu
Sarı-kırmızılılar da tıpkı Beşiktaş gibi son 10 sezonda yedi galibiyet, bir beraberlik iki de mağlubiyet alarak 22 puan topladı.
Aslan; 2011-12 sezonunda Başakşehir'e 2-1, 2019-20 sezonunda ise Denizlispor'a 2-0 kaybetti.
2015-16 sezonunun ilk haftasında da Sivasspor ile berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun ilk haftasında Gaziante FK'yi 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
|Tarih
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|11 Eylül 2011
|2011-12
|Başakşehir 2-0 Galatasaray
|Mağlubiyet
|20 Ağustos 2012
|2012-13
|Galatasaray 2-1 Kaasımpaşa
|Galibiyet
|19 Ağustos 2013
|2013-14
|Galatasaray 2-1 Gaziantepspor
|Galibiyet
|30 Ağustos 2014
|2014-15
|Bursaspor 0-2 Galatasaray
|Galibiyet
|15 Ağustos 2015
|2015-16
|Sivasspor 2-2 Galatasaray
|Beraberlik
|22 Ağustos 2016
|2016-17
|Galatasaray 1-0 Karabükspor
|Galibiyet
|14 Ağustos 2017
|2017-18
|Galatasaray 4-1 Kayserspor
|Galibiyet
|10 Ağustos 2018
|2018-19
|Ankaragücü 1-3 Galatasaray
|Galibiyet
|16 Ağustos 2019
|2019-20
|Denizlispor 2-0 Galatasaray
|Mağlubiyet
|12 Eylül 2020
|2020-21
|Galatasaray 3-1 Gaziantep FK
|Galibiyet
Fenerbahçe'nin son 10 sezonu
Sarı-lacivertliler, son 10 sezonun açılış haftasında Beşiktaş ve Galatasaray'a göre biraz daha geride.
Kanarya, söz konusu 10 mücadelede altı galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet alarak 20 puan topladı.
Bu süreçte Konyaspor ve Başakşehir'e mağlup olan Fenerbahçe, Elazğıspor ve Göztepe ile de berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimz sezon ise açılış maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
|Tarih
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|12 Eylül 2011
|2011-12
|Fenerbahçe 1-0 Orduspor
|Galibiyet
|18 Ağustos 2012
|2012-13
|Elazığspor 1-1 Fenerbahçe
|Beraberlik
|17 Ağustos 2013
|2013-14
|Konyaspor 3-2 Fenerbahçe
|Mağlubiyet
|31 Ağustos 2014
|2014-15
|Fenerbahçe 3-2 Karabükspor
|Galibiyet
|14 Ağustos 2015
|2015-16
|Fenerbahçe 2-0 Eskişehirspor
|Galibiyet
|21 Ağustos 2016
|2016-17
|Başakşehir 1-0 Fenerbahçe
|Mağlubiyet
|12 Ağustos 2017
|2017-18
|Göztepe 2-2 Fenerbahçe
|Beraberlik
|11 Ağustos 2018
|2018-19
|Fenerbahçe 2-1 Bursaspor
|Galibiyet
|19 Ağustos 2019
|2019-20
|Fenerbahçe 5-0 Gaziantep FK
|Galibiyet
|11 Eylül 2020
|2020-21
|Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe
|Galibiyet
Trabzonspor'un son 10 sezonu
Yeni sezona Abdulah Avcı ile şampiyonluk parolasıyla giren bordo-mavililer, son 10 sezonun açılış maçlarında üç galibyet dört mağlubiyet üç mağlubiyet aldı.
Yeni sezonu pazartesi akşamı Yen Malatyaspor deplasmanında açacak olan Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezonun açılış maçında evinde Beşiktaş'a 3-1 mağlup olmuştu.
|Tarih
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|10 Eylül 2011
|2011-12
|Manisaspor 1-1 Trabzonspor
|Beraberlik
|18 Ağustos 2012
|2012-13
|Karabükspor 1-1 Trabzonspor
|Beraberlik
|18 Ağustos 2013
|2013-14
|Beşiktaş 2-0 Trabzonspor
|Mağlubiyet
|31 Ağustos 2014
|2014-15
|Kayseri Erciyesspor 0-0 Trabzonspor
|Beraberlik
|15 Ağustos 2015
|2015-16
|Trabzonspor 1-0 Bursaspor
|Galibiyet
|20 Ağustos 2016
|2016-17
|Trabzonspor 2-0 Kasımpaşa
|Galibiyet
|13 Ağustos 2017
|2017-18
|Trabzonspor 2-0 Konyaspor
|Galibiyet
|12 Ağustos 2018
|2018-19
|Başakşehir 2-0 Trabzonspor
|Mağlubiyet
|18 Ağustos 2019
|2019-20
|Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor
|Beraberlik
|13 Eylül 2020
|2020-21
|Trabzonspor 1-3 Beşiktaş
|Mağlubiyet
Büyük resim
Son şampiyon Beşiktaş, Rachid Ghezaal ve Valentin Rosier'i kadroda tutmakla kalmadı Alex Teixeira gibi bir yeteneği de kadrosuna kattı ve tabii ki şampiyonluğun doğal favorilerinden.
Galatasaray, sezona biraz problemli başlıyor fakat St. Johnstone ile oynanan rövanş maçı Süper Lig'in başlamasına saatler kala taraftarı umut verdi. Mohamed Mostafa'nın formsuzluğunda Mbaye Diagne'nin gol yükünü çekmeye başlaması Fatih Terim'i sevindirmiş olmalı. Keza Sofiane Fergouli'nin perşembe akşamki oyunu da.
Fenerbahçe, sezona geçtiğimiz sezondan çok farklı bir oyun yapısıyla giriyor. Vitor Pereira 3-4-3 kurgusunu takıma aşılamaya çalışıyor. Giresunspor deplasmanında son oynanan hazırlık maçında özellikle ilk yarıdaki oyun taraftarları mutlu etti.
Trabzonspor da tıpkı Galatasaray gibi sezonu erken açanlardan. Molde'yi deplasmanda penaltı atışlarıyla eleyen bordo-maviller, Jose Mourinho'nun Roma'sı ile karşılaşacak.
Ama ondan önce Süper Lig'de Yeni Malatyaspor deplasmanına odaklanmalılar.
Abdullah Avcı ile sezona giriyorlar ve geçen sezonki formlarını sürdürürlerse Hamsik, Gervinho gibi transferleri de göz önünde bulundurursak şampiyonluk yarışında olmaları asla sürpriz değil.
Sonuç olarak dört takım da oldukça iddialı bir şekilde yeni sezona giriyor.
Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları
|Tarih
|Saat
|Maç
|13 Ağustos Cuma
|20.30
|Beşiktaş - Çaykur Rizespor
|14 Ağustos Cumartesi
|19.15
|Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK
|14 Ağustos Cumartesi
|21.45
|Altay - Kayserispor
|14 Ağustos Cumartesi
|21.45
|Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa
|15 Ağustos Pazar
|19.15
|Medipol Başakşehir - Alanyaspor
|15 Ağustos Pazar
|21.45
|Fraport Tav Antalyaspor - Göztepe
|15 Ağustos Pazar
|21.45
|Adana Demirspor - Fenerbahçe
|16 Ağustos Pazartesi
|19.15
|Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
|16 Ağustos Pazartesi
|19.15
|Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor
|16 Ağustos Pazartesi
|21.45
|Giresunspor - Galatasaray