Süper Lig'de heyecan 32'nci hafta maçlarıyla sürüyor

Büyük bir çekişmeye sahne olan Süper Lig'de heyecan, bugün oynanacak dört karşılaşmayla devam edecek.

Hem şampiyonluk yarışının hem de ligde kalma mücadelesinin nefesleri kestiği Süper Lig, milli maç arasının ardından bugün oynanacak maçlarla kaldığı yerden devam edecek. Bu sezon yükseldiği ligde yaptığı çıkışla dikkat çeken Atakaş Hatayspor evinde oynayacağı maçta zirve yarışı veren Galatasaray'ı konuk edecek.

Farioli ile ilk kez

Bülent Uygun yönetiminde oynadığı iki maçı da kazanarak çıkışa geçen ve düşme hattından kendisini kurtaran Çaykur Rizespor ise sahasında, yeni teknik direktörü Francesco Farioli yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

İki takımın sezonun ilk yarısındaki maçı 2-1'lik Karagümrük üstünlüğüyle sona ermişti.

Hamzaoğlu siftah yapacak

Milli maç arasına evinde aldığı beş gollü Sivasspor yenilgisiyle giren Göztepe ise deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

Ligde oynadığı son iki karşılaşmayı da 3-0'lık skorlarla kaybeden Kayserispor, bu maçla birlikte yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk kez sahaya çıkacak.

Sezona Yeni Malatyaspor'da başlayan Hamzaoğlu, daha önce Galatasaray'ın başında Süper Lig şampiyonluğu da yaşamıştı.

Trabzonspor zor deplasmanda

Günün bir diğer maçında ise Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı çıkışla dikkat çeken ve Avrupa kupalarına katılabilmek için iddiasını sürdüren Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Lider Beşiktaş'ın ardından bu sezon en az maç kaybeden takımlardan biri olan Sivasspor, maç öncesinde sahasında dokuz maçlık yenilmeme serisi yakalamış durumda.

Haftanın diğer maçları