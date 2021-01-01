Süper Lig'de bir ayrılık daha: Göztepe'de İlhan Palut dönemi sona erdi

Göztepe'de kötü gidişin faturası teknik direktör İlhan Palut'a kesildi. Genç teknik adamın istifası kabul edildi.

Süper Lig'de teknik direktör değişiklikleri son hızla devam ediyor. Listeye eklenen son isim 'nin teknik direktörü İlhan Palut oldu.

18. hafta maçında kendi sahasında 'a 1-0 yenilen Göztepe'de gün içinde hareketli saatler yaşandı. Önce başkan Mehmet Sepil ve teknik direktör İlhan Palut bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından da Palut'un ayrılığı duyuruldu.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

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"Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. İlhan Palut ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Göztepe son altı Süper Lig maçından galibiyet çıkaramamıştı. İzmir ekibi bu sezon oynadığı 17 maçta topladığı 19 puanla ligde 14. sırada yer alıyor.

2019-20 sezonu devam ederken 2.Lig'den 1.Lig'e çıkardığı 'dan ayrılıp Göztepe'nin başına geçen İlhan Palut, Sarı-Kırmızılı kulüpte çıktığı 47 resmi maçta 15 gakibiyet, 14 beraberlik ve 18 yenilgi yaşamıştı.