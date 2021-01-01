Süper Lig'de bir ayrılık daha | BB Erzurumspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı

BB Erzurumspor, Antalyaspor yenilgisinin ardından Mesut Bakkal dönemini sonlandırdı.

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayırdı.

Ayrılık haberi kulübün Twitter hesabından duyuruldu.

BB Erzurumspor, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşmıştı. Mücadelede 1-0 öne geçen mavi-beyazlılar sahadan 3-1 yenik ayrılmıştı.

Erzurumspor kafilesi, milli maç arasında kente dönmeyerek Antalya'da kampa girecekti.

Mesut Bakkal döneminde BB Erzurumspor ne yaptı?

Erzurumspor'da Mesut Bakkal dönemi 2020'nin son haftasında başlamıştı. Yeni takımıyla müthiş bir giriş yapan Bakkal, ilk maçında 3-1'lik Yeni Malatyaspor galibiyeti yaşamıştı.

Doğu Anadolu temsilcisi, Bakkal dönemindeki ilk 10 maçında sadece iki yenilgi yaşadı ve bu maçlarda son şampiyon Başakşehir ile zirve adaylarından Fenerbahçe'ye yenildi.

Sonrasında ise bir düşüş yaşandı ve son altı maçta galibiyet alınamadı. Öte yandan Türkiye Kupası'nda da Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.

🚨 BB Erzurumspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.



1⃣7⃣ Maç

4⃣ Galibiyet

6⃣ Beraberlik

7⃣ Mağlubiyet pic.twitter.com/CZuvQnxtSi — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) March 21, 2021

BB Erzurumspor'un bu sezonki teknik direktörleri

BB Erzurumspor lige, geçen sezon takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Özdilek ile başladı. İlk dokuz haftada sadece iki galibiyet alabilen Özdilek dönemi kısa sürdü ama devamında gelen Hüseyin Cimşir ise daha az dayanabildi.

Genç teknik direktör dört maçta puan alamayınca yerini Mesut Bakkal'a bıraktı.