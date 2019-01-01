Süper Lig

Süper Lig'de 7. hafta hakemleri açıklandı

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Getty Images
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçların programı ve hakemleri belli oldu.

Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

4 Ekim Cuma:

Editörün Seçtikleri

20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: Bülent Birincioğlu

20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

5 Ekim Cumartesi:

15.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat

17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor: Cüneyt Çakır

20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Halil Umut Meler

6 Ekim Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

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16.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Hüseyin Göçek

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