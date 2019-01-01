Süper Lig'de 7. hafta hakemleri açıklandı
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Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
4 Ekim Cuma:
20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: Bülent Birincioğlu
20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
5 Ekim Cumartesi:
15.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat
17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor: Cüneyt Çakır
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Halil Umut Meler
6 Ekim Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
16.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler
19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Hüseyin Göçek