Süper Lig'de 34. hafta hakemleri açıklandı

Ligin son haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

24 Temmuz Cuma - 21:00 | - | Suat Arslanboğa

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25 Temmuz Cumartesi - 21:00 | - | Ali Şansalan

25 Temmuz Cumartesi - 21:00 | - Beşiktaş | Bahattin Şimşek

25 Temmuz Cumartesi - 21:00 | - Ankaragücü | Alper Ulusoy

25 Temmuz Cumartesi - 21:00 | - | Serkan Tokat

25 Temmuz Cumartesi - 21:00 | - | Cüneyt Çakır

25 Temmuz Cumartesi - 21:00 | - Gaziantep FK | Arda Kardeşler

25 Temmuz Cumartesi - 21:00 | - Çaykur Rizespor | Halis Özkahya

26 Temmuz Pazar - 21:00 | - | Fırat Aydınus

TFF 1. Lig Play-Off maçlarının hakemleri de belli oldu

, , Karagümrük ve Akhisarspor'un mücadele edeceği maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

ve 'un ardından Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek maçların programı ve hakemleri şu şekilde:

22 Temmuz Çarşamba - 21:00 | Bursaspor - Adana Demirspor | Mete Kalkavan

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22 Temmuz Çarşamba - 21:00 | Karagümrük - Akhisarspor | Ali Palabıyık

26 Temmuz Pazar - 21:00 | Adana Demirspor - Bursaspor | Yaşar Kemal Uğurlu

26 Temmuz Pazar - 21:00 | Akhisarspor - Karagümrük | Hüseyin Göçek