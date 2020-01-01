Süper Lig'de 34. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:
24 Temmuz Cuma - 21:00 | Antalyaspor - Galatasaray | Suat Arslanboğa
25 Temmuz Cumartesi - 21:00 | Göztepe - Sivasspor | Ali Şansalan
25 Temmuz Cumartesi - 21:00 | Gençlerbirliği - Beşiktaş | Bahattin Şimşek
25 Temmuz Cumartesi - 21:00 | Denizlispor - Ankaragücü | Alper Ulusoy
25 Temmuz Cumartesi - 21:00 | Konyaspor - Alanyaspor | Serkan Tokat
25 Temmuz Cumartesi - 21:00 | Kayserispor - Trabzonspor | Cüneyt Çakır
25 Temmuz Cumartesi - 21:00 | Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK | Arda Kardeşler
25 Temmuz Cumartesi - 21:00 | Fenerbahçe - Çaykur Rizespor | Halis Özkahya
26 Temmuz Pazar - 21:00 | Kasımpaşa - Başakşehir | Fırat Aydınus
TFF 1. Lig Play-Off maçlarının hakemleri de belli oldu
Bursaspor, Adana Demirspor, Karagümrük ve Akhisarspor'un mücadele edeceği maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek maçların programı ve hakemleri şu şekilde:
22 Temmuz Çarşamba - 21:00 | Bursaspor - Adana Demirspor | Mete Kalkavan
22 Temmuz Çarşamba - 21:00 | Karagümrük - Akhisarspor | Ali Palabıyık
26 Temmuz Pazar - 21:00 | Adana Demirspor - Bursaspor | Yaşar Kemal Uğurlu
26 Temmuz Pazar - 21:00 | Akhisarspor - Karagümrük | Hüseyin Göçek