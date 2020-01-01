Süper Lig

Süper Lig'de 34. hafta hakemleri açıklandı

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Cuneyt Cakir Galatasaray v Fenerbahce 09282019
AA
Ligin son haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

24 Temmuz Cuma - 21:00 | Antalyaspor - Galatasaray | Suat Arslanboğa

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    25 Temmuz Cumartesi - 21:00 | Göztepe - Sivasspor | Ali Şansalan

    25 Temmuz Cumartesi - 21:00 | Gençlerbirliği - Beşiktaş | Bahattin Şimşek

    25 Temmuz Cumartesi - 21:00 | Denizlispor - Ankaragücü | Alper Ulusoy

    25 Temmuz Cumartesi - 21:00 | Konyaspor - Alanyaspor | Serkan Tokat

    25 Temmuz Cumartesi - 21:00 | Kayserispor - Trabzonspor | Cüneyt Çakır

    25 Temmuz Cumartesi - 21:00 | Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK | Arda Kardeşler

    25 Temmuz Cumartesi - 21:00 | Fenerbahçe - Çaykur Rizespor | Halis Özkahya

    26 Temmuz Pazar - 21:00 | Kasımpaşa - Başakşehir | Fırat Aydınus

    TFF 1. Lig Play-Off maçlarının hakemleri de belli oldu

    Bursaspor, Adana Demirspor, Karagümrük ve Akhisarspor'un mücadele edeceği maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

    Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek maçların programı ve hakemleri şu şekilde:

    22 Temmuz Çarşamba - 21:00 | Bursaspor - Adana Demirspor | Mete Kalkavan

    Haberin devamı aşağıda

    22 Temmuz Çarşamba - 21:00 | Karagümrük - Akhisarspor | Ali Palabıyık

    26 Temmuz Pazar - 21:00 | Adana Demirspor - Bursaspor | Yaşar Kemal Uğurlu

    26 Temmuz Pazar - 21:00 | Akhisarspor - Karagümrük | Hüseyin Göçek

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