Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 27. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:
12 Haziran Cuma
21:00 Fenerbahçe - Kayserispor: Atilla Karaoğlan
21:00 Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük
13 Haziran Cumartesi
18:30 Başakşehir - Alanyaspor: Ali Şansalan
21:00 Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk
21:00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
14 Haziran Pazar
18:30 Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy
21:00 Gaziantep FK - Ankaragücü: Mete Kalkavan
21:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
15 Haziran Pazartesi
21:00 Sivasspor - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen