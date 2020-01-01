Süper Lig

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

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Abdulkadir Bitigen Hakem 030112020
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12 Haziran'da yeniden başlayacak Süper Lig'in 27. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 27. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

12 Haziran Cuma

21:00 Fenerbahçe - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

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Daha fazla takım

    21:00 Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük

    13 Haziran Cumartesi

    18:30 Başakşehir - Alanyaspor: Ali Şansalan

    21:00 Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk

    21:00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

    14 Haziran Pazar

    18:30 Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy

    21:00 Gaziantep FK - Ankaragücü: Mete Kalkavan

    Haberin devamı aşağıda

    21:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

    15 Haziran Pazartesi

    21:00 Sivasspor - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

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