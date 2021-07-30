Süper Lig

Süper Lig’de 2021/22 sezonu ilk hafta maçları hangi saatlerde oynanacak?

Tolga İnan
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Yüksek seyreden sıcaklıkları göz önüne alan TFF, ligin ilk üç haftasında oynanacak maçlar için en erken başlangıç saatini 19.15 olarak belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de 13 Ağustos’ta başlayacak yeni sezonun ilk üç haftası için maç saatlerini açıkladı.

2021/22 sezonunda perde, 13 Ağustos Cuma 20.30’da oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla açılacak.

Fenerbahçe, 15 Ağustos Pazar 21.45’te Adana Demirspor’a konuk olurken, Galatasaray, 16 Ağustos Pazartesi 21.45’te Giresunspor deplasmanına çıkacak.

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İlk üç hafta oynanacak maçlar ve saatleri şu şekilde belirlendi:

1. Hafta

13 Ağustos Cuma 20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
14 Ağustos Cumartesi 19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK
14 Ağustos Cumartesi 21.45 Altay - Kayserispor
14 Ağustos Cumartesi 21.45 Hatayspor - Kasımpaşa
15 Ağustos Pazar 19.15 Başakşehir - Alanyaspor
15 Ağustos Pazar 21.45 Antalyaspor - Göztepe
15 Ağustos Pazar 21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe
16 Ağustos Pazartesi 19.15 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
16 Ağustos Pazartesi 19.15 Sivasspor - Konyaspor
16 Ağustos Pazartesi 21.45 Giresunspor - Galatasaray

 

2. Hafta

20 Ağustos Cuma 20.30 Kayserispor - Adana Demirspor
21 Ağustos Cumartesi 19.15 Kasımpaşa - Giresunspor
21 Ağustos Cumartesi 19.15 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük
21 Ağustos Cumartesi 21.45 Gaziantep FK - Beşiktaş
21 Ağustos Cumartesi 21.45 Alanyaspor - Altay
22 Ağustos Pazar 19.15 Konyaspor - Başakşehir
22 Ağustos Pazar 21.45 Fenerbahçe - Antalyaspor
22 Ağustos Pazar 21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor 
23 Ağustos Pazartesi 19.15 Trabzonspor - Sivasspor
23 Ağustos Pazartesi 21.45 Galatasaray - Hatayspor

 

3. Hafta

27 Ağustos Cuma 20.30 Antalyaspor - Çaykur Rizespor
27 Ağustos Cuma 20.30 Adana Demirspor - Konyaspor
28 Ağustos Cumartesi 19.15 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK
28 Ağustos Cumartesi 19.15 Başakşehir - Kayserispor
28 Ağustos Cumartesi 21.45 Beşiktaş - Fatih Karagümrük
28 Ağustos Cumartesi 21.45 Hatayspor - Alanyaspor
29 Ağustos Pazar 19.15 Kasımpaşa - Galatasaray
29 Ağustos Pazar 19.15 Sivasspor - Göztepe
29 Ağustos Pazar 21.45 Giresunspor - Trabzonspor
29 Ağustos Pazar 21.45 Altay - Fenerbahçe

 

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