Süper Lig’de 2021/22 sezonu ilk hafta maçları hangi saatlerde oynanacak?
Son güncelleme
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de 13 Ağustos’ta başlayacak yeni sezonun ilk üç haftası için maç saatlerini açıkladı.
2021/22 sezonunda perde, 13 Ağustos Cuma 20.30’da oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla açılacak.
Fenerbahçe, 15 Ağustos Pazar 21.45’te Adana Demirspor’a konuk olurken, Galatasaray, 16 Ağustos Pazartesi 21.45’te Giresunspor deplasmanına çıkacak.
Editörün Seçtikleri
İlk üç hafta oynanacak maçlar ve saatleri şu şekilde belirlendi:
1. Hafta
|13 Ağustos Cuma
|20.30
|Beşiktaş - Çaykur Rizespor
|14 Ağustos Cumartesi
|19.15
|Fatih Karagümrük - Gaziantep FK
|14 Ağustos Cumartesi
|21.45
|Altay - Kayserispor
|14 Ağustos Cumartesi
|21.45
|Hatayspor - Kasımpaşa
|15 Ağustos Pazar
|19.15
|Başakşehir - Alanyaspor
|15 Ağustos Pazar
|21.45
|Antalyaspor - Göztepe
|15 Ağustos Pazar
|21.45
|Adana Demirspor - Fenerbahçe
|16 Ağustos Pazartesi
|19.15
|Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
|16 Ağustos Pazartesi
|19.15
|Sivasspor - Konyaspor
|16 Ağustos Pazartesi
|21.45
|Giresunspor - Galatasaray
2. Hafta
|20 Ağustos Cuma
|20.30
|Kayserispor - Adana Demirspor
|21 Ağustos Cumartesi
|19.15
|Kasımpaşa - Giresunspor
|21 Ağustos Cumartesi
|19.15
|Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük
|21 Ağustos Cumartesi
|21.45
|Gaziantep FK - Beşiktaş
|21 Ağustos Cumartesi
|21.45
|Alanyaspor - Altay
|22 Ağustos Pazar
|19.15
|Konyaspor - Başakşehir
|22 Ağustos Pazar
|21.45
|Fenerbahçe - Antalyaspor
|22 Ağustos Pazar
|21.45
|Göztepe - Yeni Malatyaspor
|23 Ağustos Pazartesi
|19.15
|Trabzonspor - Sivasspor
|23 Ağustos Pazartesi
|21.45
|Galatasaray - Hatayspor
3. Hafta
|27 Ağustos Cuma
|20.30
|Antalyaspor - Çaykur Rizespor
|27 Ağustos Cuma
|20.30
|Adana Demirspor - Konyaspor
|28 Ağustos Cumartesi
|19.15
|Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK
|28 Ağustos Cumartesi
|19.15
|Başakşehir - Kayserispor
|28 Ağustos Cumartesi
|21.45
|Beşiktaş - Fatih Karagümrük
|28 Ağustos Cumartesi
|21.45
|Hatayspor - Alanyaspor
|29 Ağustos Pazar
|19.15
|Kasımpaşa - Galatasaray
|29 Ağustos Pazar
|19.15
|Sivasspor - Göztepe
|29 Ağustos Pazar
|21.45
|Giresunspor - Trabzonspor
|29 Ağustos Pazar
|21.45
|Altay - Fenerbahçe
Daha fazlası için:
Manchester City transfer rekoru kıracak: 117 milyon euroluk teklif!
Juventus'tan 400 milyon euroluk atak