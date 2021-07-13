Süper Lig’de 2021/22 fikstürü belirlendi, işte derbi haftaları!
Son şampiyon Beşiktaş sezonu evinde açarken, Fenerbahçe ve Galatasaray ilk hafta deplasmanda olacak.
Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen kura çekimine Süper Lig kulüplerinin temsilcileri katıldı.
Törende bir konuşma yapan TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncoğlu; seyircilerin tribüne dönüşüne değindi.
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"Yeni sezonu 20 takımla oynayacağız. 38 haftalık uzun bir maraton bizleri bekliyor. A Milli Takımımızın maçları, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarıyla birlikte dolu dolu bir dönem yaşayacağız."
"Yaklaşık 1.5 yıl sonra Süper Lig maçlarımız seyircili olacak. Şimdilik sezona yüzde 50 kapasiteyle başlıyoruz ama niyetimiz hiçbir kısıtlama olmadan stadyumlarımızın taraftarlarımıza açık olması."
İlk hafta maçları
Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak maçlar şu şekilde:
Giresunspor - Galatasaray
Adana Demirspor - Fenerbahçe
Beşiktaş - Rizespor
Malatyaspor - Trabzonspor
Antalyaspor - Göztepe
Sivasspor - Konyaspor
Başakşehir - Alanyaspor
Altay - Kayserispor
Hatayaspor - Kasımpaşa
Karagümrük - Gaziantep FK
Derbi heyecanı ne zaman yaşanacak?
Üç Büyükler arasında oynanacak derbilerin tarihleri de futbolseverlerin en merak ettiği konulardan biriydi.
İlk İstanbul derbisi 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Galatasaray 10. haftada Fenerbahçe’yi konuk ederken, 17. haftada Fenerbahçe, Beşiktaş’ı ağırlayacak.
Son şampiyon evinde kazanıyor
Süper Lig'in son 15 sezonunun 14'ünde ve son 10 sezonun tamamında sezona ‘son şampiyon" unvanıyla giren takımlar iç sahada oynadığı ilk hafta maçlarını kazanırken; galip gelemeyen tek ekip Galatasaray'dı.
Sarı Kırmızılılar, 1999/2000 sezonunun açılış haftasında Gaziantepspor’a 2-1 kaybetmişti.
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