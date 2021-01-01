Süper Lig'de 2021-22 sezonu ne zaman başlayacak ve bitecek?

Süper Lig'de yeni sezonun önemli tarihleri belli olmaya başladı.

Spor Toto Süper Lig'de 2020-21 sezonu geride kalırken, Türkiye'nin en üst seviyedeki liginde mücadele edecek olan 20 takım 2021-22 sezonunu bekliyor.

Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon bu ünvanını korumak isterken bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için mücadele edecek.

Şampiyonluğu averajla kaybeden Galatasaray, gelecek sezon bu durumu telafi etmek isteyecek. Sarı - kırmızılılar diğer yandan da Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında başarılı olarak Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için mücadele edecek.

Uzun bir süredir şampiyonluk kazanamayan Fenerbahçe sezonu üçüncü sırada tamamladı. Sarı - lacivertliler sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak.

Abdullah Avcı'nın gelişiyle farklı bir kimliğe bürünen Trabzonspor, ligin dördüncü sırada tamamladı. Bordo - mavililer şampiyonluk kazanmak için işi şimdiden sıkı tutmaya başladı.

2021/2022 sezonu ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek?

Süper Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla oynanacak. 2021-22 sezonu 23 Mayıs 2022'de sona erecek.

Sezon, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bitiminden yaklaşık bir ay kadar sonra başlayacak. Böylece turnuvada yer alacak olan oyuncular dinlenme fırsatı bulabilecekler.

Türkiye Kupası'nde oynanacak karşılaşmaların tarihleri ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

2021/2022 sezonunda Süper Lig'de hangi takımlar yer alacak?

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 21 takım mücadele etmişti. 2021-22 sezonunda ise Süper Lig'de 20 takım mücadele edecek. Süper Lig'den bu sezon dört takım küme düşerken üç takımda lige terfi etti.

Adana Demirspor, Giresunspor, Altay, Süper Lig'in yeni takımları oldu.

Erzurumspor, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Denizlispor ise gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.

TAKIM STADYUM 2020/2021 POZİSYONU Adana Demirspor Yeni Adana Stadyumu 1. Lig 1'incisi Alanyaspor Bahçeşehir Okulları Stadyumu 7. Altay İzmir Atatürk Stadyumu 1. Lig play-off kazananı Antalyaspor Antalya Stadyumu 16. Beşiktaş Vodafone Park 1. Çaykur Rizespor Çaykur Didi Stadyumu 13. Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadyumu 8. Fenerbahçe Ülker Stadyumu 3. Galatasaray Türk Telekom Arena 2. Gaziantep FK Kalyon Stadyumu 9. Giresunspor Çotanak Spor Kompleksi 1. Lig 2'ncisi Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu 10. Hatayspor Yeni Hatay Stadyumu 6. Başakşehir FK Fatih Terim Stadyumu 12. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu 14. Kayserispor Kadir Has Stadyumu 17. Konyaspor Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu 11. Sivasspor Yeni 4 Eylül Stadyumu 5. Trabzonspor Medical Park Stadyumu 4. Yeni Malatyaspor Yeni Malatya Stadyumu 15.

Süper Lig'de 2021-22 sezonu fikstür çekim tarihi henüz belli değil. Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan fikstür çekiminin tarihinin daha sonra açıklanması bekleniyor.