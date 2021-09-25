Süper Lig'de 2021-2022 sezonu gol krallığı ve asist krallığı yarışı

Süper Lig'de 2021-22 sezonunda gol krallığı ve asist krallığında son durum.

Süper Lig'de 2021-22 sezonu büyük bir heyecanla devam ediyor.

Süper Lig'de gol krallığı ve asist krallığı yarışında son durum ise şu şekilde.

2021-2022 Süper Lig Sezonu'nda gol krallığı yarışında son durum:

OYUNCU TAKIM GOL Aleksandar Pesic Fatih Karagümrük 5 Anthony Nwakaeme Trabzonspor 4 Daouda Bamba Altayspor 4 Mame Diouf Hatayspor 4 Haji Wright Antalyaspor 4 Dimitrios Goutas Sivasspor 4

2021-2022 Süper Lig Sezonu'nda asist krallığı yarışında son durum: