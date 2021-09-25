Süper Lig

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu gol krallığı ve asist krallığı yarışı

Goal Türkiye
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Süper Lig'de 2021-22 sezonunda gol krallığı ve asist krallığında son durum.

Süper Lig'de 2021-22 sezonu büyük bir heyecanla devam ediyor.

Süper Lig'de gol krallığı ve asist krallığı yarışında son durum ise şu şekilde.

2021-2022 Süper Lig Sezonu'nda gol krallığı yarışında son durum:

OYUNCU TAKIM GOL
Aleksandar Pesic Fatih Karagümrük 5
Anthony Nwakaeme Trabzonspor 4
Daouda Bamba Altayspor 4
Mame Diouf Hatayspor 4
Haji Wright Antalyaspor 4
Dimitrios Goutas Sivasspor 4

2021-2022 Süper Lig Sezonu'nda asist krallığı yarışında son durum:

OYUNCU TAKIM ASİST
Saba Lobjanidze Hatayspor 3
Marek Hamsik Trabzonspor 3
Anthony Nwakaeme Trabzonspor 2
Anastasios Bakasetas Trabzonspor 2
Adem Büyük Yeni Malatyaspor 2
Mario Balotelli Adana Demirspor 2
Bernard Mensah Kayserispor 2
Adama Traoré Hatayspor 2
Emrah Başsan Kayserispor 2
César Pinares Altay 2
Pedro Henrique Sivasspor 2