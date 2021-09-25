Süper Lig'de 2021-2022 sezonu gol krallığı ve asist krallığı yarışı
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AA
Süper Lig'de 2021-22 sezonu büyük bir heyecanla devam ediyor.
Süper Lig'de gol krallığı ve asist krallığı yarışında son durum ise şu şekilde.
2021-2022 Süper Lig Sezonu'nda gol krallığı yarışında son durum:
|OYUNCU
|TAKIM
|GOL
|Aleksandar Pesic
|Fatih Karagümrük
|5
|Anthony Nwakaeme
|Trabzonspor
|4
|Daouda Bamba
|Altayspor
|4
|Mame Diouf
|Hatayspor
|4
|Haji Wright
|Antalyaspor
|4
|Dimitrios Goutas
|Sivasspor
|4
2021-2022 Süper Lig Sezonu'nda asist krallığı yarışında son durum:
|OYUNCU
|TAKIM
|ASİST
|Saba Lobjanidze
|Hatayspor
|3
|Marek Hamsik
|Trabzonspor
|3
|Anthony Nwakaeme
|Trabzonspor
|2
|Anastasios Bakasetas
|Trabzonspor
|2
|Adem Büyük
|Yeni Malatyaspor
|2
|Mario Balotelli
|Adana Demirspor
|2
|Bernard Mensah
|Kayserispor
|2
|Adama Traoré
|Hatayspor
|2
|Emrah Başsan
|Kayserispor
|2
|César Pinares
|Altay
|2
|Pedro Henrique
|Sivasspor
|2